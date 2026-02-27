ArisGlobal、グローバルなファーマコビジランスにおける手動翻訳を解消するNavaX Translationを発表

TransPerfect Life Sciences社との戦略的パートナーシップにより、認定された製薬グレードの翻訳機能をLifeSphere Safetyのワークフローに直接統合

ボストン, 2026年2月27日 /PRNewswire/ -- ライフサイエンス分野の先端を行くAIファーストのテクノロジー企業であり、LifeSphere®の開発元であるArisGlobalは先日、TransPerfect Life Sciencesとの戦略的パートナーシップを通じた新ソリューション「NavaX Translation」のローンチを発表しました。NavaX Translationは、認定された製薬グレードの翻訳および多言語コンテンツをLifeSphere Safetyのワークフローに直接組み込みます。これにより、グローバル規模での多言語症例処理を、より迅速かつ正確に、そして完全なコンプライアンスを維持した状態で実現します。

グローバルなファーマコビジランス・チームは、多言語で提出される膨大な安全性報告書への対応という課題に直面しています。これまでは、手作業によるデータ出力、外部ベンダーとの調整、現地国でのレビュー、そして安全性システムへの再インポートといった煩雑な工程が必要でした。NavaX Translationは、こうした煩雑さを完全に解消します。

インテリジェントな言語検出により、英語以外の安全性フォームは自動的に識別され、製薬特化型のAIモデルとTransPerfectの専門言語スペシャリストによる認定翻訳プロセスへ転送されます。翻訳済みのフォームやデータはAPI経由でLifeSphere Safetyへ自動的に戻されます。これにより、従来は1件あたり数時間を要していた翻訳管理業務が、わずか数分に短縮されます。

NavaX Translationは、規制の厳しいライフサイエンス環境向けに特化して設計されており、AIの効率性と人間の言語専門知識を組み合わせています。

自動化された多言語インテーク ：瞬時の言語検出機能を搭載

：瞬時の言語検出機能を搭載 認定済みの製薬グレードの翻訳 ：ライフサイエンス特化型モデルと専門言語スペシャリストを活用

：ライフサイエンス特化型モデルと専門言語スペシャリストを活用 LifeSphere Safetyとの シームレスなAPI統合 ：手動でのエクスポートや再インポートは不要

：手動でのエクスポートや再インポートは不要 コンプライアンス対応出力 ：グローバルな規制要件をサポート

：グローバルな規制要件をサポート スケーラブルな運用：大量かつ多市場の症例受け入れに対応

AIおよびデータ製品管理担当シニア・バイス・プレジデントのJason Bryantは次のように述べています。「NavaX Translationは、インテリジェントな自動化をコアワークフローに直接組み込むという当社のコミットメントを反映しています。TransPerfectと提携することで、運用の複雑さを増すことなく、グローバルなファーマコビジランスの品質、コンプライアンス、および規模の要件を満たす翻訳を提供します。」

今回のローンチは、現在100万件を超える安全性症例を処理し、2026年半ばまでに250万件に達すると見込まれているNavaXプラットフォームの継続的な勢いを踏まえたものです。NavaXのパフォーマンス指標は、95%以上のデータ精度、30%以上の効率向上、そして業界最高水準のROIを実証し続けています。

TransPerfectのチーフ・グロース・オフィサーであるKevin Obarskiは、次のように述べています。「ArisGlobalとの提携により、検証済みの翻訳を真にインテリジェントな安全性プラットフォームに組み込むことができ、ライフサイエンス企業は信頼性、スピード、規制対応の確実性をもってグローバルに拡大できるようになります。」

NavaX Translationは、2026年7月よりLifeSphere Safetyをご利用のお客様に提供されます。

NavaX Translationの詳細については、こちらをご覧ください： NavaX Translation | ArisGlobal

ArisGlobalについて

革新的なライフサイエンス・テクノロジー企業であり、LifeSphere®の開発元であるArisGlobalは、現在最も成功しているライフサイエンス企業による画期的な成果の創出と、新製品を市場に投入する方法を変革しています。ArisGlobalは米国に本社を置き、ヨーロッパ、インド、日本、中国に支社を置いています。最新情報については、LinkedInでArisGlobalをフォローしてください。www.arisglobal.com。

TransPerfect Life Sciencesについて

TransPerfect Life Sciencesは、生命を改善し救うために設計された医薬品、治療法、および医療機器のグローバルな開発および商業化の支援を専門としています。当社の包括的なソリューションには、eTMFおよびeClinicalテクノロジー、紙のTMFの移行、ファーマコビジランスおよび安全性ソリューション、翻訳および言語サービス、コールセンターサポートが含まれます。世界100都市以上に拠点を構えるTransPerfectは、お客様のグローバル展開が世界規模の影響をもたらすための理想的なパートナーです。詳しくは、当社のウェブサイト（https://lifesciences.transperfect.com/）をご覧ください。

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/1510670/ArisGlobal_Logo.jpg

SOURCE ArisGlobal