Artmarket.com: las obras reales de los artistas blue-chip siguen siendo las superestrellas

Más de mil millones de dólares en tres días

Mientras que las ventas de Londres se pospusieron varias semanas y se debilitaron en parte por la instauración Brexit, las ventas de prestigio de Nueva York fueron la primera gran cita del mercado del arte desde hacía más de un año. Esta concentración única de obras maestras de arte moderno, tanto de posguerra como contemporáneo, ofrecidas durante un par de días, tranquilizó rápidamente al mercado y a sus seguidores. El primer lote vendido por Christie's el 11 de mayo, Night Vision de Alex da Corte (1980), duplicó su estimación hasta alcanzar los 187 500 dólares.

Artprice ha publicado un análisis de los resultados de esta semana absolutamente crucial, en la que se produjo el primer resultado de una subasta por encima de los 100 millones de dólares en dos años: www.artprice.com/artmarketinsight/over-a-billion-dollars-worth-of-art-sold-in-new-york-this-week

Una demanda a la vez fuerte y selectiva

Con tan sólo dos días de diferencia, Christie's y Sotheby's ofrecieron lienzos de Gerhard Richter, ambos titulados Abstraktes Bild y fechados en 1992, y casi de las mismas dimensiones. El primero se vendió por algo menos de 7 millones de dólares (por debajo de la estimación de Christie's, de entre 9 y 12 millones), mientras que el segundo, procedente de la colección de John L. Marion, alcanzó los 23,3 millones de dólares en Sotheby's.

La importante diferencia de precio entre estas dos obras con características técnicas muy similares es muy tranquilizadora para Artprice, que la considera como un indicio de que la demanda es fuerte pero sin dejar de prestar atención a la calidad intrínseca de cada pieza, así como a su origen; una demanda que es capaz de ajustar su intensidad y desafiar las estimaciones.

Los 10 principales aumentos de precios en Nueva York (11-14 de mayo de 2021)

Salman Toor, The Arrival (2019): 867 000 $ (estimación: 60 000 - 80 000 $)

Lynda Benglis, Knot / Hat B (1993): 201 600 $ (est.: 15 000 - 25 000 $)

Hernan Bas, Loving Nobly (2004): 94 500 $: (est.: 9 000 - 12 000 $)

James Ensor, Untitled (1888): 143 750 $ (est.: 15 000 - 20 000 $)

Rashid Johnson, Anxious Red Painting (2020): 1 950 000 $ (est. 200 000 - 300 000 $ )

Frank Stella, Polar Co-Ordinates III (1980): 47 880 $ (est. 6 000 - 8 000 $)

Alexander Calder, Le Buveur d'Eau (1967): 378 000 $ (est. 50 000 - 70 000 $)

Dana Schutz, The Fishermen (2021): 2 970 000 $ (est. 400 000 - 600 000 $)

David Hockney, Home-Made Prints (1986): 963 800 $ (est. 150 000 - 200.000 $)

Kees Van Dongen, Robert de Saint-Loup (1946-47): 143 750 $ (est. 20 000 - 30 000 $)

Tras la "ola de rareza" de Beeple en marzo, el ranking de los artistas con mejor rendimiento en subasta en 2021 ha vuelto a su población habitual con los grandes maestros. Beeple ha abandonado el top 5 dando paso a Claude Monet y Andy Warhol.

Los 10 artistas más vendidos en las subastas (1 de enero de 2021 - 15 de mayo de 2021)

1. Pablo Picasso - 252 155 000 $

2. Jean-Michel Basquiat - 217. 287 000 $

3. Claude Monet - 129 984 000 $

4. Andy Warhol - 108 030 000 $

5. Sandro Botticelli - 93 538 000 $

6. Banksy - 83 540 000 $

7. Beeple - 69 346 000 $

8. Vincent Van Gogh - 63 253 000 $

9. Zao Wou-Ki - 57 529 000 $

10. Roy Lichtenstein - 55 613 000 $

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/05/image1-auction-price-evolution-picasso-basuqiat-artprice.png]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/05/image2-monet.jpg]

Copyright 1987-2021 thierry Ehrmann

