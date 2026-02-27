ArisGlobal lance NavaX Translation pour éliminer la traduction manuelle dans la pharmacovigilance mondiale

Le partenariat stratégique avec TransPerfect Life Sciences permet d'intégrer des traductions certifiées de qualité pharmaceutique directement dans les flux de travail de LifeSphere Safety.

BOSTON, 27 février 2026 /PRNewswire/ -- ArisGlobal, société de technologie axée sur l'IA à l'avant-garde des sciences de la vie et créateur de LifeSphere®, a récemment annoncé le lancement de NavaX Translation, une nouvelle solution proposée dans le cadre d'un partenariat stratégique avec TransPerfect Life Sciences. NavaX Translation intègre une traduction certifiée de qualité pharmaceutique et un contenu multilingue directement dans les flux de travail de LifeSphere Safety, permettant un traitement multilingue plus rapide, plus précis et entièrement conforme à l'échelle mondiale.

Les équipes mondiales de pharmacovigilance sont confrontées à des volumes croissants de rapports de sécurité soumis en plusieurs langues, ce qui nécessite souvent d'exporter les documents à la main, d'assurer leur coordination avec des fournisseurs tiers, de les réviser dans le pays correspondant et de les réimporter dans les systèmes de sécurité. Avec NavaX Translation, ce processus devient obsolète.

Grâce à une détection intelligente de la langue, les formulaires de sécurité qui ne sont pas rédigés en anglais sont automatiquement identifiés et envoyés en traduction certifiée à l'aide de modèles d'IA spécifiques au secteur pharmaceutique et proposés aux traducteurs chevronnés de TransPerfect. Les formulaires et les données traduits sont renvoyés de manière transparente dans LifeSphere Safety via l'API, la gestion des traductions durant désormais quelques minutes, contre plusieurs heures de travail manuel auparavant.

NavaX Translation est conçu spécifiquement pour les environnements réglementés des sciences de la vie, combinant l'efficacité de l'IA à l'expertise linguistique humaine :

Prise en charge automatisée de plusieurs langues avec détection instantanée de la langue

avec détection instantanée de la langue Traductions certifiées de qualité pharmaceutique à l'aide de modèles spécifiques aux sciences de la vie et de traducteurs chevronnés

à l'aide de modèles spécifiques aux sciences de la vie et de traducteurs chevronnés Intégration transparente de l'API avec LifeSphere Safety sans exportation ou réimportation manuelle

avec LifeSphere Safety sans exportation ou réimportation manuelle Résultats prêts à la mise en conformité pour satisfaire aux exigences réglementaires mondiales

pour satisfaire aux exigences réglementaires mondiales Opérations évolutives pour la prise en charge d'un grand nombre de dossiers sur plusieurs marchés.

« NavaX Translation est le reflet de notre volonté d'intégrer l'automatisation intelligente directement dans les flux de travail de base », a déclaré Jason Bryant, vice-président principal, AI & Data Product Management. « En nous associant à TransPerfect, nous fournissons des traductions qui satisfont aux exigences de la pharmacovigilance mondiale en matière de qualité, de conformité et d'échelle, sans ajouter de complexité opérationnelle. »

Ce lancement s'inscrit dans la continuité de la plateforme NavaX, qui traite actuellement plus de 1 million de dossiers de sécurité, avec des volumes qui devraient atteindre 2,5 millions de dossiers d'ici à la mi-2026. Les mesures de performance de NavaX continuent de démontrer une précision des données supérieure à 95 %, des gains d'efficacité supérieurs à 30 % et un retour sur investissement de premier plan.

« En nous associant à ArisGlobal, nous intégrons la traduction validée dans une plateforme de sécurité véritablement intelligente, permettant aux organisations des sciences de la vie de se développer à l'échelle mondiale avec confiance, rapidité et assurance quant à la réglementation », a déclaré Kevin Obarski, Directeur de la croissance de TransPerfect.

NavaX Translation sera disponible pour les clients de LifeSphere Safety dès juillet 2026.

Pour en savoir plus sur NavaX Translation, visitez le site : NavaX Translation | ArisGlobal

À propos d'ArisGlobal

ArisGlobal, société de technologie innovante dans le domaine des sciences de la vie et créatrice de LifeSphere®, transforme la manière dont les sociétés de sciences de la vie les plus prospères créent des percées et mettent de nouveaux produits sur le marché. ArisGlobal a son siège aux États-Unis et possède des bureaux régionaux en Europe, en Inde, au Japon et en Chine. Pour plus d'informations, suivez ArisGlobal sur LinkedIn. www.arisglobal.com.

A propos de TransPerfect Life Sciences

TransPerfect Life Sciences est spécialisée dans le soutien au développement et à la commercialisation au niveau mondial de médicaments, de traitements et de dispositifs conçus pour améliorer et sauver des vies. Nos solutions complètes comprennent les technologies eTMF et eClinical, la migration des TMF papier, les solutions de pharmacovigilance et de sécurité, la traduction et les services linguistiques, ainsi que l'assistance aux centres d'appel. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, TransPerfect est le partenaire idéal pour assurer les répercussions mondiales de votre lancement. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web à l'adresse suivante : https://lifesciences.transperfect.com/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1510670/ArisGlobal_Logo.jpg