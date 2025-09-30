ArriTech stellt seine QGen-Onlineplattform der nächsten Generation für No-Code, KI-gesteuerte KYC-, KYB-, AML- und Biometrie-Lösungen vor

FLORIANA, Malta, 30. September 2025 /PRNewswire/ -- ArriTech hat heute die nächste Generation von QGen Online angekündigt, seiner Softwareplattform, die es Unternehmen ermöglicht, ohne Programmieraufwand ein konformes Onboarding zu erstellen und KI-gestützte KYC-, KYB-, AML- und Biometrie-Prozesse in einem einzigen Ablauf zusammenzufassen.

ArriTech kündigt Compliance-Lösungen der nächsten Generation an

QGen Online stellt Compliance-, Risiko- und Betriebsteams eine einzige, leistungsstarke Plattform zur Verfügung, um globale Onboarding-Prozesse zu entwickeln, zu automatisieren und zu prüfen. Durch die Optimierung der Arbeitsabläufe über verschiedene Rechtsgebiete hinweg beschleunigt QGen Online die Marktexpansion, stärkt gleichzeitig die Risikokontrolle und senkt die Betriebskosten. ArriTech kombiniert auf einzigartige Weise fortschrittliche Automatisierung mit dem Fachwissen von Menschen, einem hochqualifizierten Analystenteam, das sowohl Schnelligkeit als auch die Sicherheit menschlicher Aufsicht bietet. Die fortschrittliche Technologie von QGen Online war einer der Hauptgründe, warum der Unternehmer Adrian Kreter 2018 die strategische Entscheidung traf, das Unternehmen QGen zu übernehmen, das jetzt in ArriTech umbenannt wurde.

„QGen Online bildet die Grundlage für die Mission von ArriTech, Unternehmen weltweit eine nahtlose und sichere Onboarding-Lösung zu bieten", erklärte Philip Bugeja, Geschäftsführer von ArriTech. „Diese Technologie der nächsten Generation vereint KYC, KYB, AML und Biometrie in einer einzigen Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Risiken zu minimieren, Fehlalarme zu reduzieren und Kunden schneller zu betreuen."

QGen Online wird unter anderem in den Bereichen Finanzen, Fintech und E-Commerce eingesetzt und wird von den erfahrenen Analysten von ArriTech unterstützt. Es unterstützt mehr als 15.000 ID-Typen in 252 Ländern und lässt sich über REST-APIs, Webhooks und ein Web-SDK für eine schnelle Implementierung integrieren. Zu den jüngsten Verbesserungen gehören die nach ISO 30107-3 zertifizierte passive Lebendigkeitserkennung, die AML-Prüfung mit zwei Skripten und direkte KYB-Registerprüfungen, die es Kunden ermöglichen, die Compliance zu wahren und gleichzeitig das Kundenerlebnis zu verbessern.

„In den letzten sechs Jahren hat sich ArriTech als vertrauenswürdiger und zuverlässiger Partner erwiesen, der stets mit Professionalität, Integrität, Liebe zum Detail, schneller Reaktionsfähigkeit, fundiertem Fachwissen und einem kooperativen Ansatz arbeitet, der den höchsten Standards entspricht." Corina Bianca Leban, Betriebsleiterin, Vertex

Mit QGen Online haben Kunden berichtet, dass sie die Onboarding-Zeiten um über 50 % verkürzen und die Betrugsversuche deutlich reduzieren konnten. Außerdem bieten die No-Code-Workflows und die integrierte Überwachung den Kunden vollständige Kontrolle, ohne dass dadurch die Komplexität erhöht wird.

ArriTech wird Anfang 2026 seinen Bericht über Compliance und Betrugsrisiken für das Jahr 2025 veröffentlichen, der eine Analyse neuer Betrugsmethoden, regulatorischer Änderungen und bewährter Compliance-Verfahren enthält. Weitere Informationen finden Sie unter: www.arritech.com

Informationen zu ArriTech

ArriTech hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen zu schützen und das Vertrauen zu stärken, indem wir fortschrittliche KYC-, KYB- und AML-Lösungen anbieten, die die Einhaltung von Vorschriften gewährleisten, Risiken mindern und Betrug in allen globalen Branchen verhindern. Mit QGen kombiniert ArriTech Automatisierung mit menschlicher Expertise, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Einarbeitung zu optimieren, Kosten zu senken und den komplexen regulatorischen Anforderungen einen Schritt voraus zu sein.

www.arritech.com

