Artmarket.com : victoire de la France qui obtient le maintien de la TVA au taux réduit de 5,5% sur le Marché de l'Art, un atout considérable selon Artprice

PARIS , 25 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Les acteurs du Marché de l'Art en France sont soulagés. Le gouvernement français a décidé de maintenir à 5,5% le taux de TVA pour la première vente ou l'importation d'œuvres d'art depuis les pays hors Union Européenne. C'est ainsi la preuve que les deux Ministres français, Rima Abdul Malak pour la culture et Bruno Le Maire pour l'économie, ont su se battre face aux fourches caudines de Bruxelles.

À gauche, Rima Abdul Malak, Ministre de la Culture. À droite, Bruno Le Maire, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

Le risque était de voir ce taux de TVA bondir à 20% avant le 1er Janvier 2025, ce qui aurait sans doute cassé la dynamique du Marché de l'Art en France, qui s'inscrit désormais, selon Artprice.com by Artmarket, comme le quatrième acteur mondial.

Des signaux très positifs se dégagent comme la présence en France de grandes fondations privées comme la Fondation Louis Vuitton ou Pinault Collection, Art Basel qui a remplacé la FIAC avec Paris+, de grandes galeries internationales comme Gagosian, Zwirner, Skarstedt, Max Hetzler, Thaddaeus Ropac, Continua, Marian Goodman, la Maison de Ventes de Cornette de Saint Cyr rachetée par Bonhams.

Il faut noter aussi la montée en puissance des deux grandes Maisons de Ventes mondiales Christie's (François Pinault) et Sotheby's (Patrick Drahi), détenues chacune par deux tycoons français ainsi que la transformation de Drouot et Arcurial (famille Dassault), première Maison de Ventes française en CA qui rentre dans le top 20 mondial des Maisons de ventes au 14ème Rang.

Depuis le Brexit, la France a été la première bénéficiaire, comme principale porte d'entrée dans l'Union Européenne.

Les acteurs du Marché de l'Art français, artistes, antiquaires, marchands d'Art, Maisons de Ventes, redoutaient une remontée du taux à 20%, ce qui aurait impacté négativement tout l'écosystème du Marché de l'Art et de la création artistique. Mais c'est aussi prendre en compte l'écosystème français du monde de l'art, et les dizaines de milliers de personnes qu'il emploie dans les domaines qui sont les siens, de la logistique à l'encadrement et à la restauration des œuvres en passant par le transport et l'assurance.

Le galeriste parisien Kamel Mennour s'interrogeait en mars 2023 dans Le Monde, sous la plume de Harry Bellet : « Je vais désormais hésiter à prendre de nouveaux artistes, si la hausse est telle que je ne puis les vendre. ». Avec le maintien de la TVA à 5,5 %, Kamel Mennour est désormais un homme heureux ...

Artprice.com by Artmarket ne peut que féliciter la décision du gouvernement.

Une TVA à 20% aurait nui dans son ensemble au Marché de l'Art en France, et par répercussion, aurait atteint la confiance et le dynamisme de la clientèle française d'Artprice.com by Artmarket qui, tout en étant le Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art depuis plus de 25 ans, constate que ses clients français, qui ne représentaient que moins de 5 % il y a quelques années, représentent désormais plus de 10 % (cf document de référence universel d'Artmarket.com enregistré auprès de l'Autorité des Marchés Financiers), preuve de la montée en puissance des collectionneurs français qui a doublé.

Le taux réduit de TVA à 5,5 % continuera donc à s'appliquer à partir de 2025 aux premières ventes ainsi qu'aux importations hors UE. Cela s'appliquera également à l'ensemble du prix de vente, et non simplement sur la marge, ce qui pénalisera très légèrement les ventes à faible marge.

« Une TVA de 20 % empêcherait par exemple le retour dans notre pays de tableaux impressionnistes ou encore de maîtres de l'art moderne tels que Picasso, Matisse ou Manet, partis à l'étranger, mais créés en France et adorés des collectionneurs nationaux. L'art n'est pas un bien de consommation usuel : un État s'enrichit de ses importations et de la production de ses artistes. À l'inverse, il s'appauvrit de ses exportations.», s'exprimait avec courage la journaliste Martine Robert, devenue la lanceuse d'alerte pour cette cause sous sa plume dans le journal Les Échos, en février 2023.

thierry Ehrmann, Président d'Artmarket.com, Fondateur d'Artprice & Sculpteur plasticien – biographie Who's Who In France : « Cette décision du gouvernement va permettre de ne pas casser le dynamisme du Marché de l'Art en France. On ne peut que se réjouir de cette décision courageuse de nos Ministres Madame Rima Abdul Malak et Monsieur Bruno Le Maire. Artprice.com by Artmarket travaille depuis plus de 25 ans avec l'ensemble des acteurs du Marché de l'Art français, et sait à quel point le niveau du taux de TVA conditionne la bonne tenue du Marché de l'Art. En tant que sculpteur plasticien, je suis avec passion depuis 40 ans, la création artistique en France qui est en train à nouveau de résonner dans le monde. Cette disposition est un véritable gage de confiance donné aux artistes français. »

Face à un Marché de l'Art toujours plus mondialisé, la France reste une place forte et compétitive.

Place de la France dans le Marché de l'Art mondial et européen

Au premier semestre 2023, les salles de ventes françaises ont adjugé 54 000 lots Fine Art pour un montant total de 384,3 m$. L'étude menée par le département d'économétrie d'Artprice.com permet d'évaluer que la France concentre ainsi 5,9 % de la valeur mondiale du Marché de l'Art transitant par ce canal de ventes, plaçant ainsi la France au 4ème rang mondial qui pèse désormais 50% du Marché de l'Art en Europe. Le podium est proche.

Plusieurs pays de l'Union européenne se démarquent également sur ce Marché, sans toutefois rivaliser directement avec la France : l'Allemagne (2,8 % du produit des ventes aux enchères Fine Art dans le monde), l'Italie (1,5 %), la Suisse (1,3 %), l'Autriche (0,8%), la Pologne (0,6%), la Belgique (0,6%). Beaucoup moins centralisé que celui la France, le marché allemand est le plus compétitif des pays voisins, en atteste par exemple les nouvelles sessions de ventes organisées par Sotheby's à Cologne. Lire les rapports d'Artprice by Artmarket sur le marché de l'Art : https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2022

Compétition avec le Royaume-Uni

Malgré le Brexit, le Royaume-Uni pèse pour sa part toujours 17 % du produit de ventes aux enchères mondiales de Fine Art avec une TVA de 5 %. La compétition indirecte qui oppose les deux capitales est particulièrement palpable chaque année au mois d'Octobre.

Dans quelques semaines se dérouleront en effet, tour à tour, les foires Frieze London et Paris+ par Art Basel. Cette dernière, pour la première fois, chasse désormais à armes égales avec la Frieze, grâce à la puissance mondiale d'Art Basel. Une période intense pendant laquelle les plus prestigieuses galeries décident ou non de faire le voyage de l'autre côté de la Manche. C'est aussi un moment-clé que les Maisons de Ventes saisissent pour organiser des sessions importantes, ou bien encore celui que choisissent plusieurs organisations pour faire de grandes annonces devant la presse mondiale. C'est le cas du prix Marcel Duchamp décerné chaque année par l'ADIAF (dont Artprice.com by Artmarket est mécène) à un artiste de la scène artistique française, et qui se tient au Centre Pompidou à Paris.

Le département économétrie d'Artprice.com rappelle qu'en 1960, la part de la France dans le Marché de l'Art mondial était de 62 %. Le vieil adage boursier « cours vu, cours revu » fonctionne aussi en économie ...

Il y a plus de 23 ans, quand Artprice est devenue définitivement le Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art, suite au rachat spectaculaire et inattendu du Leader américain Sound View Press NY, le monde de la finance et de l'économie était persuadé que le siège social d'Artprice migrerait inévitablement dans ses bureaux new-yorkais. Le pari de rester en France était audacieux. Aujourd'hui, la France peut toujours et encore compter sur le Leader mondial historique de l'information sur le Marché de l'Art qu'est Artprice.com by Artmarket.

SOURCE Artmarket.com