Artmarket.com cumple su promesa y confirma el éxito del lanzamiento de sus nuevas Páginas de Artistas Artprice, con unas estadísticas de aceptación prometedoras y unas excelentes perspectivas para 2023, mientras avanzamos hacia el grial de la valoración del arte

PARÍS, 16 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- La nueva versión de nuestras páginas con 800.000 artistas, desde el siglo IV hasta nuestros días, consolida los principales y preferidos puntos de entrada a todas las bases de datos y servicios de Artprice, ya que los artistas son, de hecho, la base sobre la que se asienta el mercado del arte desde su origen.

La nueva página de artistas de Artprice: Wassily Kandinsky como protagonista

Con esta nueva versión, la más exitosa desde la creación de Artprice, Artprice by Artmarket ha recibido durante los últimos dos meses una respuesta entusiasmada de una selección de usuarios de los doce países principales del mercado del arte a nivel mundial. Nuestra prueba beta ha ido acompañada de una metódica recopilación de información basada en rigurosas especificaciones diseñadas por el equipo de consultores externos que han participado en la revisión completa de Artprice.com a lo largo de 18 meses.

En primer lugar, en una breve muestra de datos , Artprice observó un aumento muy significativo de las visitas a su sitio y del tiempo medio de conexión (ACT), especialmente en sus bases de datos, lo que es una buena señal para el futuro de Artmarket.com.

Del mismo modo, según las estadísticas oficiales de Google de noviembre de 2022, los Googlebots han indicado que sus user-agents indexaron durante un mes 28,8 millones de páginas en las bases de datos de Artprice by Artmarket, es decir, 960.000 al día.

Como resultado de este importante despliegue y de la apertura de las bases de datos de Artprice al rastreo de los Googlebots (proceso de exploración), el número de páginas de artistas y sus obras (que son el corazón de Artprice by Artmarket) rastreadas ha pasado de 0,96 a 2,5 millones al día en modo de contenido evergreen (user-agent de Googlebot que le permite ejecutar javascript).

Resultado directo de la decisión empresarial y jurídica bien meditada de abrir sus directorios que no son de pago a los motores de indexación, este aumento representa, en términos de SEO, un gran impulso para nuestra indexación en línea.

La consecuencia será, por tanto, una contribución sustancial a la facturación en 2023, ya que Artprice by Artmarket.com, como líder mundial en información sobre el mercado del arte, tiene con diferencia el mayor número de artistas y obras de arte en sus bases de datos, que se cuentan por decenas de millones.

Según thierry Ehrmann, fundador y CEO de ArtMarket.com:

"Ningún despliegue de red importante en nuestros diferentes emplazamientos o países es siempre una conclusión previsible, pero sí supone un subidón de adrenalina para nuestros diferentes equipos (yo incluido) cuando cambiamos a una versión sustancialmente nueva de Artmarket.com. Todo ha ido extraordinariamente bien y esta nueva versión ya está operativa al 100%".

Descubra la nueva versión de la Página de Artistas:

https://www.artprice.com/artist/15079/wassily-kandinsky

Así, los clientes y miembros de Artprice descubrirán, desde las Páginas de Artistas, varios siglos de conocimiento, ordenados desde hace 25 años por los historiadores y redactores de Artprice by Artmarket. De una forma perfectamente intuitiva y natural, podrán sumergirse en la excepcional y compleja historia del Mercado del Arte, a través de una pedagogía humana y directa, propia de la identidad de Artprice. Esto les dará un nivel de confianza que a menudo falta en el mundo de los GAFA.

Estas Páginas de Artistas permitirán a los usuarios acceder a recomendaciones muy interesantes y personalizadas para continuar descubriendo el Mercado del Arte y generar así suscripciones más sofisticadas y, por tanto, mayor facturación para Artmarket.com.

Como se anunció anteriormente, este cambio, implementado tras una exhaustiva investigación UI/UX, se adelanta a un aumento sustancial de los precios a principios de 2023 y tiene como objetivo impulsar los ingresos de Artmarket.com.

Tras una solicitud de propuestas exigentes y precisas a finales de 2019, Artprice by Artmarket seleccionó un equipo de consultores externos de alto nivel con referencias de grandes cuentas con procesos similares a los de Artprice. Este equipo ha desempeñado un papel clave en la auditoría y el desarrollo de esta importante revisión de Artprice, utilizando un sólido enfoque UI/UX.

La calidad y la eficacia del trabajo realizado por nuestros consultores han llevado a Artprice by Artmarket a prolongar su colaboración hasta 2023, año en el que Artprice cumplirá 25 años.

Como resultado del enfoque UI/UX, los nuevos usuarios de Artprice by Artmarket podrán explorar un vasto recurso educativo de forma rápida e intuitiva a través de una ergonomía innovadora diseñada según sus expectativas y necesidades.

La experiencia ahora incluye "tutoriales Artprice" que guían constantemente la navegación proporcionando información sobre los puntos esenciales a descubrir. Estos tutoriales representan un sistema de señalización muy sofisticado que ofrecen al usuario la mejor experiencia en la navegación en el menor tiempo posible.

Como resultado, los clientes y miembros de Artprice by Artmarket se sumergirán intuitivamente en el seno de la actualidad del mercado del arte y se sentirán actores privilegiados.

Hemos utilizado User Experience (UX) design para mejorar al máximo la experiencia de los clientes y miembros de Artprice; para que sea lo más agradable e intuitiva posible, ya sea desde móvil, tablet o PC/Mac.

Gracias UX Design, la navegación en nuestro sitio es ahora más fluida y eficaz. UX Design es especialmente sensible a la necesidad de eliminar la sensación de estar perdido, lo que ha implicado un cuidadoso análisis de los aspectos irracionales y emotivos de la navegación dentro del universo Artprice.

Hemos utilizado UI Design (diseño de interfaz de usuario) para mejorar la interacción de los usuarios con nuestras bases de datos y servicios. El análisis de UI ha participado en todas las fases de desarrollo hasta el despliegue final y seguirá desempeñando un papel en el funcionamiento permanente.

A diferencia de UX, UI se centra más en el aspecto visual para atraer la atención del usuario y animarlo a permanecer en las distintas bases de datos y servicios de Artprice.

El enfoque UI ha facilitado la navegación a través de las herramientas de apoyo para la decisión de Artprice. Su principal objetivo es atraer a nuevos clientes, amantes, coleccionistas y profesionales del mercado del arte. Por ello, Artprice ha modificado su política de I+D colaborando de forma muy selectiva con los mejores consultores del sector para adquirir nuevas cuotas de mercado.

thierry Ehrmann: "Esta nueva política de colaboración con consultores especializados y con una visión renovada supone un claro ahorro de tiempo y mayor competitividad para Artprice que, hasta hace poco, gestionaba internamente sus nuevos proyectos. En este siglo digital, hay que saber adaptarse y cambiar muy rápidamente. Por supuesto, la programación informática original de Artprice no está sujeta a ninguna externalización".

El nuevo despliegue implica un cambio completo de nuestro modelo económico, en particular mediante la plena integración de los anunciantes de pago en nuestras bases de datos y servicios.

Se trata principalmente de las 6.500 casas de subastas de todo el mundo, afiliadas a Artprice desde hace más de dos décadas, y que actualmente destinan el 98% de su presupuesto de comunicación (para anunciar las próximas ventas) a la publicidad en Internet.

Estas 6.500 casas de subastas históricas asociadas han colaborado activamente durante los últimos 18 meses en la fase de desarrollo de esta última versión de Artprice. Por supuesto, son conscientes de que les interesa colaborar con Artprice, ya que atraerán la atención con un prestigio discreto y eficaz hacia sus futuras ventas. Esto, a su vez, generará nuevos ingresos para Artprice a través de su Intranet patentada, una auténtica herramienta de referencia para las casas de subastas de todo el mundo desde hace 25 años, utilizada para tasar, fijar precios y editar sus catálogos de venta digitales y en papel.

Ahora tienen la ventaja de poder aparecer en la Página de Artistas como anunciantes de pago y, con la ayuda de los criterios de búsqueda de 7,2 millones de clientes y miembros de Artprice, ser capaces de promocionar sus futuras ventas con una relevante focalización, a la vez que cumplen estrictamente la normativa europea y americana sobre confidencialidad y protección de datos personales.

De hecho, una "venta pública" depende ante todo de un corpus muy preciso de artistas cuyas obras constituyen "en última instancia" la base del catálogo de la venta pública.

Por término medio en los últimos 50 años, las casas de subastas han dedicado el 34% de sus costes globales a la publicidad de futuras ventas en subastas públicas, independientemente del país o del tamaño de la empresa subastadora.

Como ahora las subastas se anuncian casi exclusivamente en Internet, la presión de las casas de subastas afiliadas a Artprice en 2022 para que promocionen sus ventas futuras a cambio de una comisión ha encontrado la mejor respuesta con este nuevo y exitoso despliegue de nuestras Páginas de Artistas.

De hecho, las casas de subastas consideran lógico gastar su presupuesto (que asciende al 34% de los costes de la venta) en la publicidad de sus futuras ventas en Internet, en lugar de hacerlo en la cara y no informatizada prensa en papel, ya que la primera se dirige específicamente a los perfiles de coleccionistas que siguen a artistas concretos.

Los vendedores de arte están dispuestos a invertir el 34% de su presupuesto total en publicidad para que las obras que ponen a la venta alcancen los mejores precios. Sobre todo, quieren evitar que queden lotes sin vender que puedan mermar el valor de las obras en futuras ventas.

En el pasado, Artprice consideraba que la publicidad en línea (banners, etc.) era incompatible con sus bases de datos, en términos de legibilidad y reputación. Por tanto, responder a la demanda de las casas de subastas manteniendo el ADN original de Artprice constituía un gran reto.

En este nuevo y exitoso despliegue, para el anuncio de sus futuras ventas, las 6.500 casas de subastas podrán integrarse y fusionarse en todo el proceso industrial de Artprice by Artmarket, a través de las nuevas Páginas de Artistas y de las alertas enviadas a los 7,2 millones de clientes y miembros de Artprice (por SMS, RSS, mensajería instantánea, correo electrónico, página de mis artistas, etc.).

Ahora es posible que los beneficios que se generen por la promoción de las próximas ventas de las 6.500 casas de subastas (anunciantes afiliados a Artprice desde 1997) acaben siendo superiores a los de las suscripciones, que actualmente representan el 90% de los beneficios de Artprice. El plan de Artprice by Artmarket.com es claramente duplicar sus beneficios respondiendo a una antigua demanda de sus casas de subastas asociadas.

Cabe señalar que las perspectivas económicas de Artprice se basan principalmente en las solicitudes entrantes de las casas de subastas/subastadores, y no en las salientes en modo de prospección, lo que marca la diferencia en términos de recursos humanos y costes financieros.

Por lo tanto, el éxito de este importante despliegue contribuirá sustancialmente a una fácil aceptación del importante aumento de los precios de las suscripciones y servicios a principios de enero de 2023.

Con esta gran renovación de nuestra página web y de nuestro modelo económico, Artprice pretende también volver a posicionar a los artistas en el centro del mercado del arte introduciendo la producción de los NFT de arte, que constituyen uno de los fundamentos de la Web 3.0.

Esta tremenda renovación de Artprice by Artmarket.com también pondrá de relieve su propio archivo de manuscritos y catálogos de subastas impresos originales (el mayor del mundo) que se remonta a 1700. Este archivo, a su vez, legitima su estandarización digital del mercado del arte y refuerza su posición como líder mundial en información sobre el mercado del arte desde hace 25 años.

Desde 1997, la principal ambición de Artprice ha sido fomentar la transparencia del mercado del arte ampliando los conocimientos de un reducido círculo de expertos a la población en general, facilitando así su desarrollo y crecimiento. La nueva presentación de Artprice by Artmarket reforzará esta transparencia mediante el acceso a datos comprobados, comprobables y, sobre todo, contextualizados.

A finales de enero de 2023, cuando la página rediseñada esté en línea, los clientes y miembros de Artprice podrán visitar virtualmente todas sus colecciones de documentos ultra seguras, manuscritos y catálogos comentados. Esta sección se está produciendo y filmando actualmente para mostrar las múltiples competencias de Artprice.

En una era totalmente digital, esto proporciona a los clientes y miembros de Artprice una garantía de confianza única. Artprice es un Pure Player de Internet desde 1997 (con su empresa matriz Serveur Groupe, en Internet desde 1987), cuyos conocimientos y procesos se fundamentan en cientos de miles de manuscritos y catálogos de subastas originales que se remontan a más de 300 años (y que Artmarket.com valora en 16 millones de euros). Estos documentos representan toda la Historia del mercado del arte desde su nacimiento.

La posición de Artprice como líder mundial en información sobre el mercado del arte también se ha forjado gracias a nuestra adquisición de un gran número de conocidas editoriales especializadas en arte y precios de arte, así como de numerosos archivos editoriales de prestigio en Europa y EE.UU. durante sus primeros diez años de actividad (véase nuestro Documento de Registro Universal (DRU) presentado cada año ante la AMF).

Estas nuevas Páginas de Artistas ponen de manifiesto la riqueza y el alto valor añadido de las bases de datos y los servicios de Artmarket.com. El uso de IA (Inteligencia Artificial) algorítmica permite a los 7,2 millones de clientes y miembros de Artprice by Artmarket acceder a recomendaciones relevantes y personalizadas, y profundizar en su conocimiento del mercado del arte. Por tanto, generará suscripciones más sofisticadas y, por ende, mayores beneficios.

Artprice by Artmarket en 2023: hacia el Grial del conocimiento del mercado del arte

Uno de los objetivos de Artprice by Artmarket.com es lanzar en 2023 una suscripción profesional premium de más de 1.800 euros. Con su colección editorial única en el mundo que abarca más de 300 años de actividad en el mercado del arte, Artprice es capaz de trazar la progresión de una obra única, y por tanto homogénea, a través de las décadas, los siglos, los países y las casas de subastas existentes o desaparecidas, utilizando el método de las ventas repetidas.

En términos de valoración del arte, este servicio representa un grial absoluto y será la base de una suscripción premium que sólo Artprice by Artmarket es capaz de producir a través de su fondo editorial que cubre más de 300 años de actividad del mercado del arte, junto con su capacidad de análisis de Big Data y sus sofisticadas herramientas econométricas.

Cabe señalar que una sola consulta relevante en Artprice permite a sus suscriptores rentabilizar inmediatamente el precio de su suscripción anual "premium", lo que no ocurre necesariamente con todas las bases de datos profesionales.

Además, nuestras nuevas Páginas de Artistas introducen de lleno a los clientes y miembros de Artprice by Artmarket en el mundo de la Web 3.0 y, por extensión, en el dominio de los NFT de arte, con lo que Artmarket.com adquiere una ventaja considerable en su actividad principal.

Con las criptomonedas, los NFT de arte y el Metaverso, han llegado nuevos coleccionistas y amantes del arte, a menudo bastante más jóvenes que sus predecesores. Actualmente hay más de 450 millones de compradores potenciales de NFT de arte. Estos amantes y coleccionistas de arte no tienen ninguna intención de abandonar su criptouniverso Web 3.0, que es indudablemente el futuro de Internet.

Esta renovación incluye, por supuesto, la llegada de los NFT de arte, cuyo crecimiento es exponencial y constituye un cambio de paradigma para los artistas, que retoman las riendas de su destino, como ocurría en el Renacimiento.

Todos los creadores de mercado del mercado del arte, y en particular la mayoría de las casas de subastas, disponen actualmente de un departamento de NFT para las ventas catalogadas y en línea durante todo el año. Del mismo modo, todas las grandes estructuras del sector de los museos y galerías de arte empiezan a difundir sus propios NFT.

Única en el mundo por sus peculiaridades, Artprice ambiciona hacerse con el mercado de la certificación de emisiones primarias de NFT de arte a través de una competencia legítima y leal en el mercado.

Para preparar esta importante y exitosa renovación de nuestro sitio web y nuestro modelo, Artprice y sus asesores tuvieron la oportunidad de realizar una serie de entrevistas y pruebas de usuario (las denominadas "pruebas de guerrilla UX/UI") con sus antiguos y nuevos clientes y miembros. El confinamiento por la Covid brindó esta oportunidad, ya que muchos de nuestros clientes se encontraron con más tiempo libre del habitual.

thierry Ehrmann, fundador de Artprice y CEO de Artmarket.com, también hace hincapié en el aspecto ecorresponsable de los últimos despliegues de Artprice: "Desde 2017 hemos desarrollado procesos que optimicen el uso de nuestros servidores adaptando las necesidades energéticas y reduciendo el consumo de energía de los Centros de Datos de Artprice en todo el mundo en un 40% en 2022, y con un objetivo de reducción del 50% en 2023. Esto se ha logrado mediante el principio de microrredes que permiten una mejor explotación de las unidades de producción (una decisión de tecnologías múltiples) y el uso de energías principalmente renovables.

A través de su compromiso con la microrred, los centros de datos de Artprice by Artmarket se inscriben en una lógica medioambiental responsable y compartida (sin riesgo para las necesidades de procesamiento de Artprice) que pasa por analizar la evolución de las energías renovables en relación con las nuevas ciencias aplicadas y la investigación en curso según el principio de "formatividad" (concepto acuñado por Luigi Pareyson).

Dada la generosa geografía de nuestra sede (Domaine de la Source, construida en 1630), estamos desarrollando, con nuestros socios, un sistema "climático" basado en la técnica de los pozos artesianos que captan el agua de las capas profundas del subsuelo. Este sistema estará protegido por patentes que presentarán Artprice y Groupe Serveur para responder de forma ecorresponsable a la actual crisis energética, que no ha hecho más que empezar y que va mucho más allá de las dos crisis del petróleo de 1973 y 1979.

Como líder mundial, Artprice considera la ecorresponsabilidad una obligación filosófica y moral. Es coherente con nuestra posición en el mercado, nuestra cultura corporativa y los sentimientos de nuestros clientes y accionistas.

La oferta de Artprice by Artmarket seguirá siendo altamente competitiva incluso después de la subida de precios de enero de 2023, con un margen adicional para subidas de precios futuras.

Indiscutiblemente, las bases de datos de Artprice son actualmente las más completas del mundo, con cerca de 800.000 artistas referenciados con sus biografías, resultados de subastas, índices, herramientas para la toma de decisiones, firmas y monogramas, e información sobre ventas pasadas y futuras. En total, se trata de varias decenas de millones de registros de datos interconectados y de gran valor añadido, todos ellos protegidos por diversos derechos de propiedad intelectual.

Dado que Artmarket.com ya es rentable desde hace una década, estos ingresos adicionales supondrán casi un resultado neto, ya que, con arreglo al régimen fiscal francés, podemos generar hasta 90 millones de euros anuales sin incurrir en cargas fiscales adicionales.

A pesar de la importante subida de precios, la oferta de Artprice by Artmarket sigue siendo con diferencia la mejor situada en comparación con la oferta de nuestra competencia, que evoluciona lentamente y ofrece suscripciones profesionales anuales de búsqueda limitada (por ejemplo, 150 consultas por 350 euros/año, 450 consultas por 975 euros/año y, en caso de rebasamiento, 2,45 euros por búsqueda). (Información certificada por el Funcionario Judicial en noviembre de 2022).

En el mundo de las ofertas "ilimitadas", estas son sencillamente anacrónicas. La competencia se limita a ofrecer datos de solo 330.000 artistas y de una selección de 1.600 casas de subastas, mientras que Artprice by Artmarket cubre 800.000 artistas y 6.400 casas de subastas, con suscripciones ilimitadas de 265 a 529 euros/año que incluyen una gama de índices, herramientas de decisión, firmas y monogramas única en el mundo.

En resumen, la oferta de Artprice seguirá siendo muy competitiva incluso después de la subida de tasas y con un margen adicional para subidas de precios.

En el futuro, nuestra posición indiscutible como líder mundial en información sobre el mercado del arte desde 1997 debería permitir a Artprice generar ingresos adicionales mediante el aumento anual de precios debidamente justificado, especialmente por el enriquecimiento constante de sus diversas bases de datos con al menos un millón de registros de datos ultra cualificados que se añaden cada año para sus clientes. Porque Artprice proporciona a sus clientes datos esenciales que no pueden encontrar en ningún otro sitio.

El mercado del arte disfruta de una salud envidiable, con máximos históricos regulares en todos los periodos artísticos en las recientes ventas de 2022, y posiblemente en las de 2023.

De forma un tanto contraintuitiva, dado el contexto geopolítico y económico, el mercado mundial del arte está mostrando una salud envidiable, alcanzando récords regulares de subastas en obras de todos los periodos artísticos, independientemente del país, durante las recientes sesiones de ventas. Y no ha habido cancelaciones de ventas catalogadas clásicas y/o de prestigio para 2022 o 2023, que son los principales indicadores del mercado del arte.

Los principales inversores y casas de subastas son muy conscientes de que el arte es un refugio seguro, como demuestra el índice Artprice100©, que ha superado a los índices bursátiles tradicionales. El actual periodo de incertidumbre bursátil está atrayendo nuevos fondos e inversiones hacia el mercado del arte.

Artprice ya había constatado que durante las principales crisis (el desplome del Nasdaq en 2000, los atentados del 11-S en 2001, la guerra de Afganistán en 2001, la guerra de Irak en 2003, las crisis de las hipotecas de alto riesgo y de los CDS en 2007, la crisis de los tipos negativos en 2011, la crisis del Covid en 2019, etc.) el mercado del arte no se vio tan afectado como otros mercados y la economía.

La reciente dispersión de la colección de Paul Allen por parte de Christie's demuestra firmemente este punto al abrir una nueva página en la historia de las subastas. Esta ha sido la primera colección privada que ha generado más de mil millones de dólares en subasta (1.620 millones), con cinco obras vendidas por más de 100 millones.

Este nuevo récord sigue al establecido por la competidora de Christie's, Sotheby's, cuando se hizo con 922 millones de dólares por la venta de la Colección Macklowe entre el otoño de 2021 y la primavera de 2022.

Gracias a la dispersión de estas excepcionales colecciones estadounidenses, el 2022 se ha convertido en un año excepcional en la historia de las ventas públicas.

A medida que nos acercamos al final de 2022, es evidente que la guerra en suelo europeo y el temor a una recesión NO han podido con el mercado del arte.

Imagen: [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2022/12/tablette-page-artiste_en.png]

Copyright 1987-2022 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Acerca de Artmarket:

Artmarket.com cotiza en Eurolist por Euronext Paris, SRD long only y Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Descubra Artmarket y su departamento de Artprice en vídeo: www.artprice.com/video

Artmarket y su departamento Artprice se fundaron en 1997 por su CEO, Thierry Ehrmann. Artmarket y su departamento Artprice están controlados por el Groupe Serveur, creado en 1987.

Ver biografía certificada en Who's who ©:

Biographie_thierry_Ehrmann_2022_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket es un actor global en el mercado del arte con, entre otras estructuras, su departamento Artprice, líder mundial en la acumulación, gestión y explotación de información histórica y actual del mercado del arte en bancos de datos que contienen más de 30 millones de índices y resultados de subastas, cubriendo más de 800.000 artistas.

Artprice by Artmarket, líder mundial en información sobre el mercado del arte, aspira a ser la principal plataforma de NFT de Bellas Artes del mundo a través de su mercado global estandarizado.

Artprice Images® permite el acceso ilimitado al mayor banco de imágenes del Mercado del Arte del mundo: al menos 180 millones de imágenes digitales de fotografías o reproducciones grabadas de obras de arte desde 1700 hasta nuestros días, comentadas por nuestros historiadores de arte.

Artmarket, con su departamento de Artprice, recopila datos de forma permanente de 6400 casas de subastas y produce información clave sobre el Mercado del Arte para las principales agencias de información y medios de comunicación (7.200 publicaciones). Sus 7,2 millones de usuarios ("miembros registrados" + redes sociales) tienen acceso a anuncios publicados por otros miembros, una red que representa hoy en día el principal Marketplace® Estandarizado del mundo para comprar y vender obras de arte a un precio fijo o a un precio de oferta (subastas reguladas por los apartados 2 y 3 del artículo L 321.3 del Código de Comercio de Francia).

Artmarket, con su departamento de Artprice, ha sido galardonada con la etiqueta de "Empresa Innovadora" por el Banco Público de Inversiones (BPI),(por segunda vez en noviembre de 2018 para un nuevo periodo de 3 años), el cual apoya a la compañía en su proyecto de consolidar su posición como actor global del mercado del arte.

Artprice publica su informe sobre el mercado del arte ultracontemporáneo en 2022:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2022

Artmarket.com presenta el informe semestral de Artprice 2022: el mercado del arte vuelve a crecer con fuerza en occidente:

https://www.artprice.com/artprice-reports/global-art-market-in-h1-2022-by-artprice-com

Informe del Mercado de Arte Global 2020 de Artprice, publicado en marzo de 2022:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2021

Informe de Artprice sobre el mercado de arte contemporáneo en el periodo 2020/21 por Artmarket.com:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2021

Índice de comunicados de prensa publicados por Artmarket junto a su departamento de Artprice:

