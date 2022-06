Artmarket.com e Artprice não observam qualquer impacto da crise ucraniana nas vendas por leilão

Tweet de Mykhailo Fedorov, Vice-primeiro-ministro da Ucrânia e Ministro da Transformação Digital, pedindo donativos em NFT

«Com $6,1 bilhões obtidos em leilões nos primeiros cinco meses deste ano contra $5,4 bilhões no mesmo período do ano passado, 2022 já está se revelando mais forte. É um aumento de 12%!» afirma Thierry Ehrmann, CEO e Fundador da Artmarket.com e de seu departamento Artprice.

+50% de volume de negócios nos EUA

As análises realizadas pelo Artprice revelam um início bastante intenso do ano de 2022, apesar de a organização de vendas por leilão continuar perturbada em várias partes do mundo (especialmente na Ásia) devido à pandemia da Covid-19.

O claro vencedor este ano, os Estados Unidos tiveram um aumento de 50% no volume de negócios dos leilões de obras de arte após a grande promoção de primavera. As últimas sessões de prestígio foram marcadas pelo espetacular resultado de perto de $200 milhões pelo Shot Sage Blue Marilyn (1964) de Andy Warhol's da Christie's. Seu novo proprietário é o proprietário de galerias, Larry Gagosian, cujo negócio pode sofrer com as sanções internacionais impostas contra os oligarcas russos que tem como clientes.

A promoção de primavera de Nova York também foi eletrificada pela venda do quadro de Jean-Michel BasquiatSem Título (1982). Tendo pago $57,3 milhões para adquirir o quadro em 2016, o bilionário japonês Yusaku Maezawa o revendeu este ano por $85 milhões, 48% adicionais em apenas seis anos.

Sem Títulode Jean-Michel Basquiat (1982) teve,assim, um retorno anual médio de +6,8% durante os seis anos em que esteve na coleção de Maezawa. Este lucro financeiro servirá parcialmente para cobrir as comissões dos compradores da Christie's (mais de $11 milhões para este lote), mas também tranquilizar o mercado, que observou os preços de Basquiat aumentarem em um ritmo vertiginoso com as compras realizadas por Yusaku Maezawa. Em 2017, o colecionador japonês comprou uma obra do mesmo artista e do mesmo ano por um valor recorde de $110 milhões.

A Europa avança, a Ásia aguarda e o Metaverso está dando os primeiros passos

O Reino Unido iniciou 2022 com um aumento de 35% no volume de negócios de leilões de obras de arte (contra o período do ano anterior) e França publicou um aumento de 25%. Por isso, a Europa parece ter recuperado totalmente da crise sanitária. Contudo, a situação é diferente na Ásia, onde muitas vendas foram adiadas devido a uma nova vaga de Covid-19. Até agora, este ano, Hong Kong obteve apenas $146 milhões de volume de negócios de leilões de obras de arte em comparação com mais de meio bilhão de USD no ano passado.

Entretanto, o mundo das criptomoedas e a Web3 têm sido bastante generosos no apoio à causa ucraniana. Kyiv começou a aceitar donativos sob a forma de NFT a partir de abril de 2022. Vários artistas também embarcaram nas vendas solidárias de NFT, como JR em colaboração com a Ukraine DAO e as Pussy Riot, que venderam uma versão digital da bandeira ucraniana por $6,7 milhões.

FONTE Artmarket.com

