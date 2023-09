Artmarket.com: a França obtém a manutenção do IVA à taxa reduzida de 5,5% no Art Market, uma grande vitória com vantagens muito consideráveis, de acordo com o Artprice

PARIS, 25 de setembro de 2023 /PRNewswire/-- Os profissionais do mercado de arte da França ficarão extremamente aliviados com esta notícia. O governo francês decidiu manter a taxa de IVA em 5,5% para vendas iniciais e importações de obras de arte de países fora da União Europeia, prova de que os dois Ministros franceses (Rima Abdul Malak para cultura e Bruno Le Maire para a economia) conseguiram manter sua posição contra os opositores de Bruxelas.

Se tivessem falhado, havia um alto risco de que o IVA seria elevado para a 20% antes de 1º de janeiro de 2025, o que, sem dúvida, teria quebrado a dinâmica do mercado de arte francês, agora o quarto maior mercado nacional de arte do mundo, de acordo com Artprice.com by Art Market.

Nos últimos anos, a França vem acumulando uma série de sinais muito positivos para o renascimento de seu mercado de arte. Entre elas estão a presença de grandes fundações privadas, como a Fundação Louis Vuitton e a Coleção Pinault, a substituição da FIAC com Paris+ (organizada pela Arte Basileia), , a chegada e/ou a expansão das principais galerias internacionais, como as aquisições recentes de Gagosiano, Zwirner Skarstedt, Max Hetzler Thaddaeus Ropac Continua, Marian Goodman e Bonhams da casa de leilões francesa Cornette de Saint Cyr, sem mencionar o surgimento das duas principais casas de leilões globais, a Christie's e a Sotheby's, ambas de propriedade de gigantes franceses (Patrick Drahi e François Pinault, respectivamente), a transformação bem-sucedida da Drouot, e da Arcurial (família Dassault), a principal casa de leilões da França em termos de faturamento que agora ocupa o 14º lugar entre as 20 maiores do mundo.

Desde o Brexit, o mercado de arte francês tem sido o principal beneficiário, sendo a principal porta de entrada para a União Europeia.

Uma elevação da taxa de IVA para 20% causaria um impacto negativo não apenas em artistas, revendedores antigos, negociadores de arte e casas de leilão, mas também em todo o ecossistema do mercado de arte que inclui dezenas de milhares de pessoas empregadas em áreas relacionadas, que vão desde a construção de estruturas até o jornalismo, desde a restauração até o transporte, da logística à segurança e do turismo até o seguro.

Em março de 2023, o proprietário da galeria parisiense Kamel Mennour disse ao jornal Le Monde (entrevista de Harry Bellet):"Se o aumento dificultar para mim vender suas obras, obviamente estarei menos inclinado a assinar novos artistas".e Agora que o IVA foi mantido em 5,5%, Kamel Mennour pode respirar aliviado…

Artprice.com by Artmarket parabeniza a decisão do governo.

O IVA em 20% prejudicaria o mercado de arte na França como um todo e, como resultado, a confiança e o dinamismo da clientela francesa do Artprice.com by Artmarket. Aliás - como líder mundial em informações sobre o mercado de arte há mais de 25 anos - a Artprice observa que seus clientes franceses, que representavam menos de 5% de sua clientela total há alguns anos, agora representam mais de 10% (veja o documento de referência universal da Artmarket.com registado na AMF, a Autoridade Francesa dos Mercados Financeiros), mostrando que a participação dos colecionadores franceses duplicou.

A taxa reduzida de IVA a 5,5% continuará, portanto, a se aplicar a vendas iniciais, bem como às importações de obras de arte de fora da União Europeia até 2025. A taxa será aplicada ao preço total e não apenas à margem, o que penalizará muito ligeiramente as vendas de baixa margem.

"Uma taxa de IVA de 20% impediria, por exemplo, o regresso ao nosso país de pinturas impressionistas ou mesmo de obras-primas da arte moderna de artistas como Picasso, Matisse e Manet, que já não estão na França, embora tenham sido criadas no país e sejam adoradas pelos colecionadores franceses. A arte não é um bem de consumo comum: um estado é enriquecido por suas importações, bem como pela produção de seus artistas locais. Por outro lado, a partida em massa de seus tesouros nacionais exerce um impacto empobrecedor sobre o estado que os perde". Esta ideia foi expressa com coragem pelo jornalista Martine Robert, que se tornou o "denunciante" dessa causa para o jornal francês de economia Les Échos em fevereiro de 2023.

Thierry Ehrmann - fundador da Artprice e CEO da Artmarket.com, e ele próprio um escultor (veja sua biografia em Who's Who In France) – fez a seguinte observação: "Esta decisão do governo garantirá que o dinamismo do mercado de arte francês não seja perturbado. Só podemos nos alegrar com esta corajosa decisão de nossos ministros Rima Abdul Malak e Bruno Le Maire. A Artprice.com Artmarket tem trabalhado há mais de 25 anos com todos os participantes do mercado de arte francês e sabe quanto a taxa de IVA pode afetar o bom desempenho do mercado de arte.by Como escultor, tenho seguido com paixão a criação artística na França há 40 anos, e mais uma vez isso ressoa em todo o mundo. Esta mudança dará uma segurança substancial aos artistas franceses".

Diante de um mercado de arte cada vez mais globalizado, a França continua sendo um mercado forte e competitivo.

O lugar da França no mercado de arte global e europeu

No primeiro semestre de 2023 as casas de leilão francesas venderam 54.000 lotes de obras de arte, gerando um faturamento total de $384,3 milhões. O departamento de econometria da Artprice.comcalculou que a França, portanto, responde por 5,9% do valor geral das vendas globais de leilões de arte, (dando-lhe o quarto lugar no mundo) e por 50% do mercado europeu de arte. E está cada vez mais perto do pódio dos 3 melhores.

Vários outros países da União Europeia também desempenham papéis significativos no mercado global de arte, embora em escalas menores: Alemanha (2,8% do faturamento global de leilões de arte), Itália (1,5%), Suíça (1,3%), Áustria (0,8%), Polônia (0,6%), Bélgica (0,6%). Muito menos centralizado do que a França, o mercado alemão é o país vizinho mais forte, e a Sotheby's lançou recentemente novas sessões de vendas em Colônia. Leia os relatórios Artprice by Artmarket sobre o mercado de arte: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2022

Competição com o Reino Unido

Apesar do Brexit, o Reino Unido ainda responde por 17% do faturamento global de leilões de arte com IVA de 5%. A competição entre Londres e Paris é particularmente palpável todos os anos, em outubro.

Em algumas semanas, Frieze London e Paris+, da Art Basel, serão realizados um logo após o outro. Pela primeira vez, este último ficará em pé de igualdade com o Frieze, graças ao poder da Art Basel. No geral, outubro é um período intenso, com as galerias mais prestigiadas decidindo se fazem ou não a viagem pelo canal. Este também é um momento importante, com as casas de leilão organizando grandes vendas e várias organizações optando por fazer anúncios importantes para a imprensa mundial. O prêmio Marcel Duchamp, por exemplo, é concedido todo outubro pela ADIAF (da qual a Artprice.com by Artmarket é detentora) a um artista da cena de arte francesa, no Centro Pompidou, em Paris.

De acordo com o departamento de econometria da Artprice.com, em 1960, a participação da França no mercado global de arte foi de 62%. O velho ditado do mercado de ações: "Um preço uma vez atingido sempre volta mais cedo ou mais tarde", também serve para economia…

Há mais de 23 anos, quando a Artprice definitivamente se tornou a Líder Mundial em informações no Mercado de Arte, após a espetacular e inesperada aquisição do líder americano Sound View Press NY, havia uma crença amplamente mantida nos círculos financeiros e econômicos de que a sede da Artprice migraria, inevitavelmente, para seus escritórios em Nova York. A decisão de ficar na França foi audaciosa. Hoje, a França pode ter certeza de que a líder mundial em informações sobre o mercado de arte, Artprice.com by Artmarket, permanecerá lá.

Copyright 1987-2023 thierry Ehrmann

Sobre a Artmarket:

A Artmarket.com está listada na Eurolista pela Euronext Paris, SRD long only e Euroclear: 7478 - Bloomberg: RPC - Reuters: ARTF.

A Artmarket e seu departamento Artprice foram fundados em 1997 por seu CEO, Thierry Ehrmann.

A Artmarket é uma participante global no mercado de arte com, entre outras estruturas, seu departamento Artprice, líder mundial em acúmulo, gestão e exploração de informações históricas e atuais do mercado de arte em bancos de dados contendo mais de 30 milhões de índices e resultados de leilão, cobrindo mais de 817.000 artistas.

O Artprice da Artmarket, líder mundial em informações sobre o mercado de arte, estabeleceu a ambição, por meio de seu Marketplace Global Padronizado, de ser a principal plataforma de NFTs de Belas Artes do mundo.

A Artprice Images® permite o acesso ilimitado ao maior banco de imagens do mercado de arte do mundo: não menos que 180 milhões de imagens digitais de fotografias ou reproduções gravadas de obras de arte desde o anos 1700 até os dias atuais, comentadas por nossos historiadores de arte.

A Artmarket, com seu departamento de Artprice, acumula dados permanentemente de 7200 casas de leilão e produz as principais informações do mercado de arte para as principais agências de imprensa e mídia (7.200 publicações). Seus 7,2 milhões de usuários ("login de membros"+mídias sociais) têm acesso a anúncios postados por outros membros, rede que hoje representa o líder Global Standardized Marketplace® para compra e venda de obras de arte a preço fixo ou licitado (leilões regulados pelos parágrafos 2 e 3 do Artigo L 321.3 do Código Comercial da França).

A Artmarket, com o seu departamento Artprice, foi distinguida por duas vezes com o selo estatal "Empresa Inovadora" atribuído pelo Banco Público de Investimentos (BPI), que tem apoiado a empresa no seu projeto de consolidação da sua posição como player global no mercado da arte.

FONTE Artmarket.com

