Aristocrat™ rassemble les jeux physiques et les jeux en ligne à l'ICE 2024

Aristocrat Gaming™ s'apprête à mettre en avant une gamme impressionnante de nouveaux jeux ; Anaxi™ présentera l'expérience à joueur unique en transposant en ligne les jeux physiques les plus populaires

LONDRES, 11 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Aristocrat Gaming™ invite l'industrie du jeu à « Play the A » (jouer au A) à l'ICE 2024 qui se tiendra du 6 au 8 février 2024 à Londres. La société s'apprête à présenter plus de 75 jeux appartenant à son vaste portefeuille de titres Premium, For Sale et For Sale Link pour la région EMEA.

Anaxi™, la société de jeux en ligne en argent réel et de solutions d'expérience client d'Aristocrat, permettra aux clients de découvrir l'expérience du joueur unique tout en mettant en avant les dernières nouveautés et les titres les plus populaires, notamment Buffalo Gold Collection™, Jackpot Carnival™, etc.

PHOTOS : Téléchargez les images de jeu en haute résolution ICI

« Nous sommes engagés pour la croissance de la région EMEA et l'expansion de nos offres à nos clients, c'est pourquoi nous continuons à investir massivement dans la conception et le développement chaque année, afin de créer des jeux qui contribuent à répondre aux besoins de nos clients et à la demande des joueurs, a déclaré Marcel Heutmekers, vice-président des ventes et des opérations de la région EMEA pour Aristocrat Gaming. Nous invitons tous les participants de l'ICE à venir découvrir nos jeux, nos bornes et nos intégrations en ligne de pointe pour voir ce qu'il est possible de mettre en place chez eux. »

Jackpot Carnival™ est en tête de liste des titres Premium. Nommé « Machine à sous de l'année » aux Global Gaming Awards de Las Vegas 2023, il fait son entrée sur le marché européen à l'occasion de l'ICE 2024. Hébergé sur la borne MarsX™ au format portrait, Jackpot Carnival est un véritable festival de divertissement avec un gameplay innovant, des bonus thématiques et des jeux gratuits permettant de multiplier les gains, ainsi que des titres de jeux familiers tels que Buffalo™, THE POWER OF 88™, et d'autres encore à venir.

Parmi les autres titres Premium présentés, figurent :

Tarzan ® Link : City of Gold™ et Palace of Diamonds™ qui offrent des fonctionnalités populaires comme Hold & Spin, Super Hold & Spin, et Super Super Hold & Spin avec des prix garantis en Cash-on-Reels.

qui offrent des fonctionnalités populaires comme Hold & Spin, Super Hold & Spin, et Super Super Hold & Spin avec des prix garantis en Cash-on-Reels. Où sont les Gold Jackpots™ : Buffalo™, Geisha™, et Pompeii™ , actuellement en tête des classements Eilers aux États-Unis, développent les titres préférés des joueurs en augmentant les multiplicateurs de jeu de base et du jackpot.

et , actuellement en tête des classements Eilers aux États-Unis, développent les titres préférés des joueurs en augmentant les multiplicateurs de jeu de base et du jackpot. Dragon Link™ : Autumn Moon™, Genghis Khan™, Golden Century™, Happy & Prosperous™, Panda Magic™, et Peace and Long Life™ offrent du divertissement à chaque tour alors que les joueurs courent après les tours gratuits, les wild stacks et les bonus Hold & Spin.

et offrent du divertissement à chaque tour alors que les joueurs courent après les tours gratuits, les wild stacks et les bonus Hold & Spin. Super Bowl Link™, la première machine à sous sur le thème de la NFL intégrée à la borne MarsX™ au format portrait, issue de la licence mondiale exclusive pour les machines à sous de la NFL de la société.

Les jeux For Sale Links d'Aristocrat Gaming continuent de gagner en popularité auprès des opérateurs et des joueurs de l'ensemble de la région EMEA, et cette année, 100 % des titres Game Sales présentés à l'ICE sont activés par des liens. Parmi les nouveaux jeux For Sale Link présentés figurent Ju Cai Gin Gui™ et Fortune Harmony™ sur la borne verticale MarsX™, et Lunar Cash™, Reign of Gold™, et Triple Power Link™ sur la borne MarsX au format portrait.

Il y aura également zone dédiée à l'Afrique du Sud, avec la très populaire famille de jeux 5 Dragons™ configurée en rands sud-africains. En outre, une section consacrée au Royaume-Uni présentera une sélection de cinq familles de jeux et des succès bien établis.

Fier de faire partie d'Aristocrat, Anaxi propose un portefeuille de contenu, de technologie et de créativité de classe mondiale à l'industrie du iGaming. Faisant le pont entre les parcours physiques des joueurs et leurs parcours en ligne, les titres populaires d'Aristocrat tels que Buffalo™, Buffalo Gold™, Buffalo Chief™, Cash Express Luxury Line™ et Jackpot Carnival™ peuvent désormais être appréciés dans les casinos en ligne. Avec de nouveaux jeux et de nouvelles fonctionnalités de jackpot, les joueurs du monde entier peuvent profiter de la plus vaste gamme d'options de jeux, qui seront toutes présentées à l'ICE.

Aristocrat a récemment ouvert son tout nouveau centre d'intégration à Barcelone, une nouvelle étape importante pour l'entreprise qui renforce ainsi son investissement à long terme dans la région EMEA et les équipes qui y travaillent.

Pour plus d'informations, venez rencontrer Aristocrat Gaming sur le stand S6-250 de l'ICE, contactez votre représentant commercial Aristocrat Gaming ou consultez www.aristocratgaming.com/emea .

À PROPOS D'ARISTOCRAT TECHNOLOGIES SPAIN SL

Aristocrat Technologies Spain SL est une filiale d'Aristocrat Leisure Limited (ASX: ALL), une société internationale de divertissement et de création de contenu qui compte plus de 7 500 employés répartis dans plus de 20 sites à travers le monde. Aristocrat Gaming est un important concepteur, fabricant et distributeur de jeux de classe III ainsi que d'innovations de classe II pour les casinos amérindiens et les marchés émergents. La mission de la société est d'apporter de la joie dans la vie grâce au pouvoir des jeux. Ses valeurs sont ancrées dans la créativité et la technologie, et la société jouit d'une riche histoire d'innovation qui a façonné l'industrie du jeu au cours de plusieurs décennies. Pour en savoir plus, consultez le site Web de l'entreprise à l'adresse www.aristocratgaming.com .

À PROPOS D'ANAXI

Anaxi est la société d'Aristocrat Leisure Limited (ASX: ALL) spécialisée dans les jeux en ligne en argent réel et les solutions d'expérience client. Fondée en 2022, Anaxi crée des destinations où les joueurs peuvent profiter en toute confiance de l'excitation du jeu en argent réel en ligne. S'appuyant sur le meilleur contenu de jeu au monde et sur la créativité de plus de 800 personnes passionnées, Anaxi s'est donné pour mission de devenir le nom le plus fiable dans le domaine des jeux de hasard et d'argent en ligne, à l'échelle mondiale. Anaxi : Experience Entertainment.

Pour plus d'informations : www.anaxi.com / www.aristocrat.com

Contact pour les médias :

Chelsea Eugenio

[email protected]