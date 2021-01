Artmarket.com: ¿Es mejor vender una obra de arte en provincias? Las 5 mayores ventas (© Artprice.com)

Atraer la demanda internacional

Al igual que el Caravaggio, la Cleopatra de Guido Reni fue encontrada por casualidad en Toulouse, donde Marc Labarbe la pondrá a la venta el 28 de enero de 2021, siendo poco probable que permanezca allí mucho tiempo. De hecho, nos preguntamos cuál sería exactamente la lógica de intentar venderla en Nueva York, Londres o incluso París, cuando la obra es obviamente del interés de numerosos coleccionistas y museos de todo el mundo.

En los últimos meses, los compradores americanos han sido los mejores clientes de los hallazgos de Eric Turquin: el Caravaggio de Toulouse parece haber entrado en la colección de Tomilson Hill; el Cimabue de Senlis ha pasado a la colección Alana y el Maestro de Vyssi Brod de Dijon pertenece ahora al Metropolitan Museum de Nueva York.

El envío de una obra de arte a través del Atlántico y la contratación de los servicios de una gran casa de subastas suponen unos costes enormes que hoy en día no siempre pueden justificarse. El confinamiento ha acelerado la digitalización de toda una parte del mercado de subastas y, en cierto modo, esta tendencia hace plantearse el mantenimiento de grandes estructuras de venta en los centros de las principales capitales del mercado del arte.

¿Tienen las obras de arte la misma belleza en diferentes lugares?

El prestigio de una gran casa de subastas y de una gran ciudad contribuyen sin duda a atraer la demanda internacional. Pero, ¿realmente es necesaria toda esta "puesta en escena"? En cierto modo, esta cuestión hace referencia a la "eficiencia" del mercado del arte: dicho de otra forma, ¿depende el precio de una obra de las circunstancias de su venta? Sea cual sea la respuesta, lo más justo sería decir que existe un cierto grado de correlación entre ambos.

Aunque su aparición estaba prevista en una venta de Pinturas antiguas y modernas en el sur de Francia, la Cleopatra de Guido Reni ha sido objeto de un examen exhaustivo, cuyos detalles se han presentado en un catálogo. Marc Labarbe (el subastador) y Eric Turquin (el tasador y valorador) confían claramente en que, tras haber realizado todas las investigaciones necesarias y haber dado a conocer la venta en todo el planeta, la obra ya no necesita el apoyo de las prestigiosas casas anglosajonas para atraer a los compradores internacionales.

Las 5 mayores subastas fuera de las grandes capitales del mercado del arte*

© Artprice.com

1. Cimabue (XIII), Cristo burlado - 26,8 millones de dólares 27/10/2019 - Hotel des Ventes de Senlis.

2. Francesco Guardi (1712-1793), Vista de la Giudecca y las Zattere en Venencia - 14,9 millones de dólares, 12/01/1989 - Sotheby's, Montecarlo.

3. Raden Saleh (1814-1880), La Chasse au taureau sauvage (1855) - 11,1 millones de dólares, 27/01/2018 - Jack-Philippe Ruellan, Vannes.

4. Marc Chagall (1887-1985), Le village en fête (1978) - 10,8 millones de dólares, 21/06/2002 - Kornfeld Galerie & Cie, Berna.

5. Frans Francken II (1581-1642), Der Mensch [...] (1635) - 9,5 millones de dólares, 21/04/2010 - Dorotheum, Viena.

* Nueva York, Londres, París y China

Imagen: [ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/01/Guido-Reni.png ]

