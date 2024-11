Arjo und Bruin Biometrics schließen Vertriebsvereinbarung, Bruin Biometrics nimmt Direktvertrieb und Marketing von Provizio® SEM Scanner wieder auf

LOS ANGELES und LONDON, 7. November 2024 /PRNewswire/ – Bruin Biometrics und Arjo geben heute, nach vier Jahren der Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen, den sofortigen Übergang des Direktvertriebs und des Marketings des Provizio® SEM-Scanners an Bruin Biometrics bekannt.

Provizio® SEM Scanner

Wie bereits Anfang des Jahres mitgeteilt, haben die Unternehmen beschlossen, die Vertriebsvereinbarung für den Provizio SEM-Scanner nicht zu verlängern. Dementsprechend gehen mit dem heutigen Tag alle Vertriebs- und Marketingaktivitäten für die Provizio SEM-Scanner-Produkte von Arjo auf Bruin Biometrics über. Beide Unternehmen werden ihre Kunden während des gesamten Prozesses unterstützen, um ein hohes Serviceniveau zu gewährleisten.

„Die Unterstützung der Provizio SEM-Scanner-Anwender in ihrem Bestreben, die Zahl der vermeidbaren Druckverletzungen in allen Pflegeeinrichtungen auf Null zu senken, hat für uns oberste Priorität, und wir freuen uns darauf, die Provizio SEM-Scanner-Anwender direkt bei der Bewältigung dieser Herausforderung zu unterstützen", so Martin Burns, CEO von Bruin Biometrics.

„Druckverletzungen stellen den weltweiten Gesundheitssystemen eine große wirtschaftliche Herausforderung dar, und Arjo verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Prävention und Behandlung auf diesem Gebiet. Wir sehen ein wachsendes Interesse an unseren anderen Lösungen und sind fest entschlossen, unsere Kunden bei ihren Bemühungen zur Vermeidung von Druckverletzungen zu unterstützen", sagt Joacim Lindoff, President & CEO von Arjo.

Informationen zu Bruin Biometrics

Bruin Biometrics LLC ist ein Pionier bei der Modernisierung des Gesundheitswesens mit biometrischer Sensortechnologie zur Früherkennung und Überwachung chronischer, vermeidbarer Krankheiten in Zusammenarbeit mit Ärzten. Die Arbeit von Bruin Biometrics an der SEM-Bewertungstechnologie wurde mit mehreren globalen Innovationspreisen für das Gesundheitswesen ausgezeichnet und wird in Gesundheitseinrichtungen in einer Vielzahl von Pflegebereichen eingesetzt. Der Hauptsitz von Bruin Biometrics befindet sich in Los Angeles, USA.

