Arranquen sus motores: Honda regresa al SEMA con el debut de los autos deportivos Civic Si 2022 junto a las robustas camionetas de overlanding

Totalmente equipados para el overlanding, los vehículos Passport TrailSport Rugged Roads Project 2.0 y Ridgeline HPD Trail Tour Project destacan la robusta capacidad y el espíritu aventurero de las camionetas ligeras de Honda. La Africa Twin Overland demuestra las capacidades todoterreno de la potente motocicleta ADV de Honda cuando está equipada con el mejor y más reciente equipo de aventura.

AUTOMÓVILES DE CARRERAS Y DE CALLE

Prototipo del automóvil de carreras Civic Si de HDP

Honda Performance Development (HPD) debutará el prototipo de una nueva versión deportiva llave en mano del nuevo Honda Civic Si 2022, que cuenta con un motor turboalimentado y una transmisión manual de 6 velocidades. Creado, desarrollado y probado internamente por los ingenieros de HPD, el Honda Civic Si de carreras de HPD se basa en la amplia experiencia en ingeniería de vehículos de producción y carreras de HPD, incluido el desarrollo y el increíble éxito del programa de vehículos de carreras HPD Civic Si TCA de 10.a generación.

Fabricado a partir de una carrocería en blanco para la serie TC America de SRO, la serie de turismos amateur, las carreras de club y el uso exclusivo en días de pista, el automóvil de carreras prescinde del techo solar, el aislamiento acústico, el recubrimiento inferior de la carrocería y el sellador de las junturas para reducir el peso y facilitar la instalación de la jaula antivuelcos. Luego el automóvil se modifica específicamente para competir utilizando una selección de componentes de HPD y otros elementos de desempeño y seguridad.

Fundada en 1993, HPD es la compañía oficial de deportes a motor de Honda en Norteamérica y el centro de operaciones técnicas para los programas de carreras de alto rendimiento de Honda, con productos que apoyan múltiples niveles de deportes a motor, desde karting hasta las carreras IndyCar, IMSA y las carreras todoterreno SCORE.

Modificaciones

Proveedor Parte Tren motriz HPD UCE de producción ajustada para el rendimiento PWR / HPD Radiador de aluminio de alta capacidad Custom Juego de 4.a marcha de alta resistencia Cusco / HPD Diferencial de deslizamiento limitado para carreras Borla / HPD Tubo de escape turbo de doble salida Chasis Bilstein / HPD Amortiguadores invertidos de doble ajuste Eibach Resortes helicoidales de carrera HPD Placas de inclinación delantera con inserciones de avance (caster) SPC / HPD Brazo superior trasero ajustable en caída (camber) RV6 / HPD Brazo de ajuste de convergencia trasera Momo Llantas Etna 17 x 8 Pirelli Neumáticos lisos de carrera DHH 245/620-17 Wilwood Pinza de freno de carrera Superlite de 6 pistones Wilwood Rotores flotantes ranurados de 2 piezas Pagid Pastillas de freno para carrera HPD Mangueras de freno trenzadas de acero inoxidable Carrocería / Exterior HPD Carrocería de carrera en blanco HPD Jaula antivuelco HPD Conductos de refrigeración de freno montados en el parachoques HPD Alerones delanteros, laterales y traseros inferiores APR Ala trasera Interior / Seguridad HPD Reposapiés para conductor y pasajeros OMP Volante de dirección de aluminio de desconexión rápida OMP Asientos deportivos con soportes HPD OMP Arnés de 6 puntos para carreras Puerto IO Red de ventanas de carreras OMP Sistema de extinción de incendios a bordo AiM Technologies Pantalla principal MXP Motec Registrador de panel central C125 HPD Instalación opcional de asiento para pasajeros

Vehículo deportivo Civic Si de Team Honda Research West

Un nuevo Civic Si de carreras creado para competir en las 25 Horas de Thunderhill de la National Auto Sports Association (NASA) en el norte de California del 3 al 5 de diciembre también se estrenará en SEMA. El THR-W Civic Si de carreras, un ejemplo clave del "espíritu de competición y desafío" de Honda en acción, fue desarrollado y puesto a prueba utilizando el conocimiento profesional de los voluntarios de múltiples divisiones de Honda que participaron en el diseño, la ingeniería, la fabricación, el marketing y las finanzas. En Thunderhill, la versión modificada y lista para competir del Honda Civic Si 2022 totalmente nuevo será conducida por un equipo de asociados de Honda. Recientemente, el equipo completó la primera prueba del Civic Si deportivo en Thunderhill antes de la carrera.

Los miembros del equipo THR-W, fundado en 1996, utilizan su experiencia en la pista de carreras para mejorar el diseño y la ingeniería de los automóviles y las camionetas ligeras de producción de Honda para la calle. THR-W tiene una vasta trayectoria de éxito en productos Honda de carreras tanto en las competencias de Sports Car Club of America (SCCA) como en las de NASA, con más de 60 victorias en una variedad de clases de carreras, incluida una victoria de categoría en las 25 Horas de Thunderhill en 2013.

Modificaciones

Proveedor Parte Tren de potencia THR-W Admisión personalizada Koyo Radiador de competición de aluminio con núcleo de 48 mm Koyo Enfriador de aceite Hondata Gestión de ajuste del motor RV6 Tubo de bajada y tubo delantero de carreras Ticon Escape de titanio WPC Tratamiento de superficie del tren motriz M Factory Juego de marchas a medida Motul Aceite de motor / fluido de transmisión / tratamiento con refrigerante MAPerformance Adaptador de filtro de aceite Hasport Montaje de motor de carreras Antigravity Batería DEI Termogestión Chasis Paragon Pinzas de carreras de 4 pistones Paragon Rotores flotantes de 2 piezas PAGID Pastillas de freno RSL1 personalizadas para carreras de resistencia Motul Líquido de freno THR-W Conductos de freno a medida KW Amortiguadores de competición EXR de 2 vías H&R Resortes helicoidales de carrera RV6 Brazos inferiores traseros, enlaces de punteras RV6 Barra estabilizadora trasera Carrocería / Exterior Power Stream Industries Divisor delantero prensado MC2p personalizado y presa de aire APR Performance Ala trasera GT250 Seibon Capó de carbono con ventilación aerodinámica personalizada Seibon Puerta del maletero de carbono Titan 7 Llantas de 17 x 9.5 forjadas a medida Continental Neumáticos de alto rendimiento 245/40-17 Baja Design Luz de conducción LED personalizada Covercraft Cubierta personalizada para automóvil Interior / Seguridad THR-W / DR Concept Jaula de seguridad personalizada FIA BRIDE Asiento de cubo FIA Schroth Red de ventanas y arnés de carreras de 6 puntos FIA Fuelsafe Celda de combustible FIA de 32 galones OMP Sistema contra incendios FIA Sparco Volante de dirección de carreras NRG Adaptador y liberación rápida de cubo de dirección SFI Acuity Espaciador de pedales y bujes de la palanca de cambios de carreras Especificaciones Caballos de fuerza 220 hp Torque 240 lb-ft Peso (seco) 2450 lb

Honda Civic Hatchback de Team Liquid 2022

En continuación de su presencia líder en videojuegos y deportes electrónicos, Honda es una vez más el socio automotor exclusivo y el vehículo oficial de Team Liquid. Este año, Team Liquid y Honda celebran su alianza en SEMA con un Civic Hatchback 2022 personalizado que presenta una amplia variedad de accesorios de HPD y accesorios genuinos Honda.

Modificaciones

Proveedor Parte HPD Alerón delantero para los bajos de la carrocería HPD Alerón de compuerta trasera HPD Emblema HPD negro brillante Honda Genuine Accessories Logotipos de Civic, Sport y Honda en negro brillante Honda Genuine Accessories Tapas de vástago de válvula negras del Civic Si Honda Genuine Accessories Llantas de aleación negras de 18 pulgadas con tuercas negras Honda Genuine Accessories Portaequipaje de techo Thule Caja de montaje de techo Motion XT Alpine

Honda Civic Si 2022 de HPD

HPD y Honda Genuine Accessories han combinado fuerzas para mejorar la apariencia deportiva del Civic Si 2022 totalmente nuevo. Diseñado específicamente para el SEMA Show 2021, el sedán deportivo modificado muestra una amplia variedad de accesorios disponibles para pedido en los concesionarios de Honda, incluidos alerones agresivos en los bajos, emblemas de HPD y más.

Modificaciones

Proveedor Parte HPD Alerón delantero para los bajos de la carrocería HPD Alerón lateral para los bajos de la carrocería HPD Alerón trasero para los bajos de la carrocería HPD Emblema HPD Honda Genuine Accessories Logotipos de Honda y Civic en negro brillante Honda Genuine Accessories Tapas de vástago de válvula negras del Civic Si Honda Genuine Accessories Llantas de aleación negras de 18 pulgadas con tuercas negras

Accord Wagon Project 96 de Fifteen52

Construido en conjunto con HPD y Mountune, y propulsado por un motor de caja HPD Civic Type R, el Honda Accord Project 96 de Fifteen52 se inspira en el Accord ganador del Campeonato Japonés de Turismos de mediados de los 90. Además de instalar el motor, Mountune, el socio de Fifteen52, llevó a cabo muchas otras modificaciones para mejorar la maniobrabilidad, la seguridad y el frenado para esta réplica deportiva exclusiva para la pista. El exterior cuenta con un esquema de pintura blanco, naranja, rojo y verde diseñado por Takuya Yura, fundador del fabricante de autos de carreras japonés Mooncraft Co. Ltd, siguiendo el modelo original del esquema de los automóviles de carreras JACCS. Otras modificaciones mejoran la autenticidad del período, como la inclusión de faros delanteros con especificaciones de Japón y réplicas de los espejos exteriores aerodinámicos del automóvil JACCS.

El motor K20C1 de 306 caballos (SAE neto) que propulsa al Civic Type R, disponible para compra en los concesionarios autorizados de HPD, está a disposición de los pilotos para aplicaciones en carreras en circuito cerrado.

Modificaciones

Proveedor Parte HPD Motor de caja K20C1 del Civic Type R Honda Freno delantero Brembo del Civic Type R Fifteen52 Llantas Super Touring Podium Toyo Radiales de rendimiento Proxes RR – 235/35-ZR19 After Hours Automotive Jaula de carrera Tien Coilovers Street Advance Z Hardrace Brazos de Control, barras de sujeción, enlaces de punteras Sparco Asiento, arnés de carreras, volante de dirección de liberación rápida

Paquete de motor de caja HPD K20C1

El paquete de controles y el motor de caja K20C1 desarrollados por HPD para uso todoterreno y en carreras están disponibles directamente en Honda Performance Development (HPD). Esta versión de caja del motor que se encuentra en el Civic Type R estaba disponible anteriormente para los miembros de Honda Racing Line y los equipos de carreras. Ahora, cualquier conductor puede comprar el paquete de motor de caja HPD diseñado específicamente para aplicaciones de intercambio fáciles, asequibles y confiables.

Cada motor de caja viene con un bloque largo de motor, un alternador, un turboalimentador y un motor de partida. Dentro del paquete de controles se incluye un ECU desarrollado por HPD, un arnés de intercambio de motor y un pedal de acelerador. Desarrollada teniendo en cuenta la facilidad de uso, la unidad de control electrónico (UCE) de HPD estará preajustada para permitir una instalación cómoda en una amplia gama de vehículos destinados para aplicaciones todoterreno, lo que proporciona a los clientes la confiabilidad comprobada de HPD y un mejor desempeño en sus propios vehículos de carreras.

El paquete completo está disponible ahora por medio de los concesionarios oficiales de HPD. Los clientes pueden comunicarse con los concesionarios directamente para comprar un paquete, así como para recibir asistencia técnica experta para realizar instalaciones personalizadas en sus vehículos.

Concesionarios oficiales

Concesionarios Sitio web United Speed Racing https://www.unitedspeedracing.com/index.php Science of Speed https://www.scienceofspeed.com/ Mountune USA https://www.mountuneusa.com/ 4Piston Racing https://4pistonracing.com/

VEHÍCULOS DEL PROYECTO OVERLANDING

Passport TrailSport Rugged Roads Project 2.0

Para los entusiastas del overlanding que buscan una aventura robusta, el Honda Passport TrailSport Rugged Roads Project 2.0 presenta componentes todoterreno que aumentan aún más la capacidad de overlanding del nuevo Passport TrailSport 2022, sin sacrificar el excelente desempeño en carretera del Passport. Basado en Passport TrailSport Rugged Roads Project, el SUV todoterreno está listo para salirse del mapa con accesorios genuinos de Honda, un kit de elevación de la suspensión Jsport para ofrecer una mayor distancia desde el suelo y unos robustos neumáticos todoterreno Firestone Destination A/T2 para mejorar la tracción fuera de la carretera.

Modificaciones

Proveedor Parte Personalizado Honda R&D Puntos de recuperación delanteros en naranja TrailSport Personalizado Honda R&D Placas protectoras del tanque de combustible y el cárter fabricadas con acero inoxidable de 3 mm de grosor Accesorios Honda genuinos Barras transversales en el techo Honda Genuine Accessories Extensiones del tapabarros Honda Genuine Accessories Llantas negras de 18 pulgadas Honda Genuine Accessories Tuercas de llanta negras Honda Genuine Accessories Tapa de vástago de válvula negra con marca H Honda Genuine Accessories Panel de puerta inferior con logotipo HPD Honda Genuine Accessories Enganche de remolque Accesorios Honda genuinos Emblema con marca H, negro brillante Accesorios Honda genuinos Bandeja de carga Accesorios Honda genuinos Protectores del panel lateral de carga Firestone Neumáticos todoterreno Destination A/T2 265/60-18 Jsport Kit de elevación de suspensión, 1.5 in en el frente, 0.75 in en la parte trasera Roofnest Tienda de techo Sparrow XL Dirt Complex Porta neumáticos y llantas de enganche trasero Factor 55 Soporte de grillete de receptor de enganche de remolque Hitchlink 2.0 Factor 55 Grillete Crosby 3/4" (punto de recuperación trasero)

Vehículo Ridgeline HPD Trail Tour Project

Hecho a medida por Honda y totalmente equipado para overlanding, el Ridgeline HPD Trail Tour Project se basa en una producción del Honda Ridgeline 2021 con el paquete de opciones de HPD. El proyecto de pickup es robusto y está listo para la aventura con accesorios para cama y techo de Thule y un porta neumáticos de repuesto personalizado de Jsport. La capacidad todoterreno del Ridgeline HPD Trail Tour Project se mejora aún más con puntos de recuperación y placas protectoras de acero inoxidable diseñadas y fabricadas a medida por los ingenieros de Honda R&D, un kit de elevación de suspensión de Jsport y neumáticos todoterreno Firestone Destination A/T2.

Modificaciones

Proveedor Parte Personalizado Honda R&D Puntos de recuperación delanteros negro brillante Personalizado Honda R&D Placas protectoras del tanque de combustible y el cárter fabricadas con acero inoxidable de 3 mm de grosor Firestone Neumáticos todo terreno Destination A/T2 265/60-18 Jsport Kit de elevación de suspensión, 1.5 in en el frente, 0.75 in en la parte trasera Jsport Portaneumáticos de repuesto personalizado Maxtrax Placas de tracción Thule Tienda de campaña para techo Tepui Kukenam 3 Thule Barra transversales WingBar Evo 150 Thule Estante para plataforma de camioneta con barras laterales Xsporter Mid Thule Toldo de sombra Thule Montura de barandilla elevada Rapid Crossroad Thule Parrilla de techo Canyon XT Factor 55 Soporte de grillete de receptor de enganche de remolque Hitchlink 2.0 Factor 55 Grillete Crosby 3/4" (punto de recuperación trasero)

Africa Twin Overland

La Overland Expo, la serie de eventos más importante del mundo para entusiastas de los viajes autónomos de aventura, se asoció con el equipo de Honda Powersports para transformar la Honda Africa Twin Adventure Sports ES DCT 2021 en la mejor motocicleta para overland. La Africa Twin Overland demuestra las capacidades del modelo Africa Twin cuando está equipado con el equipo de aventura más reciente.

La Honda Africa Twin ya es ideal para las aventuras por tierra, gracias a su transmisión de doble embrague de fácil uso y cambios rápidos que simplifica la experiencia de conducción y permite que los conductores se enfoquen en el sendero. La Africa Twin Overland está terminada en Darkness Black Metallic, un nuevo color para el modelo 2021.

Para obtener más información sobre la gama completa de motocicletas, ATV, scooters y side-by-sides, visite http://powersports.honda.com/.

Modificaciones

Proveedor Parte Outback Motortek Barras de choque, protecciones de motor, placa de deslizamiento Jesse Luggage Equipaje rígido Wolfman Motorcycle Luggage Equipaje blando DENALI Electronics Luces auxiliares frontales, señales de viraje delanteras y traseras, luces traseras de arranque/freno Heidenau Neumáticos Scout K60 (90/90-21 delanteros, 150/70-17 traseros) Garmin Sistema de navegación para motocicleta Zumo XT Garmin Comunicación satelital inReach Mini Superwinch Cabrestante LT2000 con montaje personalizado KonTour Asientos Doubletake Espejos laterales plegables AltRider Protecciones del radiador AltRider Sistema de freno DualControl AltRider Extensión para pata de apoyo

Acerca de Honda Performance Development

Honda Performance Development, Inc. (HPD) tiene una rica trayectoria en la creación, fabricación y apoyo a los clientes de Honda Racing y Acura Motorsports desde 1993. Desde las carreras más importantes de INDYCAR e IMSA Sports Cars hasta los programas de carreras comerciales, HPD impulsa los sueños de pilotos profesionales y aficionados de 4 a más de 40 años de edad. HPD es una subsidiaria de propiedad absoluta de American Honda Motor Co., Inc. y dirige todos los programas de carreras de alto rendimiento de Honda y Acura en Norteamérica. HPD se especializa en el diseño y el desarrollo de motores de carrera, chasis y piezas de rendimiento, así como soporte técnico y en las carreras. HPD ofrece piezas y apoyo en las carreras para los pilotos de carreras profesionales y de aficionados de Honda y Acura, y amplía continuamente su paleta de programas de carreras que hacen que los productos de carreras de Honda estén disponibles para todos los estilos de carreras, desde los modelos de karting y Quarter Midgets hasta los niveles más altos de competición profesional.

Acerca de Honda

Honda ofrece una línea completa de vehículos ecológicos, seguros, divertidos y conectados, que se venden a través de más de 1,000 concesionarios Honda independientes en los Estados Unidos. Honda cuenta con la flota más grande de vehículos de ahorro medio de combustible y con el más bajo nivel de emisión de CO2 entre los fabricantes de línea completa de automóviles de los Estados Unidos, según la información más reciente de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos. La línea de automóviles Honda incluye las series de vehículos de pasajeros Civic, Insight y Accord, además de los vehículos utilitarios deportivos HR-V, CR-V, Passport y Pilot, la camioneta Ridgeline y la minivan Odyssey. La línea de vehículos eléctricos de Honda incluye el Accord híbrido, el CR-V híbrido y el sedán Insight híbrido eléctrico.

Honda ha estado produciendo automóviles en los Estados Unidos por 38 años, y actualmente opera 18 plantas de producción principales Norteamérica. En 2020, más del 95 % de todos los vehículos Honda que se vendieron en los Estados Unidos fueron fabricados en Norteamérica, utilizando piezas nacionales e importadas.

Encuentre más información sobre Honda en el Digital Fact Book.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1669892/HPD_Honda_Civic_Si_Race_Car_Prototype.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/451598/Honda_Logo.jpg

FUENTE American Honda Motor Co., Inc.

Related Links

https://hondanews.com



SOURCE American Honda Motor Co., Inc.