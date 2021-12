Criptoarte con tacto: NIVEA lanza NFT artístico gratuito sobre el valor del tacto

La tecnología de los NFT normalmente permite a las personas comercializar y poseer tokens de alto valor como arte, coleccionables o bienes raíces a través de criptomonedas, y recientemente se ha vuelto cada vez más popular en el mundo del arte. Con "Value of Touch" (Valor del tacto), NIVEA quiere llamar la atención sobre el poder del tacto, utilizando NFT para discutir el valor que la sociedad le atribuye actualmente y para generar un diálogo sobre cómo el tacto puede ser valioso y poderoso, incluso si está disponible de manera gratuita para todos.

La artista detrás de la obra de arte NFT de NIVEA es Clarissa Baldassarri, una artista visual italiana que sufrió una discapacidad visual temporal al comienzo de su carrera como pintora. Las limitaciones que experimentó la inspiraron a redescubrir el arte a través de lo que ella llama un toque consciente.

El NFT artístico de NIVEA se acuñará en Polygon y estará disponible como edición limitada de forma gratuita a través de un sitio web exclusivo de NIVEA. NIVEA es la primera marca masiva en ofrecer NFT gratuitos que representan el valor del tacto.

Un toque con propósito

Cuando la soledad ocupa más espacio en la vida de las personas, el tacto humano y la sensación de conexión con los demás pueden marcar una diferencia fundamental."The Value of Touch" es parte del propósito "Care for Human Touch to Inspire Togetherness" (Cuidar el toque humano para inspirar unión) de la marca NIVEA, lanzado en enero de 2021. A través de esto, la marca apoya proyectos de contacto humano para promover la calidad de vida de las personas en riesgo de soledad. Para el año 2025, NIVEA tiene como objetivo invertir 20 millones de euros a nivel mundial en proyectos de contacto humano con un impacto positivo en la salud y el bienestar individual de más de 150.000 personas. Finalmente, cada uno de estos resultados del proyecto contribuye a reforzar el sentido de conexión y resiliencia humanas y, de esa forma, alivia los sentimientos de soledad.

El NFT de arte "The Value of Touch" de NIVEA se puede solicitar de forma gratuita en nivea.com/thevalueoftouch.

Puede encontrar más contenido sobre el proyecto en la página global de Instagram de NIVEA @nivea.

Puede encontrar información adicional en: www.beiersdorf.com.

