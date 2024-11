Arjo et Bruin Biometrics concluent un accord de distribution, Bruin Biometrics reprend les ventes directes et le marketing du scanner Provizio® SEM Scanner

LOS ANGELES et LONDRES, 7 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Bruin Biometrics et Arjo annoncent la transition immédiate de ventes directes et du marketing du scanner Provizio® SEM à Bruin Biometrics, après quatre années de coopération entre les deux sociétés.

Provizio® SEM Scanner

Comme nous l'avions annoncé en début d'année, les deux sociétés ont décidé de ne pas prolonger l'accord de distribution du scanner Provizio SEM. En conséquence, et à compter d'aujourd'hui, toutes les ventes et le marketing des produits du scanner Provizio SEM sont transférés d'Arjo à Bruin Biometrics. Les deux entreprises restent pleinement engagées à soutenir les clients tout au long du processus afin de garantir un niveau élevé et continu de service à la clientèle.

« Soutenir le travail des utilisateurs du scanner Provizio SEM pour atteindre une incidence nulle de lésions de pression évitables dans tous les établissements de soins est notre priorité absolue et nous nous réjouissons de soutenir directement les utilisateurs du scanner Provizio SEM pour les aider à relever ce défi », déclare Martin Burns, CEO, Bruin Biometrics.

« Les lésions de pression représentent un défi économique pour les systèmes de santé dans le monde entier, et Arjo possède une vaste expérience en matière de prévention et de traitement dans ce domaine. Nous constatons un intérêt croissant pour nos autres solutions et nous nous engageons pleinement à continuer à soutenir nos clients dans leurs efforts de prévention des lésions de pression », déclare Joacim Lindoff, président et CEO d'Arjo.

Pour de plus amples renseignements à propos de Bruin Biometrics, veuillez contacter :

Kate Hancock, vice-présidente exécutive, communications externes, Bruin Biometrics Tél : +447827315347

Email : [email protected]

Relations avec les médias :

Joanna Dodd, Alicia Barkle Rochester PR Group : [email protected], [email protected]

À propos de Bruin Biometrics

Bruin Biometrics LLC est un pionnier de la modernisation des soins de santé grâce à la technologie des capteurs biométriques pour la détection précoce et le suivi des maladies chroniques évitables en collaboration avec les cliniciens. Les travaux de Bruin Biometrics sur la technologie d'évaluation SEM ont été récompensés par de nombreux prix mondiaux de l'innovation dans le domaine des soins de santé et sont mis en œuvre dans des établissements de soins de santé dans divers contextes de soins. Le siège de Bruin Biometrics se situe à Los Angeles, aux États-Unis.

