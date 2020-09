Arria NLG lança suplemento para Microsoft Excel que disponibiliza, a pedido, sumários em linguagem natural dinâmicos e automação de relatórios para planilhas

O Arria for Excel adiciona sumários em linguagem natural e automação de relatórios dentro da planilha, convertendo instantaneamente volumes de dados em narrativas informativas. Os usuários podem adequar narrativas para públicos específicos, fornecendo comentários contextuais e análises explanatórias, que são indistinguíveis daqueles criados por especialistas no assunto e que podem ser criados em segundos.

Para profissionais de empresas, o Excel é considerado a ferramenta corporativa de analítica mais amplamente adotada e é a ferramenta consagrada de cada analista para dar suporte a decisões e a relatórios. O Arria amplia os atuais fluxos de trabalho do Excel com:

Consistência e precisão. Um produtor de relatórios de próxima geração que automatiza dinamicamente sumários financeiros gerados por dados. Melhores práticas são capturadas e mantidas. Mudanças de última hora não são mais estressantes. Pontualidade do relatório. Relatórios financeiros devem estar disponíveis a tempo para tomada de decisões informadas. Portanto, os relatórios financeiros podem agora ser divulgados tão rapidamente quanto possível, após o encerramento do período para produção do relatório. Compartilhamento pela equipe. Com volumes de dados mudando mais rapidamente que nunca, a disponibilização de informações compreensíveis à toda a empresa garante clareza e confianças em tempos de incertezas.

Se você é igual à maioria das pessoas, a primeira vez que usar o suplemento irá pensar como pôde viver sem ele. É simplesmente um suplemento magnífico para o software, que aumenta substancialmente a produtividade, a eficiência e a velocidade do processo de tomada de decisões.

"Para dados terem valor, a empresa precisa ser capaz de extrair percepções significativas, que levam a resultados empresariais positivos", disse a presidente-executiva da Arria NLG, Sharon Daniels. "A empresa precisa reduzir o tempo costumeiro para obter essas percepções e agir".

As empresas que geram análises e relatórios com tabelas e gráficos básicos, sem analítica avançada de linguagem, ficam em desvantagem competitiva. Emparelhar a tecnologia do Arria NLG com o Excel elimina essas restrições, por acrescentar a análises complexas narrativas fáceis de digerir diretamente nas planilhas.

Em uma época de constantes mudanças, as empresas e governos estão buscando tecnologias para simplificar e operacionalizar o que era, anteriormente, complexo e demorado. O Arria for Excel tem o potencial de impulsionar a experiência do usuário para ferramentas de analítica aumentadas de próxima geração, expandindo os benefícios para um público mais amplo.

Para obter mais informações, visite https://www.arria.com/excel/

Sobre o Arria NLG

O Arria NLG é uma forma de inteligência artificial que transforma dados estruturados em linguagem natural. Através da análise de dados, automação de conhecimentos, geração de linguagem e disponibilização de informações sob medida, o software da Arria reproduz o processo humano de analisar e comunicar percepções de dados habilmente. O Arria convete, dinamicamente, dados em narrativas escritas ou faladas, em velocidade de máquina e em grande escala, por dar aos dados o poder da linguagem.

A plataforma da Arria NLG lhe dá a capacidade de obter vantagem de aplicativos pré-construídos, prontos para uso – ou você pode criar e personalizar seus próprios projetos. A Arria tem uma lista em rápido crescimento de clientes e parceiros globais, fornecendo soluções a diversos setores, como o bancário, de serviços financeiros, seguros, farmacêutico, bens de consumo, notícias e mídia.

