Artmarket.com publica le Rapport du Marché de l'Art Artprice en 2020, changement de paradigm

PARÍS, 17 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Artmarket.com publica el Informe del Mercado del Arte de Artprice de 2020, que destaca un verdadero cambio de paradigma: la digitalización sin precedentes del mercado impuesta por la pandemia... que ha permitido salvar la facturación en las subastas.

Nuestro 23º Informe Anual sobre el Mercado del Arte ofrece un análisis global de las ventas públicas de obras de arte (pintura, escultura, dibujo, fotografías, grabados, instalaciones) entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

Lo que en un momento se preveía como un año en blanco para el Mercado del Arte, ha resultado ser mucho más positivo de lo esperado. La cancelación de ferias, exposiciones y todas las ventas en marzo de 2020 hizo temer un cierre total del sector. Pero a diferencia de los museos, totalmente sujetos a las restricciones sanitarias relacionadas con la Covid, las casas de subastas encontraron rápidamente la forma de preservar su actividad principal gracias a la desmaterialización mediante la tecnología digital: frente a 2019, han mantenido el 79% de su facturación y vendido un volumen de lotes equivalente al 91% del total del año anterior.

Nuestro Informe sobre el Mercado del Arte en 2020 está disponible de forma gratuita, en su totalidad y en tres idiomas, tanto en línea como en archivo PDF:

Francés: https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2020

Inglés: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2020

Mandarín: https://zh.artprice.com/artprice-reports/zh-the-art-market-in-2020

thierry Ehrmann, presidente y fundador de Artmarket.com y de su departamento Artprice, se complace en anunciar la publicación gratuita del 23º Informe Anual del Mercado del Arte (2020):

"La pandemia, que ha azotado al mundo por sorpresa, ha obligado a los profesionales del Mercado del Arte a acelerar un proceso de digitalización que se ha estado aplazando durante demasiado tiempo.

Hasta hace doce meses, el sector mostraba cierta reserva ante todo lo relacionado con la cultura digital, dando como resultado una reticencia a la hora de implantar herramientas informáticas eficaces. A pesar de este retraso del sector del arte de casi treinta años frente al resto de la economía, Artprice no ha dejado nunca de innovar y preparar el terreno para el inevitable futuro.

Por ello, y a pesar de la situación, nuestro grupo ha apoyado con gran entusiasmo a todos los actores clave del Mercado del Arte para asumir un reto histórico; reparar en pocos meses (incluso en pocas semanas) tres décadas de obstinación".

Mercado del Arte 2.0

El Mercado del Arte ha adoptado un nuevo modelo económico y ha alcanzado un nuevo equilibrio que las proyecciones más optimistas no esperaban ver antes de 2025. Ahora está mucho más adaptado a la vida y al coleccionismo contemporáneos, es decir, a los del siglo XXI.

Con este 23º Informe Anual, Artprice y su socio editorial Artron están orgullosos de ofrecer un análisis global de este paradigma centrándose en las siguientes cuestiones:

¿Cómo ha afectado la pandemia al mercado del arte?

¿Cómo ha influido la tecnología digital en el mercado y cómo se perfila el mercado del mañana?

¿Por qué el mercado chino ha resistido tan bien?

¿Cómo han reaccionado los coleccionistas?

¿Qué tipo de obras son las más demandadas?

¿Qué artistas han alcanzado récords a pesar de la crisis?

¿Cómo han influido en el mercado del arte las convulsiones socioculturales, desde el #MeToo hasta el Black Lives Matter?

El informe también incluye el famoso ranking de Artprice de los 500 artistas más cotizados del mundo y un desglose, mes a mes, de los aspectos más destacados del mercado del arte en 2020, en su lucha por hacer frente a los retos sin precedentes provocados por la crisis sanitaria.

China en primera posición

El informe destaca el lugar que ocupa China actualmente en el Mercado mundial del Arte: el de principal competidor de Estados Unidos. Aunque el mercado del arte chino tiene sus propios códigos, es más interesante por esa razón y hace que la colaboración editorial entre Artprice y Artron sea especialmente importante y fascinante.

Los 10 primeros países por facturación en subastas de obras de arte (variación frente a 2019) 1. China (Artron): 4 163 871 200 $ (+2%) 2. Estados Unidos: 2 804 272 300 $ (-39%) 3. Reino Unido: 1 552 937 500 $ (-30%) 4. Francia: 578 347 600 $ (-31%) 5. Alemania: 298 834 000 $ (+11%) 6. Italia: 142 404 000 $ (-32%) 7. Suiza: 110 967 500 $ (+5%) 8. Japón: 95 366 400 $ (-14%) 9. Austria: 91 117 515 $ (-8%) 10. Polonia: 89 672 059 $ (+1%)

Desglose geográfico de la facturación en subastas de obras de arte en 2020

Si observamos otros indicadores clave del mercado, el índice de referencia Artprice100© ha aumentado un +405% desde el 1 de enero de 2000. En 2020, este índice de artistas de primer orden registra un aumento del +1,8%

El arte contemporáneo, tanto en Occidente como en Asia, sigue siendo la locomotora del mercado del arte a pesar del contexto pandémico.

En resumen, a pesar de una tragedia mundial única en la economía y la sociedad modernas, el Mercado del Arte se ha recuperado a gracias a la tecnología digital, adoptada en un tiempo récord, que le ha permitido limitarla caída de la facturación a sólo un -21%, lo que, dadas las circunstancias, es un rendimiento soberbio.

SOURCE Artmarket.com