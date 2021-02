Artmarket.com: Auktionen geben der von der Pandemie getroffenen Kunst- und Kulturbranche Auftrieb

Mit einem Umsatzrückgang von 10% im Jahre 2020 scheint das Segment der Alten Meister (Künstler, die vor 1760 geboren wurden), die Auswirkungen der Pandemie besser verkraftet zu haben als andere Segmente. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ein erheblicher Anteil am Jahresumsatz im Segment der Alten Meister einen ausgesprochen soliden Markt repräsentiert.

„Die Sammler Alter Meister suchen eher nach dem ‚richtigen Werk' als dem Nervenkitzel des Augenblicks", bemerkt Thierry Ehrmann, Präsident und Gründer von Artmarket.com und seiner Abteilung Artprice. „Der Markt der Alten Meister ist von Natur aus weniger empfindlich für das temporäre Fehlen von Messen, großen Eröffnungen und Gala-Abenden. Außerdem schätzt dieser Markt eine umfassende Recherche und wühlt sich gerne durch detaillierte Berichte von Experten... das alles ist online möglich."

Der Kampf um das Bildnis eines jungen Mannes mit einem Medaillon, das Botticelli zugeschrieben wird, hat kürzlich nur zwei Sammler zusammengeführt. Aber diese beiden entschlossenen Bieter haben den Preis des Werks auf Sotheby's sehr kühne Schätzung inmitten einer globalen Pandemie hochgetrieben. Im September 2020 angekündigt, ließ seine Auktion allen Beteiligten bewusst drei Monate Zeit, um die nötige Recherche durchzuführen.

London, gebremst durch seine Covid-Mutation... und den Brexit

Die britische Hauptstadt ist normalerweise Gastgeber für die zweite Runde des Jahres mit großen Auktionen. Im Februar 2020 haben drei Gemälde jeweils über $ 20 Mio. bei Auktionen in London erzielt:

The Splash (1966) von David Hockney

(1966) von A la rencontre du plaisir (1962) von René Magritte

(1962) von René Magritte Portrait of Marjorie Ferry (1932) von Tamara De Lempicka

Aber die Gesundheitskrise hat zur Verschiebung von Londons erster großer Auktion des Jahres auf März 2021 geführt. Außerdem besteht die Gefahr, dass der endgültige Ausstieg des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union Londons dominante Position in diesem Teil der Welt schwächt. Natürlich hofft Paris, von dieser Neuorganisation zu profitieren.

Die französische Hauptstadt zieht auch weiterhin mehr und mehr Top-Talente vom Kunstmarkt an. Seit Anfang des Jahres haben zwei von Italiens einflussreichsten Galerien, Continua und Massimo de Carlo im Viertel Marais eröffnet, während Sotheby's sich darauf vorbereitet, die prestigeträchtige Kollektion von Christo und Jeanne-Claude in Paris zu verkaufen.

Die nächsten paar Wochen auf dem Kunstmarkt versprechen aufregend zu werden, sowohl bei Auktionen als auch in Kunstgalerien... ein paar zuversichtlich stimmende Nachrichten vor der Wiedereröffnung der Museen in Europa.

1 Julia Jacobs, Is Seeing That Renoir Essential? In the Pandemic, Cities Differ, The New York Times, 2. Februar 2021

Bilder:

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/02/image-1-fine-art.png]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/02/image-2-fine-art-auction.png]

