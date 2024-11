ARTBIO geht Lizenz- und Forschungspartnerschaft mit 3B Pharmaceuticals ein, um eine neuartige Alpha-Radioliganden-Therapie für solide Tumore voranzutreiben

Partnerschaft kombiniert ARTBIOs AlphaDirect™-Plattform für 212Pb-basierte Alpha-Radioliganden-Therapien mit der Expertise von 3B Pharmaceuticals in der Erforschung und Entwicklung von Peptid-Radioliganden-Therapien

ARTBIO erwirbt exklusive globale Lizenz für ein neuartiges Programm kurz vor der klinischen Entwicklung, das als erstes Zielmolekül in soliden Tumorindikationen mit hohem ungedecktem Bedarf eingesetzt wird

CAMBRIDGE, Mass. und BERLIN, 14. November 2024 /PRNewswire/ – ARTBIO, Inc. (ARTBIO), ein Unternehmen für Radiopharmazeutika im klinischen Stadium, das eine neue Klasse von zielgerichteten Alpha-Radioligand-Therapien (ARTs) entwickelt, und 3B Pharmaceuticals GmbH (3BP), ein privates Biotechnologieunternehmen, das zielgerichtete radiopharmazeutische Arzneimittel und Diagnostika für onkologische Indikationen entwickelt, gaben heute eine weltweite, exklusive Lizenz- und Forschungsvereinbarung zur Entwicklung eines fortschrittlichen, präklinischen First-in-Class-Peptid-ART für die Behandlung solider Tumore bekannt.

Diese Partnerschaft erweitert ARTBIOs Pipeline um ein hochdifferenziertes Programm, das sich auf ein neuartiges, erstklassiges Ziel konzentriert, das sich optimal für die 212Pb-basierte Alpha-Radioliganden-Therapie eignet. 212Pb hat ein ideales klinisches Profil, das sich aufgrund der kurzen Halbwertszeit und der einmaligen Alphastrahlung, die dem Tumor maximale Energie zuführt, gut für dieses Programm eignet.

„Die Einlizenzierung dieses First-in-Class-Programms von 3BP unterstreicht unsere Mission, über Prostatakrebs hinauszugehen und eine ganz neue Klasse von Therapien zu entwickeln, die die Ergebnisse für Patienten mit vielen Krebsarten verbessern können", sagte Dr. Emanuele Ostuni, CEO von ARTBIO. „Wir können dieses Ziel erreichen, indem wir neue Ziele für Radioligandentherapien anvisieren. Indem wir die bewährte Erfolgsbilanz von 3BP in der Peptidforschung mit unserer führenden Rolle bei der Entwicklung von 212Pb ART kombinieren, glauben wir, dass wir ein wichtiges neues Target erschließen und den dringend benötigten Nutzen für die Patienten bringen können."

Das Programm ist vielversprechend für eine Reihe solider Tumorindikationen, bei denen Patienten einen hohen Bedarf an Alternativen haben und für die Radioligandentherapien derzeit nicht in der klinischen Anwendung oder fortgeschrittenen Entwicklung sind. ARTBIO wird das lizenzierte Programm ab 2025 durch die klinische Entwicklung führen, wobei beide Unternehmen ihre jeweilige Expertise zur Optimierung des Therapieprofils einbringen werden.

„Durch die Kombination unserer einzigartigen und innovativen Forschungsplattformen definieren wir Behandlungsparadigmen für solide Tumore neu", sagte Dr. Ulrich Reineke, Managing Director von 3BP. „Unsere gemeinsame Vision und unsere komplementären Beiträge werden die Entwicklung dieser potenziell transformativen Behandlung für Patienten mit soliden Tumoren beschleunigen."

Informationen zu ARTBIO

ARTBIO ist ein radiopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das die Krebsbehandlung durch die Entwicklung einer neuen Klasse von Alpha-Radioliganden-Therapien (ARTs) neu definiert. Der einzigartige ARTBIO-Ansatz wählt das optimale Alpha-Vorläufer-Isotop (212Pb) und tumorspezifische Ziele aus, um Therapeutika mit dem Potenzial für höchste Wirksamkeit und Sicherheit zu entwickeln. Die AlphaDirect™ Technologie des Unternehmens, eine neuartige 212Pb-Isolierungsmethode, ermöglicht einen verteilten Herstellungsansatz für die zuverlässige Produktion und Lieferung von ARTs. ARTBIO treibt mehrere Pipeline-Programme voran, wobei sich das Hauptprogramm AB001 derzeit in der Erstanwendung am Menschen befindet. ARTBIO kann auf ein langjähriges wissenschaftliches Erbe zurückblicken: Fast ein Jahrhundert Pionierarbeit auf dem Gebiet der Strahlentherapie an der Universität Oslo und dem Radium Hospital in Norwegen. Weitere Informationen finden Sie unter www.artbio.com, und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

Informationen zu 3B Pharmaceuticals

3B Pharmaceuticals GmbH ist ein deutsches Biotechnologieunternehmen, das innovative therapeutische und diagnostische Radiopharmazeutika für onkologische Anwendungen entwickelt. Auf der Grundlage seiner Technologieplattform entwickelte 3BP eine breite Pipeline neuartiger Substanzen, die sowohl innovative als auch etablierte Zielmoleküle ansprechen, um diagnostische und therapeutische Radioisotope an Tumore zu liefern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Behandlungsstandard in der Präzisionsonkologie durch innovative nuklearmedizinische Lösungen zu verbessern, die auf ungedeckte medizinische Bedürfnisse eingehen. Weitere Informationen über 3B Pharmaceuticals finden Sie unter www.3b-pharma.com.

ARTBIO Medienkontakt

Marites Coulter

Tel: +1 415 819 2214

E-Mail: [email protected]

3B Pharmaceuticals Medienkontakt

Dr. Jan Michel

Director Finance & Corporate Development

Tel.: +49 (30) 6392-4317

Fax.: +49 (30) 6392-4316

E-Mail: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2106824/ARTBIO_Logo.jpg