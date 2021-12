Arte em criptomoedas que toca você: NIVEA lança arte de NFTS gratuita sobre o valor do toque

A tecnologia de NFTs normalmente permite às pessoas negociar e possuir tokens de alto valor, como arte, colecionáveis ou imóveis, por meio de criptomoedas e, recentemente, tem se tornado cada vez mais popular no mundo da arte. Com o "valor do toque", a NIVEA quer chamar a atenção para o poder do toque, usando NFTs para discutir o valor que a sociedade atualmente atribui a ele e para estimular uma discussão sobre como o toque pode ser valioso e poderoso, mesmo se disponível livremente para todos.

A artista responsável pela obra de arte de NFT da NIVEA é Clarissa Baldassarri, uma artista visual italiana que sofreu com deficiência visual temporária no início de sua carreira como pintora. As limitações que ela experimentou a inspiraram a redescobrir a arte por meio do que ela chama de um toque consciente.

A arte em NFTs da NIVEA será cunhada em Polygon e estará disponível como uma edição limitada gratuitamente por meio de um sitededicado da NIVEA. A NIVEA é a primeira marca de consumo massivo a oferecer NFTs gratuitos que representam o valor do toque.

Toque com propósito

Quando a solidão ocupa mais espaço na vida das pessoas, o toque humano e a sensação de conexão com outras pessoas podem fazer a diferença fundamental. O "valor do toque" faz parte do propósito da marca NIVEA de "Cuidar do toque humano para inspirar a união", lançado em janeiro de 2021. Por meio disso, a marca apoia projetos de toque humano para promover a qualidade de vida das pessoas em risco de solidão. Até 2025, a NIVEA tem como objetivo investir globalmente 20 milhões de euros em projetos de toque humano com impacto positivo sobre a saúde individual e o bem-estar de mais de 150 mil pessoas. Em última análise, cada um desses projetos atende a um senso de vínculo e resiliência humanos fortalecido, e, portanto, alivia os sentimentos de solidão.

A arte de NFTs "O valor do toque" da NIVEA pode ser obtida gratuitamente em nivea.com/thevalueoftouch.

Mais conteúdo sobre o projeto pode ser encontrado na página global da NIVEA no Instagram em @nivea.

Informações adicionais podem ser encontradas em www.beiersdorf.com.

