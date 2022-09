Artmarket.com adiciona a Ethereum e a Bitcoin às suas bases de dados Artprice com várias moedas para satisfazer as necessidades dos seus clientes e preparar o futuro na Web 3.0

PARIS, 17 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Desde a sua criação em 1997, a Artprice by Artmarket.com sempre foi sensível às principais tendências e mutações do mercado de arte. Efetivamente, ao longo dos anos, a Artprice tem sido uma grande força motriz na definição do Mercado de Arte atual e esteve sempre muito à frente de todos os outros na previsão da sua desmaterialização.

Ethereum 2.0, The Merge. Artprice by Artmarket.com Bitcoin. Artprice by Artmarket.com

A Internet foi, obviamente, o maior fator de mudança, nomeadamente, a chegada da internet de alta velocidade, ligações de fibra, 5G+ e, muito em breve, constelações de satélites em órbitas baixas, como o Starlink. Juntamente com estes avanços tecnológicos, observámos o desenvolvimento do processamento de Big Data da informação do mercado de arte e inteligência artificial (IA). Antes de cada uma destas evoluções, a Artprice by Artmarket foi capaz de antever e integrar estas novas tecnologias internamente com a sua capacidade de I&D extremamente sofisticada.

As 6300 leiloeiras mundiais associadas à Artprice (há mais de duas décadas) realizam 98 % das suas vendas online e, hoje em dia, ninguém questiona esta realidade. Esta desmaterialização foi possível graças à plena confiança que a Artprice by Artmarket.com foi capaz de gerar, ao uniformizar todos os dados do mercado de arte para todas as transações, quer sejam físicas ou online.

Isto explica a posição da Artprice by Artmarket enquanto Líder Mundial na Informação do Mercado de Arte há 25 anos, apoiada pela maior coleção privada do mundo de manuscritos e catálogos de vendas originais impressos desde 1700, o que, em contrapartida, legitima a nossa uniformização digital do mercado de arte global.

Mas mal o mercado de arte tinha aceite o seu destino digital, surgiram os NFT (Tokens Não Fungíveis) e o Metaverso, levando a sua desmaterialização ainda mais longe e criando uma ponte com outro mundo de criptomoedas (nomeadamente, a Ethereum, a criptomoeda de referência para transações em NFT de Arte), que, com o «Smart Contract» (Contrato Inteligente) (incluindo direitos de autor e títulos de transferência sucessivos) e a sua Blockchain segura, é uma absolutamente fundamental para um mercado de arte desmaterializado.

A Artmarket.com está particularmente focada na Ethereum (ETH), a criptomoeda de referência (capitalização de 220 mil milhões de dólares) neste novo mercado de arte, sem esquecer a Bitcoin (BTC), que permanece o maior criptoativo histórico em termos de capitalização de mercado (412 mil milhões de dólares).

Nos últimos 3 anos, a Artmarket.com tem seguido atentamente a transição para «The Merge» para a descarbonização da Blockchain Ethereum 2.0, no contexto da crise da energia global, que está apenas a começar. Efetivamente, de acordo com o seu fundador, Vitalik Buterin, graças à «The Merge», cujo lançamento está agendado para 15 de setembro de 2022 (após 7 anos de desenvolvimento e testes beta bem-sucedidos), o consumo de eletricidade da Blockchain ETH irá diminuir em 99,95 & após a mudança do protocolo «Proof-of-Work» (Prova de Trabalho) (PoW) para «Proof-of-Stake» (Prova de Participação) (PoS), fonte: https://ethereum.foundation/

A Sotheby's decidiu recentemente assumir um compromisso mais forte para com a Web 3.0, ao reforçar a sua equipa dedicada aos NFT de arte e prevendo um crescimento exponencial no setor ao longo dos próximos cinco anos. A Christie's, para não ficar para trás, e tendo dado o exemplo com a venda histórica de The First 5,000 Days de Beeple por valor recorde de 6,93 milhões de dólares, lançou recentemente «Christie's Ventures», o seu fundo de investimento dedicado à Web 3.0 e à arte digital.

Os NFT de Arte e o Metaverso que constituem a Web 3.0 estão longe de ser um epifenómeno. Representam uma verdadeira mudança de paradigma no mercado de arte, um facto que foi amplamente refletido pelos ajustes estratégicos das maiores leiloeiras do mundo, profissionais da arte e líderes em pagamentos, como a Mastercard, que está a unir esforços com a Binance para «democratizar» o pagamento em criptomoedas.

O mesmo se aplica à Visa e ao seu criptocartão. Todos os intervenientes nas finanças globais integraram criptomoedas e NFT nas suas estratégias. Da mesma forma, 95 % das multinacionais listadas na Global 500 Fortune (uma classificação dos melhores 500 grupos globais) integraram criptoativos e o Metaverso para poderem aceder à Web 3.0.

De acordo com um longo artigo intitulado «NFT incendeiam o mercado de arte» no jornal francês Le Figaro (5 de agosto de 2022): «O mercado global de NFT já gerou 44 mil milhões de dólares em 2021». Tendo em consideração que o volume de negócios dos leilões online está muito à frente do volume de negócios dos leilões presenciais, isto não é nada surpreendente.

As Criptomoedas e NFT de Arte e o Metaverso trouxeram milhares de novos colecionadores e apreciadores de arte para o mercado, muitos deles consideravelmente mais jovens do que os seus antecessores. Existem agora mais de 450 milhões de potenciais compradores de NFT de arte. Não virando as costas à especulação e ao risco, nunca lhes passou pela cabeça abandonar o seu criptouniverso Web 3.0.

E é precisamente esta comunidade de jovens colecionadores e apreciadores que são os novos clientes da Artmarket.com e que recorrem frequentemente aos nossos serviços. Atualmente, o seu principal pedido prático é que os preços de arte sejam cotados em ETH e BTC em todas as bases de dados da Artprice, e é isso que temos feito.

Esta enorme comunidade global não conseguia compreender que as bases de dados de referência da Artprice apenas incluíam as moedas fiduciárias primárias do mundo, sem cotar as duas principais criptomoedas (ETH e BTC), que pesam mais do que 82 % das 21 000 criptomoedas (exceto stablecoins).

As equipas de TI, econometria e marketing da Artprice by Artmarket mobilizaram então este ambicioso projeto a uma velocidade vertiginosa, no sentido de «conquistar» os 450 milhões de potenciais compradores de NFT de arte, respondendo positivamente aos seus pedidos.

Após estudar detalhadamente a questão e comprometer-se com um enorme volume de trabalho, a Artmarket.com deu novamente um passo importante, oferecendo, a partir de agora, 8 828 384 resultados de leilões para obras de arte cotadas em Bitcoin, recuando até 1 de fevereiro de 2011 (com 1 Bitcoin a 0,7 $, 0,434031 £ e 0,50707 €) e, depois, 5 814 866 resultados de leilões em Ethereum, a partir de 7 de agosto de 2015 (com 1 Ethereum a 3 $, 1,93626 £ e 2,735523 €).

Naturalmente, estas dezenas de milhões de cálculos foram feitos utilizando os valores das criptomoedas no dia de cada venda, com a indexação histórica realizadas pelos equipamentos informáticos extremamente potentes da Artmarket.com.

Exemplo:

ETH => https://www.artprice.com/artiste/15079/wassily-kandinsky/lots/passes?eth=1

BTC => https://www.artprice.com/artiste/15079/wassily-kandinsky/lots/passes?btc=1

É muito interessante ver que, apesar da contração do valor das criptomoedas, as aquisições feitas em criptomoedas continuam a ser extremamente rentáveis em termos de conversão monetária, não obstante a purga necessária de 2022.

Graças à inclusão das duas criptomoedas de referência na tabela cambial (Dólar, Euro, Libra Esterlina, Yen) e às ferramentas pedagógicas desenvolvidas pela Artmarket.com nas bases de dados da Artprice, os clientes podem finalmente ter a perspetiva necessária para compreender a formação de valor das criptomoedas há mais de uma década em comparação com as principais moedas do mundo e, consequentemente, compreender melhor o valor dos NFT de arte e o Metaverso que constituem a Web 3.0, que são fundamentalmente baseados na Ethereum ou Bitcoin.

O trabalho fenomenal da Artprice by Artmarket neste projeto permite aos participantes do mercado encararem com muito mais serenidade os debates acesos, e muitas vezes enganadores, sobre as criptomoedas. Os protagonistas discutem frequentemente os prós e contras da criptomoeda utilizando uma lógica extremamente conjuntural. Na área financeira, o valor real de um ativo ou moeda é sempre compreendido com base num prisma decenal, e não com base numa perspetiva semanal ou mensal!

Esta é a primeira fase de um processo inexorável que trará benefícios extraordinários, apesar das crises recorrentes de um mundo ocidental cuja obsessão com a geoeconomia parece ter ofuscado uma preocupação saudável com a geopolítica.

Tal como as instituições banqueiras globais durante a passagem para o Euro, a Artmarket.com oferece várias visualizações dos preços da arte e conversões em divisas históricas para que todos tenham tempo para se familiarizar com as equivalências de valor nas criptomoedas.

Logicamente, a Artmarket já programou a introdução de Moedas Digitais de Banco Central (CBDC), tais como o euro digital do BCE, o dólar digital da Reserva Federal e a e-CNY da China (yuan digital), que já está em circulação.

A Artprice by Artmarket sempre foi fiel a um axioma essencial: «Não lutamos contra o progresso, sejam quais forem as circunstâncias».

Com este avanço importante e histórico, a Artmarket.com está a consolidar a sua posição enquanto Líder Mundial na Informação do Mercado de Arte e estará extremamente atenta à transição «The Merge» no final da TTD (Total Terminal Difficulty), que corresponderá ao último bloco explorado no protocolo de Prova de Trabalho.

«15 de setembro de 2022 será uma data fundamental e irrevogável da Web 3.0 na história das criptomoedas, NFT e Artprice by Artmarket,» de acordo com o seu Fundador e Presidente, Thierry Ehrmann.

Imagens: [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2022/09/image1-ethereum_themerge-artprice-by-artmarket-com.jpg]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2022/09/image2-bitcoin-artprice-by-artmarket-com.jpg]

Copyright 1987-2022 Thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Não hesite em entrar em contacto com o nosso Departamento de Econometria em relação aos seus requisitos em matéria de estatísticas e estudos personalizados:[email protected]

Experimentar os nossos serviços (demonstração gratuita): https://www.artprice.com/demo

Subscrever os nossos serviços: https://www.artprice.com/subscription

Sobre a Artmarket:

A Artmarket.com está listada na Eurolist by Euronext Paris, SRD long only e Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Descubra a Artmarket e o seu Departamento Artprice no vídeo: www.artprice.com/video

A Artmarket e o seu departamento Artprice foram fundados em 1997 pelo seu CEO, Thierry Ehrmann. A Artmarket e o seu departamento Artprice são controlados pelo Groupe Serveur, criado em 1987.

Consultar a biografia certificada em Who's who ©:

Biographie_thierry_Ehrmann_2022_WhosWhoInFrance.pdf

A Artmarket é um interveniente global no Mercado de Arte com, entre outras estruturas, o seu departamento Artprice, líder mundial na acumulação, gestão e exploração de informações históricas e atuais do mercado de arte em bases de dados contendo mais de 30 milhões de índices e resultados de leilões, abrangendo mais de 787 007 000 artistas.

O departamento Artprice da Artmarket, líder mundial em informações sobre o mercado de arte, ambiciona ser, através do seu Global Standardized Marketplace, a principal plataforma de NFT de Belas-Artes do mundo.

A Artprice Images® permite o acesso ilimitado ao maior banco de imagens do Mercado de Arte do mundo: nada menos que 180 milhões de imagens digitais de fotografias ou reproduções gravadas de obras de arte de 1700 até aos dias de hoje, comentadas pelos nossos historiadores de arte.

A Artmarket e o seu departamento Artprice reúnem dados, de forma permanente, de 6300 Leiloeiras e produzem as principais informações do Mercado de Arte para as principais agências de notícias e imprensa (7200 publicações). Os seus 5,4 milhões de utilizadores («login de membros»+redes sociais) têm acesso a anúncios publicados por outros membros, uma rede que hoje representa o principal Global Standardized Marketplace® para comprar e vender obras de arte a preço fixo ou através de licitações (leilões regulamentados pelos parágrafos 2 e 3 do Artigo L 321.3 do Código Comercial de França).

A Artmarket e o seu departamento Artprice foram premiados com o selo estatal de «Empresa Inovadora» pelo Banco de Investimento Público (BPI) (pela segunda vez em novembro de 2018 por um novo período de 3 anos) que está a apoiar a empresa no seu projeto de consolidação da sua posição como um interveniente global no mercado de arte.

O relatório semestral Artprice de 2022: o mercado de arte volta a crescer em força no Ocidente

https://www.artprice.com/artprice-reports/global-art-market-in-h1-2022-by-artprice-com

Relatório do Mercado de Arte Global de 2020 da Artprice pela Artmarket publicado em março de 2022:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2021

Relatório do Mercado de Arte Contemporânea da Artprice 2020/21 pela Artmarket.com:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2021

Índice de comunicados de imprensa publicados pela Artmarket com o seu departamento Artprice:

serveur.serveur.com/Press_Release/pressreleaseEN.htm

Siga todas as novidades sobre o Mercado de Arte em tempo real com a Artmarket e o seu departamento Artprice no Facebook e Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (mais de 5,9 milhões de seguidores)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Descubra a alquimia e o universo da Artmarket e o seu departamento Artprice https://www.artprice.com/video sediado no famoso Museu de Arte Contemporânea de Organe «The Abode of Chaos» (dixit The New York Times): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

L'Obs - The Museum of the Future: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (4,3 milhões de seguidores)

https://vimeo.com/124643720

Entre em contacto com a Artmarket.com e o seu departamento Artprice - Contacto: [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1896564/Artmarket_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1896565/Artmarket_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg

FONTE Artmarket.com

SOURCE Artmarket.com