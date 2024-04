Artmarket.com: Der Artprice100©-Index stieg im Jahr 2023 um 1,55 %

PARIS, 5. April 2024 /PRNewswire/ -- Das von Artprice zusammengestellte Simulationsportfolio zur Bewertung der jährlichen Performance eines gewichteten Investments in die 100 weltweit umsatzstärksten Blue-Chip-Künstler auf dem globalen Kunstauktionsmarkt ist zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 31. Dezember 2023 mit einer Gesamtrendite von 1,55 % weiter gewachsen.

Die Rendite des Portfolios im Jahr 2023 liegt zwar unter dem seit dem Jahr 2000 verzeichneten Jahresdurchschnitt von 10 %, beweist jedoch, dass die Werke erstklassiger Künstler auch in Zeiten der Marktbereinigung an Wert gewinnen. Da seit dem Verkauf der Paul G. Allen Collection im Jahr 2022 keine großen Meisterwerke mehr zu finden sind, haben sich die großen Auktionshäuser darauf konzentriert, eine größere Anzahl von Werken anzubieten, darunter auch solche, die leichter zugänglich oder jüngeren Datums sind oder Werke, die schneller wieder versteigert werden. Aber selbst während dieser Schwerpunktverlagerung hat die Popularität der Spitzenkünstler weiter zugenommen.

„Der neueste Jahresbericht von Artprice, „The Art Market in 2023", unterstreicht den Wandel von einem Verkäufermarkt zu einem Käufermarkt im Jahr 2023", erklärt Thierry Ehrmann, CEO und Gründer von Artmarket.com und seiner Abteilung Artprice. „In solchen Zeiten verschiebt sich das Kräfteverhältnis von den Verkäufern zu den Käufern, die es sich nun leisten können, anspruchsvoller zu sein. Diese Verschiebung hat jedoch zur Folge, dass das High-End-Segment verlangsamt wird, da die Verfügbarkeit von Werken, die mehr als eine Million Dollar kosten, abnimmt. Doch selbst unter diesen Umständen verzeichnete Artprice einen leichten Anstieg der Preise für Werke von Blue-Chips-Künstlern.

Berechnungsprinzip des Artprice100©

Am 1. Januar 2023 hat Artprice sein Portfolio aktualisiert und dabei die gleiche Anlagestrategie wie in den Vorjahren beibehalten. Dabei werden fiktive Anteile an den 100 meistverkauften Künstlern der Welt auf dem Sekundärmarkt gehalten, wobei die Anteile jährlich auf der Grundlage des jährlichen Auktionsumsatzes der Künstler und der Marktliquidität ihrer Werke im vorangegangenen Fünfjahreszeitraum angepasst werden. Das relative Gewicht jedes Künstlers im Portfolio zu Beginn eines jeden Jahres ist daher proportional zum relativen Umsatz, den seine Werke in den vorangegangenen fünf Jahren erzielt haben, und diese Zahl wird dann um einen Marktliquiditätsfaktor bereinigt. Die genaue Aufteilung des Portfolios zum 1. Januar 2023 ist unten im Abschnitt Zusammensetzung von Artprice100© zum 1. Januar 2023 aufgeführt.

Am 31. Dezember 2023 notierte Artprice die theoretische Wertveränderung für jeden der 100 Künstler des Portfolios auf der Grundlage der Entwicklung ihrer jeweiligen Preisindizes im vergangenen Jahr. Diese Indizes werden von Artprice auf der Grundlage aller im Jahr 2023 verzeichneten Auktionsergebnisse für alle Kategorien von Kunstwerken berechnet, mit Ausnahme von Druckgrafiken und Multiples, die einen eigenen Markt darstellen.

So machten beispielsweise die Investitionen in Werke von Gerhard Richter (1932) am 1. Januar 2023 2,8 % des Artprice100©-Portfolios aus, und sein Preisindex stieg in den folgenden zwölf Monaten um +21 %. Die Investitionen in Werke von Jean-Michel Basquiat (1960-1988) machten Anfang 2023 3,9 % des Portfolios aus, aber sein Preisindex fiel im Jahr 2023 um -15 %.

Doch trotz der am stärksten gewichteten Künstler, die im Jahr 2023 Preisrückgänge verzeichneten (insbesondere Pablo Picasso, Andy Warhol und Claude Monet, die zusammen fast ein Fünftel des Portfolios ausmachten), beendete das stark diversifizierte Artprice100©-Portfolio das Jahr im positiven Bereich. Ende 2023 betrug die Gesamtrendite für die 100 Künstler des Artprice100© also +1,55 %.

Zusammensetzung des Artprice100© Index zum 1. Januar 2023

Aufgrund der Seltenheit der Werke Alter Meister sind sie in der Zusammensetzung des Artprice100©-Portfolios praktisch nicht mehr vertreten. Lediglich der große chinesische Meister Dong Qichang (1555-1636) wurde Anfang 2023 mit einer theoretischen Beteiligung von 0,3 % aufgenommen.

Der Anteil der Künstler aus dem 19. Jahrhundert hat sich deutlich erhöht. Die spektakulären Ergebnisse, die Vincent van Gogh (1853-1890) und Paul Cézanne (1839-1906) im Jahr 2022 bei der Versteigerung der Paul G. Allen Collection erzielten, erhöhten ihre Beteiligung bei der Anpassung des Portfolios zu Beginn des folgenden Jahres (2023) erheblich. Insgesamt machten die Künstler des 19. Jahrhunderts Anfang 2023 12 % des Portfolios aus, verglichen mit 10 % Anfang 2022.

Gewicht der fünf großen Schaffensperioden im Artprice100© im Jahr 2023

Die moderne Kunst bleibt das größte Segment in der Zusammensetzung des Artprice100©-Indexes und macht 43 % der ursprünglichen Investition für 2023 aus. Der belgische Surrealist René Magritte (1898-1967) und der chinesische Meister Qi Baishi (1864-1957) sind beide seit etwa zehn Jahren in der Zusammensetzung des Artprice100© enthalten, aber die Dynamik ihrer jeweiligen Märkte verläuft derzeit sehr unterschiedlich: Während die Preise für die Werke von René Magritte schnell steigen (+38 %), verzeichneten die Preise von Qi Baishi einen Rückgang von etwa -22 % im Jahr 2023.

In diesem Jahr entfielen 5 der 10 besten Künstler des Artprice100© Index auf die Nachkriegskunst. Unter ihnen nimmt der Anteil der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama (geb. 1929) aufgrund ihres enormen weltweiten Erfolgs weiter zu. Mit 812 Losen, die im Jahr 2023 für insgesamt 193 Millionen Dollar versteigert wurden, steht Yayoi Kusama derzeit auf Platz 8 der meistverkauften Künstler auf dem globalen Kunstauktionsmarkt (alle Schaffensperioden zusammengenommen) und ist die weltweit gefragteste Künstlerin. Im Jahr 2023 war Gerhard Richter der einzige lebende Künstler, dessen Auktionsumsatz höher war als der von Kusama.

In unserem Artprice100©-Portfolio 2023 schließlich machte die zeitgenössische Kunst 13 % der Erstinvestition aus. Der jüngste Künstler im Portfolio war der rumänische Maler Adrian Ghenie (geb. 1977), der von den Galerien Plan-B, Thaddaeus Ropac, Tim Van Laere und Pace vertreten wird.

Zusammensetzung von Artprice100©: Künstler und Gewicht im ursprünglichen Artprice100©-Portfolio für 2023

1. Pablo PICASSO (1881-1973) (Moderne Kunst): 8,3%

2. Andy WARHOL (1928-1987) (Kunst der Nachkriegszeit): 5,1%

3. Claude MONET (1840-1926) (19. Jahrhundert): 5,0%

4. Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) (Zeitgenössische Kunst): 3,9%

5. ZAO Wou-Ki (1921-2013) (Kunst der Nachkriegszeit): 3,4%

6. Gerhard RICHTER (1932-) (Kunst der Nachkriegszeit): 2,8%

7. David HOCKNEY (1937-) (Kunst der Nachkriegszeit): 2,4%

8. Yayoi KUSAMA (1929-) (Kunst der Nachkriegszeit): 2,1%

9. René MAGRITTE (1898-1967) (Moderne Kunst): 2,1%

10. QI Baishi (1864-1957) (Moderne Kunst): 2,0%

11. Willem DE KOONING (1904-1997) (Moderne Kunst): 1,9%

12. Vincent VAN GOGH (1853-1890) (19. Jahrhundert): 1,9%

13. Alberto GIACOMETTI (1901-1966) (Moderne Kunst): 1,8%

14. WU Guanzhong (1919-2010) (Moderne Kunst): 1,8%

15. Cy TWOMBLY (1928-2011) (Kunst der Nachkriegszeit): 1,6%

16. FU Baoshi (1904-1965) (Moderne Kunst): 1,5%

17. Yoshitomo NARA (1959-) (Moderne Kunst): 1,5%

18. Paul CÉZANNE (1839-1906) (19. Jahrhundert): 1,5%

19. Alexander CALDER (1898-1976) (Moderne Kunst): 1,4%

20. Roy LICHTENSTEIN (1923-1997) (Kunst der Nachkriegszeit): 1,4%

21. Marc CHAGALL (1887-1985) (Moderne Kunst): 1,4%

22. SAN Yu (1895-1966) (Moderne Kunst): 1,3%

23. Joan MIRO (1893-1983) (Moderne Kunst): 1,3%

24. BANKSY (1974-) (Zeitgenössische Kunst): 1,3%

25. Joan MITCHELL (1925-1992) (Kunst der Nachkriegszeit): 1,2%

26. François-Xavier LALANNE (1927-2008) (Kunst der Nachkriegszeit): 1,1%

27. Amedeo MODIGLIANI (1884-1920) (Moderne Kunst): 1,1%

28. Jean DUBUFFET (1901-1985) (Moderne Kunst): 1,0%

29. Lucio FONTANA (1899-1968) (Moderne Kunst): 1,0%

30. Henri MATISSE (1869-1954) (Moderne Kunst): 1,0%

31. XU Beihong (1895-1953) (Moderne Kunst): 0,9%

32. Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919) (19. Jahrhundert): 0,9%

33. Ed RUSCHA (1937-) (Kunst der Nachkriegszeit): 0,9%

34. George CONDO (1957-) (Zeitgenössische Kunst): 0,9%

35. CHU Teh-Chun (1920-2014) (Kunst der Nachkriegszeit): 0,9%

36. Edgar DEGAS (1834-1917) (19. Jahrhundert): 0,8%

37. Fernand LÉGER (1881-1955) (Moderne Kunst): 0,8%

38. Paul GAUGUIN (1848-1903) (19. Jahrhundert): 0,8%

39. Jeff KOONS (1955-) (Zeitgenössische Kunst): 0,8%

40. Pierre SOULAGES (1919-2022) (Moderne Kunst): 0,8%

41. CUI Ruzhuo (1944-) (Kunst der Nachkriegszeit): 0,8%

42. Christopher WOOL (1955-) (Zeitgenössische Kunst): 0,7%

43. KAWS (1974-) (Zeitgenössische Kunst): 0,7%

44. Wassily KANDINSKY (1866-1944) (Moderne Kunst): 0,7%

45. PAN Tianshou (1897-1971) (Moderne Kunst): 0,7%

46. Morton Wayne THIEBAUD (1920-2021) (Kunst der Nachkriegszeit): 0,7%

47. LIN Fengmian (1900-1991) (Moderne Kunst): 0,6%

48. Jasper JOHNS (1930-) (Kunst der Nachkriegszeit): 0,6%

49. Richard DIEBENKORN (1922-1993) (Kunst der Nachkriegszeit): 0,6%

50. Paul SIGNAC (1863-1935) (Moderne Kunst): 0,6%

51. Georgia O'KEEFFE (1887-1986) (Moderne Kunst): 0,6%

52. Keith HARING (1958-1990) (Zeitgenössische Kunst): 0,6%

53. Peter DOIG (1959-) (Zeitgenössische Kunst): 0,6%

54. Frank STELLA (1936-) (Kunst der Nachkriegszeit): 0,6%

55. Henry MOORE (1898-1986) (Moderne Kunst): 0,5%

56. Camille PISSARRO (1830-1903) (19. Jahrhundert): 0,5%

57. Damien HIRST (1965-) (Zeitgenössische Kunst): 0,5%

58. Georg BASELITZ (1938-) (Kunst der Nachkriegszeit): 0,5%

59. Yves KLEIN (1928-1962) (Kunst der Nachkriegszeit): 0,5%

60. Robert RAUSCHENBERG (1925-2008) (Kunst der Nachkriegszeit): 0,5%

61. ZHOU Chunya (1955-) (Zeitgenössische Kunst): 0,5%

62. LIU Ye (1964-) (Zeitgenössische Kunst): 0,5%

63. Philip GUSTON (1913-1980) (Moderne Kunst): 0,5%

64. Adrian GHENIE (1977-) (Zeitgenössische Kunst): 0,5%

65. Louise BOURGEOIS (1911-2010) (Moderne Kunst): 0,4%

66. Richard PRINCE (1949-) (Zeitgenössische Kunst): 0,4%

67. ZENG Fanzhi (1964-) (Zeitgenössische Kunst): 0,4%

68. Fernando BOTERO (1932-2023) (Kunst der Nachkriegszeit): 0,4%

69. Brice MARDEN (1938-2023) (Kunst der Nachkriegszeit): 0,4%

70. Helen FRANKENTHALER (1928-2011) (Kunst der Nachkriegszeit): 0,4%

71. Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) (Moderne Kunst): 0,4%

72. PU Ru (1896-1963) (Moderne Kunst): 0,4%

73. Gustav KLIMT (1862-1918) (Moderne Kunst): 0,4%

74. Auguste RODIN (1840-1917) (19. Jahrhundert): 0,4%

75. Sigmar POLKE (1941-2010) (Kunst der Nachkriegszeit): 0,4%

76. Salvador DALI (1904-1989) (Moderne Kunst): 0,4%

77. Ufan LEE (1936-) (Kunst der Nachkriegszeit): 0,4%

78. Bernard BUFFET (1928-1999) (Kunst der Nachkriegszeit): 0,4%

79. Sam FRANCIS (1923-1994) (Kunst der Nachkriegszeit): 0,4%

80. Takashi MURAKAMI (1962-) (Zeitgenössische Kunst): 0,3%

81. Ernst Ludwig KIRCHNER (1880-1938) (Moderne Kunst): 0,3%

82. Nicolas DE STAËL (1914-1955) (Moderne Kunst): 0,3%

83. Tamara DE LEMPICKA (1898-1980) (Moderne Kunst): 0,3%

84. Whan-Ki KIM (1913-1974) (Moderne Kunst): 0,3%

85. Agnes MARTIN (1912-2004) (Moderne Kunst): 0,3%

86. Alighiero BOETTI (1940-1994) (Kunst der Nachkriegszeit): 0,3%

87. Kazuo SHIRAGA (1924-2008) (Kunst der Nachkriegszeit): 0,3%

88. Francis Picabia (1879-1953) (Moderne Kunst): 0,3%

89. Pierre BONNARD (1867-1947) (Moderne Kunst): 0,3%

90. Egon SCHIELE (1890-1918) (Moderne Kunst): 0,3%

91. Donald JUDD (1928-1994) (Kunst der Nachkriegszeit): 0,3%

92. ZHANG Xiaogang (1958-) (Zeitgenössische Kunst): 0,3%

93. Edvard MUNCH (1863-1944) (Moderne Kunst): 0,3%

94. Rudolf STINGEL (1956-) (Zeitgenössische Kunst): 0,3%

95. DONG Qichang (1555-1636) (Alte Meister): 0,3%

96. Max ERNST (1891-1976) (Moderne Kunst): 0,3%

97. BALTHUS (1908-2001) (Moderne Kunst): 0,3%

98. Albert OEHLEN (1954-) (Zeitgenössische Kunst): 0,3%

99. Barbara HEPWORTH (1903-1975) (Moderne Kunst): 0,3%

100. Ellsworth KELLY (1923-2015) (Kunst der Nachkriegszeit): 0,3%

