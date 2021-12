Un art cryptographique qui vous touche : NIVEA lance un art NFT gratuit sur la valeur du toucher

La technologie NFT permet normalement aux gens d'échanger et de posséder des jetons de grande valeur comme des œuvres d'art, des objets de collection ou des biens immobiliers via des crypto-monnaies et est récemment devenue de plus en plus populaire dans le monde de l'art. Avec la « Valeur du toucher », NIVEA veut attirer l'attention sur le pouvoir du toucher, en utilisant les NFT pour discuter de la valeur que la société lui attribue actuellement, et pour susciter une discussion sur la façon dont le toucher peut avoir de la valeur et du pouvoir, même s'il est librement accessible à tous.

L'artiste derrière l'œuvre d'art NFT de NIVEA est Clarissa Baldassarri, une artiste visuelle italienne qui a souffert d'une déficience visuelle temporaire au début de sa carrière de peintre. Les limitations qu'elle a connues l'ont incitée à redécouvrir l'art par le biais de ce qu'elle appelle un toucher conscient.

L'art NFT de NIVEA sera gravé sur Polygon et sera disponible gratuitement en édition limitée via un site dédié NIVEA site web. NIVEA est la première marque de masse à offrir des NFT gratuits qui représentent la valeur du toucher.

Le toucher dans un but précis

Lorsque la solitude prend plus de place dans la vie des gens, le toucher humain et le sentiment d'être connecté aux autres peuvent faire une différence fondamentale. « The Value of Touch » (La valeur du toucher) fait partie de l'objectif de la marque NIVEA « Prendre soin du toucher humain pour inspirer la solidarité », lancé en janvier 2021. Par ce biais, la marque soutient des projets de toucher humain pour promouvoir la qualité de vie des personnes exposées au risque de solitude. D'ici 2025, NIVEA vise à investir globalement 20 millions d'Euros dans des projets de toucher humain ayant un impact positif sur la santé et le bien-être individuel de plus de 150 000 personnes. En fin de compte, chacun de ces projets contribue à renforcer le sentiment d'appartenance et de résilience de l'être humain et, par conséquent, à atténuer le sentiment de solitude.

L'art NFT « La valeur du toucher » de NIVEA peut être réclamé gratuitement sur nivea.com/thevalueoftouch .

Plus de contenu sur le projet peut être trouvé sur la page Instagram mondiale de NIVEA @nivea .

Des informations supplémentaires peuvent être trouvées sur www.beiersdorf.com .

#CareForHumanTouch #TheValueOfTouch

