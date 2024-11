ARTBIO conclut un partenariat de licence et de recherche avec 3B Pharmaceuticals pour promouvoir une thérapie par radioligands alpha contre les tumeurs solides

Le partenariat associe la plateforme AlphaDirect™ d'ARTBIO pour les thérapies par radioligands alpha au 212Pb à l'expertise de 3B Pharmaceuticals en matière de découverte et de développement de thérapies par radioligands peptidiques

ARTBIO obtient une licence mondiale exclusive pour un programme très novateur, proche du développement clinique, qui s'adresse à une cible dans des indications de tumeurs solides avec d'importants besoins non satisfaits.

CAMBRIDGE, Massachusetts et BERLIN, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- ARTBIO, Inc. (ARTBIO), une société radiopharmaceutique au stade clinique qui développe une nouvelle classe de thérapies ciblées par radioligands alpha (ART), et 3B Pharmaceuticals GmbH (3BP), une société privée de biotechnologie qui développe des médicaments radiopharmaceutiques ciblés et des diagnostics pour des indications oncologiques, annoncent ce jour un accord mondial exclusif de licence et de recherche pour développer un ART peptidique avancé au stade préclinique, premier de sa catégorie, pour le traitement des tumeurs solides.

Ce partenariat élargit le pipeline d'ARTBIO avec l'ajout d'un programme hautement différencié axé sur une nouvelle cible, la première de sa catégorie, qui est optimale pour la thérapie par radioligand alpha au 212Pb. Le 212Pb a un profil clinique idéal, bien adapté à ce programme, en raison de sa courte demi-vie et de son émission alpha unique qui délivre une énergie maximale dans les tumeurs.

« L'acquisition par 3BP d'une licence pour ce programme pionnier s'inscrit dans notre mission qui consiste à aller au-delà du cancer de la prostate et à créer une toute nouvelle classe de thérapies susceptibles d'améliorer les résultats pour les patients atteints de nombreux types de cancer », déclare Emanuele Ostuni, Ph.D., CEO d'ARTBIO. « Nous pouvons atteindre cet objectif en nous attaquant à des cibles nouvelles pour les thérapies par radioligands. En associant l'expérience éprouvée de 3BP dans la découverte de peptides à notre leadership dans le développement d'ART 212Pb, nous sommes convaincus que nous pouvons identifier une nouvelle cible importante et apporter aux patients un bénéfice dont ils ont grandement besoin.

Le programme est prometteur pour toute une série d'indications de tumeurs solides pour lesquelles les patients ont un grand besoin d'alternatives et pour lesquelles les thérapies par radioligands ne sont pas actuellement utilisées en clinique ou à un stade de développement avancé. ARTBIO fera progresser le programme jusqu'au développement clinique, à partir de 2025, les deux entreprises apportant leur expertise respective pour optimiser le profil de la thérapie.

« En combinant nos plateformes de découverte uniques et innovantes, nous redéfinissons les paradigmes de traitement des tumeurs solides », déclare le Dr Ulrich Reineke, directeur général de 3BP. « Notre vision commune et nos contributions complémentaires accéléreront le développement de ce traitement potentiellement transformateur pour les patients atteints de tumeurs solides. »

À propos d'ARTBIO

ARTBIO est une société radiopharmaceutique en phase clinique qui redéfinit les soins du cancer en créant une nouvelle classe de thérapies par radioligands alpha (ART). L'approche unique d'ARTBIO sélectionne l'isotope alpha-précurseur (212Pb) et les cibles spécifiques aux tumeurs pour créer des thérapies ayant un potentiel d'efficacité et d'innocuité très élevé. La technologie AlphaDirect™ de la société, une méthode d'isolation du 212Pb, permet une approche inédite de fabrication distribuée pour une production et une fourniture éprouvée d'ART. ARTBIO fait progresser plusieurs programmes en cours de développement, dont le principal, AB001, fait actuellement l'objet d'un premier essai chez l'humain. ARTBIO s'appuie sur un héritage scientifique de longue date, avec près d'un siècle de travaux pionniers en radiothérapie menés à l'Université d'Oslo et au Radium Hospital en Norvège. Pour plus d'informations, visitez le site www.artbio.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

À propos de 3B Pharmaceuticals

3B Pharmaceuticals GmbH est une société allemande de biotechnologie qui développe des produits radiopharmaceutiques thérapeutiques et diagnostiques innovants pour des applications en oncologie. Grâce à sa plateforme technologique dédiée, 3BP a développé un vaste portefeuille de nouveaux composés qui s'attaquent à des cibles médicamenteuses innovantes ou établies pour délivrer des radioisotopes diagnostiques et thérapeutiques dans les tumeurs. La mission de l'entreprise est de promouvoir la norme de soins en oncologie de précision grâce à des solutions de médecine nucléaire innovantes qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. Pour plus d'informations sur 3B Pharmaceuticals, consultez le site www.3b-pharma.com.

