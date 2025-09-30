-ArriTech anuncia su plataforma QGen Online de última generación para KYC, KYB, AML y biometría sin código, impulsada por IA

FLORIANA, Malta, 30 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- ArriTech anunció hoy la próxima generación de QGen Online, su plataforma de software que permite a las empresas crear una incorporación compatible sin código, integrando KYC, KYB, AML y biometría impulsados por IA en un solo flujo.

QGen Online proporciona a los equipos de cumplimiento, riesgo y operaciones una plataforma única y potente para diseñar, automatizar y auditar procesos globales de onboarding. Al optimizar los flujos de trabajo en todas las jurisdicciones, QGen Online acelera la expansión del mercado, a la vez que fortalece los controles de riesgo y reduce los costes operativos. De forma única, ArriTech combina la automatización avanzada con la experiencia de un equipo de analistas altamente capacitados, lo que ofrece rapidez y la garantía de una supervisión humana. La tecnología avanzada de QGen Online fue una razón clave por la que el empresario Adrian Kreter tomó la decisión estratégica de adquirir la compañía QGen en 2018, ahora renombrada como ArriTech.

"QGen Online es la base de la misión de ArriTech de ofrecer un onboarding fluido y seguro para empresas de todo el mundo", comentó Philip Bugeja, consejero delegado de ArriTech. "Esta tecnología de última generación integra KYC, KYB, AML y biometría en una única plataforma, lo que permite a las empresas minimizar el riesgo, reducir los falsos positivos e incorporar clientes con mayor rapidez".

Adoptado en finanzas, tecnología financiera y comercio electrónico, entre otros sectores, QGen Online, con la garantía de los analistas expertos de ArriTech, admite más de 15.000 tipos de identificación en 252 países y se integra mediante API REST, webhooks y un SDK web para una implementación rápida. Las mejoras recientes incluyen la detección pasiva de actividad con certificación ISO 30107-3, el análisis AML de doble script y las comprobaciones directas del registro KYB, que permiten a los clientes mantener el cumplimiento normativo y mejorar la experiencia del cliente.

"Durante los últimos seis años, ArriTech ha sido un socio de confianza y fiable, que ofrece constantemente profesionalismo, integridad, atención al detalle, pronta respuesta, amplia experiencia y un enfoque colaborativo que refleja los más altos estándares." Corina Bianca Leban, directora de operaciones de Vertex

Con QGen Online, los clientes han reportado una reducción de más del 50% en los tiempos de incorporación y una disminución significativa de los intentos de fraude. Además, los flujos de trabajo sin código y la monitorización integrada proporcionan a los clientes un control total sin añadir complejidad.

ArriTech publicará su Informe de Perspectivas sobre Riesgo de Fraude y Cumplimiento 2025 a principios de 2026, que incluye un análisis de las tácticas de fraude emergentes, los cambios regulatorios y las mejores prácticas de cumplimiento. Para más información, www.arritech.com

Acerca de ArriTech

La misión de ArriTech es proteger a las empresas y fortalecer su confianza mediante soluciones avanzadas de KYC, KYB y AML que garantizan el cumplimiento normativo, mitigan riesgos y previenen el fraude en sectores globales. Con QGen, ArriTech combina la automatización con la experiencia humana para ayudar a las empresas a optimizar la incorporación, reducir costes y anticiparse a la complejidad regulatoria.

www.arritech.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2783051/ArriTech.jpg