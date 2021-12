Arrivée du nouveau représentant permanent de la Grenade auprès de l'OMC, Justin Sun, au siège de l'OMC à Genève

S.E. Justin Sun a fondé TRON, l'une des trois plus grandes chaînes publiques au monde, en 2018. TRON compte désormais plus de 67 millions d'utilisateurs et un écosystème à part entière, qui est une chaîne représentative de l'industrie mondiale de la blockchain. Par conséquent, selon S.E. Justin Sun, il pourrait tirer parti de ses ressources et de ses avantages en matière de technologies et d'économie numériques, qui sont le fruit de ses années d'expérience dans le domaine du numérique, pour s'engager pleinement à soutenir la croissance de la Grenade et des économies voisines.

La Grenade est située au sud des Caraïbes, avec l'agriculture et le tourisme comme piliers. Selon le gouvernement de Grenade, la nomination de S.E. Justin Sun, un vétéran du domaine numérique, en tant qu'ambassadeur et représentant permanent auprès de l'OMC, est propice à la numérisation de son commerce, de ses investissements et de sa gouvernance.

Tous les grands pays du monde accélèrent désormais leurs efforts en matière de technologie numérique pour offrir une connectivité plus large des informations, des capitaux, des talents et des enquêtes de solvabilité, etc. afin qu'elle puisse être une plus grande aubaine pour la croissance de l'économie numérique et le développement socio-économique, etc. La technologie blockchain en plein essor, qui est la base de la société numérique, est désormais largement appliquée dans la finance numérique, l'IdO, la fabrication intelligente, la gestion des chaînes d'approvisionnement, le commerce des actifs numériques, et bien d'autres secteurs.

