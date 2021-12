Der neue Ständige Vertreter Grenadas bei der WTO: Justin Sun am WTO-Hauptsitz in Genf angekommen

SINGAPUR, 22. Dez. 2021 /PRNewswire/ -- Am 21. Dezember traf H.E. Justin Sun nach seinem Besuch in der Karibik am Sitz der WTO in Genf ein, wo er in seinem Amt bestätigt wurde. Wie berichtet, kann sich H.E, Justin Sun in Genf aufhalten und Treffen mit den zuständigen WTO-Beamten abhalten. Kürzlich wurde er offiziell zum Botschafter und Ständigen Vertreter Granadas bei der WTO ernannt und ist befugt, Grenada während seiner Amtszeit bei den WTO-Tagungen zu vertreten.