Artmarket.com y Artprice no perciben ningún impacto en las ventas de subastas por la crisis ucraniana

Tuit de Mykhailo Fedorov, Viceprimer Ministro de Ucrania y Ministro de Transformación Digital, pidiendo donaciones por parte de NFT

"Con 6.100 millones de dólares subastados en los cinco primeros meses de este año, frente a los 5.400 millones del mismo periodo del año anterior, el año 2022 se muestra mucho más fuerte. ¡Esto supone un aumento del 12%!" afirma thierry Ehrmann, CEO y Fundador de Artmarket.com y su departamento de Artprice.

+50% de facturación en EE.UU.

Los análisis realizados por Artprice revelan un comienzo del año 2022 extraordinariamente intenso, aunque la organización de las subastas siga alterada en varias partes del mundo (sobre todo en Asia) por la pandemia de Covid-19.

Estados Unidos, claro vencedor este año, ha registrado un aumento del 50% de facturación en subastas de arte tras las grandes ventas de primavera. Las últimas sesiones de prestigio estuvieron marcadas por el espectacular resultado de cerca de 200 millones de dólares por Shot Sage Blue Marilyn (1964) de Andy Warhol en Christie's. Su nuevo propietario no es otro que el galerista Larry Gagosian, cuyo negocio podría verse afectado por las sanciones internacionales adoptadas contra los oligarcas rusos que cuenta entre sus clientes.

Las ventas de primavera de Nueva York también se vieron afectadas por la venta del cuadro de Jean-Michel Basquiat Untitled (1982). Tras haber pagado 57,3 millones de dólares para adquirir el cuadro en 2016, el multimillonario japonés Yusaku Maezawa lo ha revendido este año por 85 millones, un increíble 48% más en solo seis años.

Así pues, el Untitled (1982) de Jean-Michel Basquiat ha obtenido una rentabilidad media anual de +6,8% durante los seis años que ha permanecido en la colección de Maezawa. Esta plusvalía servirá en parte para cubrir los costes de compra de Christie's (más de 11 millones de dólares por este lote), pero también para tranquilizar al mercado, que ha visto subir los precios de Basquiat a un ritmo vertiginoso con las compras realizadas por Yusaku Maezawa. En 2017, el coleccionista japonés adquirió un cuadro del mismo artista y del mismo año por una cantidad récord de 110 millones de dólares.

Europa avanza, Asia se detiene y el Metaverso entra en acción

El Reino Unido ha comenzado el 2022 con un aumento del 35% en la facturación de las subastas de obras de arte (con respecto al periodo anterior) y Francia registra un aumento del 25%. Europa, por tanto, parece haberse recuperado totalmente de la crisis sanitaria. Sin embargo, la situación en Asia es diferente, donde muchas ventas se han pospuesto debido a una nueva ola de Covid-19. En lo que va de año, Hong Kong sólo ha facturado 146 millones de dólares en subastas de arte, frente a los más de 500 millones del año pasado.

Mientras tanto, el mundo de las criptomonedas y la Web3 se ha mostrado muy generoso a la hora de apoyar la causa ucraniana. Kyiv ha comenzado a aceptar donaciones en forma de NFT desde abril de 2022. Varios artistas también se han embarcado en ventas benéficas de NFT, como JR en colaboración con Ukraine DAO y Pussy Riot, que ha vendido una versión digital de la bandera ucraniana por 6,7 millones de dólares.

Imágenes:

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2022/06/image1-fine-art-auction-turnover-2021-vs-2022early.png]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2022/06/image2-image2-tweet-Mykhailo-fedorov-donations-NFT.png]

Copyright 1987-2022 thierry Ehrmann

