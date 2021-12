Novo representante permanente de Granada para a OMC: Justin Sun chegou à sede da OMC em Genebra

Em 2018, S. Ex.ª Justin Sun fundou a TRON, uma das três principais redes públicas do mundo. A TRON conta atualmente com mais de 67 milhões de usuários e um ecossistema completo, que é uma cadeia representativa do setor de blockchain global. Portanto, de acordo com S. Ex.ª Justin Sun, ele aproveitará seus recursos e vantagens em tecnologias digitais e economia digital, acumulados em seus anos de experiência na área digital, para se comprometer plenamente a apoiar o crescimento de Granada e de suas economias vizinhas.

Granada está situada ao sul do Caribe, tendo a agricultura e o turismo como base. De acordo com o governo de Granada, a nomeação de S. Ex.ª Justin Sun, um veterano no campo digital, como embaixador e representante permanente junto à OMC, contribui para a digitalização de seu comércio, investimento e governança.

Todos os principais países do mundo agora estão acelerando seus esforços em tecnologia digital para oferecer conectividade mais ampla de informação, capital, talentos e investigação de crédito, etc., para que ela possa ser uma vantagem maior para o crescimento da economia digital e do desenvolvimento socioeconômico, etc. A tecnologia de blockchain de rápido crescimento, que é a base da sociedade digital, agora foi amplamente aplicada em finanças digitais, IoT, fabricação inteligente, gestão da cadeia de suprimentos, negociação de ativos digitais, entre muitos outros setores.

