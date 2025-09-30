ArriTech annonce sa plateforme en ligne QGen de prochaine génération pour les fonctionnalités de KYC, de KYB, d'AML et de biométrie sans code propulsés par l'IA

FLORIANA, Malte, 30 septembre 2025 /PRNewswire/ -- ArriTech a annoncé aujourd'hui la prochaine génération de QGen Online, sa plateforme logicielle qui permet aux entreprises de construire un processus d'onboarding conforme sans code, en apportant les solutions KYC, KYB, AML et biométrie alimentés par l'IA sous un seul flux.

ArriTech annonce des solutions de conformité de prochaine génération

QGen Online offre aux équipes chargées de la conformité, du risque et des opérations une plateforme unique et puissante pour concevoir, automatiser et auditer les processus d'onboarding à l'échelle mondiale. En rationalisant les flux de travail entre les différentes juridictions, QGen Online accélère l'expansion du marché tout en renforçant le contrôle des risques et en réduisant les coûts d'exploitation. ArriTech combine de manière unique l'automatisation avancée avec l'expertise des collaborateurs, une équipe d'analystes hautement qualifiés, offrant à la fois la rapidité et l'assurance d'une supervision humaine. La technologie avancée de QGen Online a été l'une des principales raisons pour lesquelles l'entrepreneur Adrian Kreter a pris la décision stratégique d'acquérir la société QGen en 2018, rebaptisée ArriTech.

« QGen Online est le fondement de la mission d'ArriTech qui consiste à offrir un service d'onboarding sécurisé et transparent aux entreprises du monde entier », a commenté Philip Bugeja, PDG d'ArriTech. « Cette nouvelle génération de technologies réunit les fonctionnalités KYC, KYB, AML et biométriques au sein d'une plateforme unique, ce qui permet aux entreprises de minimiser les risques, de réduire les faux positifs et d'intégrer plus rapidement leurs clients ».

Adopté dans les secteurs de la finance, de la fintech et du commerce électronique entre autres, QGen online, validé par les analystes experts d'ArriTech, prend en charge plus de 15 000 types d'identifiants dans 252 pays et s'intègre via des API REST, des webhooks et un SDK Web pour une mise en œuvre rapide. Les améliorations récentes comprennent la détection passive certifiée ISO 30107-3, le filtrage AML à double script et les vérifications directes du registre KYB, ce qui permet aux clients de rester en conformité tout en améliorant l'expérience de leurs clients.

« Au cours des six dernières années, ArriTech a été un partenaire fiable et de confiance, qui a toujours fait preuve de professionnalisme, d'intégrité, d'attention aux détails, de réactivité, d'une grande expertise et d'une approche collaborative obéissant aux normes les plus élevées ». Corina Bianca Leban COO, Vertex

Les clients ont déclaré avoir réduit les délais d'onboarding de plus de 50 % et avoir diminué les tentatives de fraude de manière significative grâce à QGen Online. En outre, les flux de travail sans code et la surveillance intégrée donnent aux clients un contrôle total sans ajouter de complexité.

ArriTech publiera son rapport 2025 Compliance & Fraud Risk Insights au début de l'année 2026, qui fournira une analyse des tactiques de fraude émergentes, des changements réglementaires et des meilleures pratiques en matière de conformité. Pour plus d'informations, www.arritech.com

À propos d'ArriTech

ArriTech a pour mission de protéger les entreprises et de renforcer la confiance en proposant des solutions avancées de KYC, KYB et AML qui garantissent la conformité, réduisent les risques et préviennent la fraude dans les industries mondiales. Avec QGen, ArriTech associe l'automatisation à l'expertise humaine pour aider les entreprises à rationaliser l'onboarding, à réduire les coûts et à se tenir à la pointe de la complexité réglementaire.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2783051/ArriTech.jpg