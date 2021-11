Artmarket.com : Les ventes de plusieurs jeunes artistes foudroient les estimations, Artprice analyse ce phénomène

thierry Ehrmann, Président et Fondateur d'Artmarket.com et de son département Artprice : « L'art est habituellement considéré comme un investissement peu volatile, dont la valeur évolue sur le long terme avec un changement progressif des goûts et des préférences. Mais depuis quelques années, cette théorie est ébranlée par le phénomène « red-chips » : les collectionneurs se passionnent pour les toutes dernières stars du Marché de l'Art, jusqu'à faire brusquement passer le prix de leurs œuvres de quelques milliers à plusieurs millions de dollars ».

Acheter avant qu'ils ne soient connus

Si vous ne connaissez pas encore Flora Yukhnovich, (1990) ou Jadé Fadojutimi (1993), c'est normal. C'est peut-être l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles leurs œuvres valent si chères aujourd'hui et dès que vous les connaîtrez ils seront un peu moins à la mode. En effet, l'une de leurs plus grandes qualités est de ne pas encore faire partie de la chasse gardée des plus prestigieuses galeries d'Art Contemporain. Les œuvres de ces jeunes artistes sont donc proposées dans les sessions de ventes de Phillips, Sotheby's et Christie's, sans véritables filets de sécurité.

Ainsi depuis qu'elle a été peinte en 2020 (il y a moins de deux ans), la toile I'll Have What She's Having a déjà été vendue par la galerie Parafin et revendue chez Sotheby's à Londres. La plateforme Artsy présente la jeune peintre anglaise (31 ans) comme une artiste blue-chip, car Flora Yukhnovich est « représentée par des galeries reconnues internationalement ». Cependant, Artprice la considère plutôt comme une artiste red-chip, notion introduite par le journaliste du Art Newspaper Scott Reyburn en janvier 2021, pour désigner ces très jeunes artistes qui déboulent sur le devant de la scène internationale.

https://www.theartnewspaper.com/2021/01/08/blue-chip-artists-move-over-here-come-the-red-chips

Peintures super fraîches aux enchères

Avec la crise sanitaire, les Maisons de Ventes ont repoussé les limites du second marché auquel elles étaient historiquement dédiées. Aujourd'hui, les montants à six ou sept chiffres semblent parfois plus faciles à atteindre pour des œuvres super fraîches (créées moins de deux ans avant la revente) que pour des classiques modernes. Aussi, les grandes maisons prennent-elles de plus en plus souvent le parti de jouer le jeu du flipping, c'est-à-dire de la revente très rapide d'oeuvres tout juste sorties du studio d'un jeune artiste à la mode.

Cette pratique est régulièrement décriée par les galeries et les artistes eux-mêmes, aux yeux desquels des changements de prix trop rapides déstabilisent l'équilibre fragile entre l'offre et la demande. L'an dernier, le peintre d'origine ghanéenne Amoako Boafo confiait à Bloomberg ses craintes et ses réticences face à la revente hautement spéculative de ses toiles aux enchères.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-12/hot-new-artist-laments-that-his-work-is-being-flipped-for-profit

Une nouvelle stratégie

Au S1 2021, les Maisons de Ventes ont franchi un cap supplémentaire en mettant en vente les œuvres NFT de Beeple, Larva Labs, PAK, Mad Dog Jones, etc. qui ne sont pour l'instant pas encore représentés par de grandes galeries. Les Maisons de Ventes collaborent alors directement avec ces artistes, mais aussi avec des plateformes spécialisées (à l'instar de Nifty Gateways ou Opensea) pour bénéficier de tous les supports technologiques. Toutefois, sans recul sur le marché des NFT, les estimations que les Maisons de Ventes fournissent sont parfois faites un peu au hasard. Résultat : le prix de départ de l'oeuvre 5000 days de Beeple avait été fixé à 100$, alors que son prix final a frôlé les 70 m$.



Bien sûr, ce n'est pas la première fois que les Maisons de Ventes s'invitent sur le premier marché. Elles y mettent régulièrement un pied lors des ventes caritatives par exemple, pour lesquelles les artistes donnent une ou deux œuvres inédites pour la bonne cause. Il y a aussi des cas particuliers, comme en 2008 lorsque Sotheby's a organisé la vente Beautiful Inside My Head Forever avec le sulfureux Damien Hirst.

Grâce aux NFT, les Maisons de Ventes mettent en circulation des œuvres qui échappent aux galeries, mais pour lesquelles une immense demande existe déjà et a même été trop longtemps réfrénée. Cette révolution fait partie d'une stratégie plus générale des grandes Maisons de Ventes, qui cherchent à présenter des œuvres capables de séduire de nouveaux acheteurs et pour lesquelles les prix peuvent s'envoler. C'est sur la base de cette nouvelle dynamique que se développent actuellement les phénomènes NFT et red-chips.

Images :

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/11/image1-artists-under-35.png]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/11/image2-artprice-2021-contemporary-art-market-report.jpg]

Copyright 1987-2021 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Le département d'économétrie d'Artprice répond à toutes vos questions relatives aux statistiques et analyses personnalisées : [email protected]

A propos d'Artmarket.com :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Découvrir Artmarket avec son département Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées par Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's Who In France© :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/06/Biographie_nov2020_WhosWho_thierryEhrmann.pdf

Artmarket est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 770 000 Artistes.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentés par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6 300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7 200 titres de presse dans le monde. Artmarket.com met à la disposition de ses 5,4 millions de membres (members log in/RS), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artmarket avec son département Artprice, possède le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI), pour la deuxième fois en novembre 2018.

SOURCE Artmarket.com