Artmarket.com: L'indice Artprice100© en hausse de +1,55 % en 2023

PARIS, 4 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le portefeuille simulé par la société Artprice, pour évaluer les performances annuelles d'un investissement pondéré dans les 100 artistes Blue-Chips les plus performants du Marché de l'Art mondial, poursuit sa croissance avec un retour sur investissement global de +1,55 % entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.

Artprice100© vs. S&P 500 and STOXX Europe 50 - Base 100 in January 2000 Composition of the Artprice100© Index as of January 1, 2023

Ce rendement est inférieur à la moyenne annuelle de +10 % enregistrée depuis 2000, mais il prouve que les œuvres des artistes Blue-Chips parviennent à prendre de la valeur même en période de réorganisation sur le Marché de l'Art. En manque de chefs-d'œuvre depuis la vente de la collection Paul G. Allen, les grandes Maisons de Ventes ont misé sur un plus grand volume de transactions, incluant des œuvres plus accessibles, plus récentes ou revenant plus rapidement aux enchères. Au cours de cette période de transition, la cote des artistes Blue-Chips a pourtant continué de progresser.

« Le tout nouveau Rapport Artprice du Marché de l'Art en 2023 insiste sur le basculement d'un « marché vendeurs » vers un « marché acheteurs », explique thierry Ehrmann, Président et Fondateur d'Artmarket.com et de son département Artprice. « Le rapport de force tend en effet à s'inverser entre vendeurs et acheteurs, ces derniers pouvant aujourd'hui se permettre d'être plus exigeants. Mais le changement a pour effet de ralentir le segment haut de gamme, en freinant la disponibilité des œuvres capables de dépasser le million de dollars. Or même dans ces circonstances, Artprice enregistre une légère augmentation des prix pour les œuvres des artistes Blue-Chips ».

Artprice100© vs. S&P 500 et STOXX Europe 50 – Base 100 en janvier 2000

Principe de calcul de l'Artprice100©

Au 1er janvier 2023, Artprice a mis à jour son portefeuille en respectant la même stratégie d'investissement que les années précédentes, laquelle consiste à prendre une participation fictive dans les 100 principaux artistes aux enchères publiques sur la période 2018-2022, non seulement en termes de produit des ventes mais également de liquidité. Le poids de chacun d'entre eux est réglé de manière proportionnelle au chiffre d'affaires qu'ils ont généré au cours de ces cinq années précédentes. Le détail du portefeuille initial est fourni dans la section « Composition de l'Artprice100 au 1 janvier 2023 ».

Au 31 décembre 2023, Artprice a clôturé les cent investissements et relevé la prise de valeur théorique pour chacun d'entre eux sur base de l'évolution de l'indice des prix des cent artistes. Ces indices sont calculés par Artprice sur l'ensemble des résultats enregistrés aux enchères publiques au cours de l'année 2023, pour toutes les catégories d'œuvres Fine Art à l'exception des Estampes et Multiples qui constituent un marché à part.

A titre d'exemple, l'investissement dans les œuvres de Gerhard Richter (1932) représente 2,8 % du portefeuille Artprice100© au 1er janvier 2023 et son indice de prix a augmenté de +21 % au cours des douze mois suivants. La participation dans les œuvres de Jean-Michel Basquiat (1960-1988) représente quant à elle 3,9 % de l'investissement initial, mais son indice de prix a globalement baissé de -15 % en 2023.

La diversification du portefeuille Artprice100© permet de maintenir une profitabilité d'ensemble, bien que les artistes les plus lourds enregistrent une contraction des prix sur l'année 2023, en particulier Pablo Picasso, Andy Warhol et Claude Monet qui pèsent à eux trois presque un cinquième du portefeuille. Dans son ensemble, le retour sur investissement pour les cent artistes inclus dans l'Artprice100© affiche néanmoins une valeur positive de +1,55 % en 2023.

Composition de l'Artprice100 au 1er janvier 2023

En raison de la rareté des œuvres pour les Maîtres Anciens, ceux-ci sont désormais pratiquement absents de la composition du portefeuille de l'Artprice100©. Seul le grand maître chinois Dong Qichang (1555-1636) est inclus à hauteur de 0,3 % de l'investissement initial pour l'année 2023.

La part des artistes du 19ème Siècle a de son côté sensiblement augmenté. Les résultats spectaculaires enregistrés en 2022 pour Vincent van Gogh (1853-1890) et Paul Cézanne (1839-1906) lors de la vente de la collection Paul G. Allen ont significativement gonflé leur participation dans la constitution du portefeuille des artistes Blue-Chips. Au total, les artistes du 19ème Siècle pèsent 12 % de l'investissement initial, contre 10 % en 2022.

Poids des cinq grandes périodes de création dans l'Artprice100© en 2023

L'Art Moderne demeure la période de création la mieux représentée dans la composition de l'indice Artprice100©, à hauteur de 43 % de l'investissement initial en janvier 2023. Le surréaliste belge René Magritte (1898-1967) et le maître chinois Qi Baishi (1864-1957) font tous deux partie de la composition de l'Artprice100© depuis une dizaine d'années, mais la dynamique de leur marché respectif suit des voies actuellement très différentes : alors que les prix des œuvres de René Magritte augmentent rapidement (+38%), la cote de Qi Baishi enregistre une contraction de l'ordre de -22 % en 2023.

L'Art d'Après-Guerre fournit cette année cinq des dix premiers artistes de la composition de l'Artprice100©. Parmi eux, l'artiste japonaise Yayoi Kusama (1929) ne cesse de gagner en importance, portée par un formidable succès planétaire. Avec 812 lots vendus aux enchères en 2023 pour un total de 193 m$, Yayoi Kusama est actuellement la 8ème artiste la plus performante du monde aux enchères, toutes périodes de création confondues, et la 1ère femme. Gerhard Richter est le seul artiste vivant dont le produit des ventes surpasse en 2023 celui de la japonaise.

Enfin l'Art Contemporain pèse 13 % de l'investissement initial de l'Artprice100©. Le plus jeune artiste inclus dans le portefeuille en 2023 est le peintre roumain Adrian Ghenie (1977), représenté par les galeries Plan-B, Thaddaeus Ropac, Tim Van Laere et Pace.

Constitution de l'Artprice100© : Artiste et poids dans le portefeuille initial en 2023

Pablo PICASSO (1881-1973) (Art Moderne) : 8,3% Andy WARHOL (1928-1987) (Art d'Après-Guerre) : 5,1% Claude MONET (1840-1926) (19ème Siècle) : 5,0% Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) (Art Contemporain) : 3,9% ZAO Wou-Ki (1921-2013) (Art d'Après-Guerre) : 3,4% Gerhard RICHTER (1932-) (Art d'Après-Guerre) : 2,8% David HOCKNEY (1937-) (Art d'Après-Guerre) : 2,4% Yayoi KUSAMA (1929-) (Art d'Après-Guerre) : 2,1% René MAGRITTE (1898-1967) (Art Moderne) : 2,1% QI Baishi (1864-1957) (Art Moderne) : 2,0% Willem DE KOONING (1904-1997) (Art Moderne) : 1,9% Vincent VAN GOGH (1853-1890) (19ème Siècle) : 1,9% Alberto GIACOMETTI (1901-1966) (Art Moderne) : 1,8% WU Guanzhong (1919-2010) (Art Moderne) : 1,8% Cy TWOMBLY (1928-2011) (Art d'Après-Guerre) : 1,6% FU Baoshi (1904-1965) (Art Moderne) : 1,5% Yoshitomo NARA (1959-) (Art Moderne) : 1,5% Paul CÉZANNE (1839-1906) (19ème Siècle) : 1,5% Alexander CALDER (1898-1976) (Art Moderne) : 1,4% Roy LICHTENSTEIN (1923-1997) (Art d'Après-Guerre) : 1,4% Marc CHAGALL (1887-1985) (Art Moderne) : 1,4% SAN Yu (1895-1966) (Art Moderne) : 1,3% Joan MIRO (1893-1983) (Art Moderne) : 1,3% BANKSY (1974-) (Art Contemporain) : 1,3% Joan MITCHELL (1925-1992) (Art d'Après-Guerre) : 1,2% François-Xavier LALANNE (1927-2008) (Art d'Après-Guerre) : 1,1% Amedeo MODIGLIANI (1884-1920) (Art Moderne) : 1,1% Jean DUBUFFET (1901-1985) (Art Moderne) : 1,0% Lucio FONTANA (1899-1968) (Art Moderne) : 1,0% Henri MATISSE (1869-1954) (Art Moderne) : 1,0% XU Beihong (1895-1953) (Art Moderne) : 0,9% Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919) (19ème Siècle) : 0,9% Ed RUSCHA (1937-) (Art d'Après-Guerre) : 0,9% George CONDO (1957-) (Art Contemporain) : 0,9% CHU Teh-Chun (1920-2014) (Art d'Après-Guerre) : 0,9% Edgar DEGAS (1834-1917) (19ème Siècle) : 0,8% Fernand LÉGER (1881-1955) (Art Moderne) : 0,8% Paul GAUGUIN (1848-1903) (19ème Siècle) : 0,8% Jeff KOONS (1955-) (Art Contemporain) : 0,8% Pierre SOULAGES (1919-2022) (Art Moderne) : 0,8% CUI Ruzhuo (1944-) (Art d'Après-Guerre) : 0,8% Christopher WOOL (1955-) (Art Contemporain) : 0,7% KAWS (1974-) (Art Contemporain) : 0,7% Wassily KANDINSKY (1866-1944) (Art Moderne) : 0,7% PAN Tianshou (1897-1971) (Art Moderne) : 0,7% Morton Wayne THIEBAUD (1920-2021) (Art d'Après-Guerre) : 0,7% LIN Fengmian (1900-1991) (Art Moderne) : 0,6% Jasper JOHNS (1930-) (Art d'Après-Guerre) : 0,6% Richard DIEBENKORN (1922-1993) (Art d'Après-Guerre) : 0,6% Paul SIGNAC (1863-1935) (Art Moderne) : 0,6% Georgia O'KEEFFE (1887-1986) (Art Moderne) : 0,6% Keith HARING (1958-1990) (Art Contemporain) : 0,6% Peter DOIG (1959-) (Art Contemporain) : 0,6% Frank STELLA (1936-) (Art d'Après-Guerre) : 0,6% Henry MOORE (1898-1986) (Art Moderne) : 0,5% Camille PISSARRO (1830-1903) (19ème Siècle) : 0,5% Damien HIRST (1965-) (Art Contemporain) : 0,5% Georg BASELITZ (1938-) (Art d'Après-Guerre) : 0,5% Yves KLEIN (1928-1962) (Art d'Après-Guerre) : 0,5% Robert RAUSCHENBERG (1925-2008) (Art d'Après-Guerre) : 0,5% ZHOU Chunya (1955-) (Art Contemporain) : 0,5% LIU Ye (1964-) (Art Contemporain) : 0,5% Philip GUSTON (1913-1980) (Art Moderne) : 0,5% Adrian GHENIE (1977-) (Art Contemporain) : 0,5% Louise BOURGEOIS (1911-2010) (Art Moderne) : 0,4% Richard PRINCE (1949-) (Art Contemporain) : 0,4% ZENG Fanzhi (1964-) (Art Contemporain) : 0,4% Fernando BOTERO (1932-2023) (Art d'Après-Guerre) : 0,4% Brice MARDEN (1938-2023) (Art d'Après-Guerre) : 0,4% Helen FRANKENTHALER (1928-2011) (Art d'Après-Guerre) : 0,4% Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) (Art Moderne) : 0,4% PU Ru (1896-1963) (Art Moderne) : 0,4% Gustav KLIMT (1862-1918) (Art Moderne) : 0,4% Auguste RODIN (1840-1917) (19ème Siècle) : 0,4% Sigmar POLKE (1941-2010) (Art d'Après-Guerre) : 0,4% Salvador DALI (1904-1989) (Art Moderne) : 0,4% Ufan LEE (1936-) (Art d'Après-Guerre) : 0,4% Bernard BUFFET (1928-1999) (Art d'Après-Guerre) : 0,4% Sam FRANCIS (1923-1994) (Art d'Après-Guerre) : 0,4% Takashi MURAKAMI (1962-) (Art Contemporain) : 0,3% Ernst Ludwig KIRCHNER (1880-1938) (Art Moderne) : 0,3% Nicolas DE STAËL (1914-1955) (Art Moderne) : 0,3% Tamara DE LEMPICKA (1898-1980) (Art Moderne) : 0,3% Whan-Ki KIM (1913-1974) (Art Moderne) : 0,3% Agnes MARTIN (1912-2004) (Art Moderne) : 0,3% Alighiero BOETTI (1940-1994) (Art d'Après-Guerre) : 0,3% Kazuo SHIRAGA (1924-2008) (Art d'Après-Guerre) : 0,3% Francis PICABIA (1879-1953) (Art Moderne) : 0,3% Pierre BONNARD (1867-1947) (Art Moderne) : 0,3% Egon SCHIELE (1890-1918) (Art Moderne) : 0,3% Donald JUDD (1928-1994) (Art d'Après-Guerre) : 0,3% ZHANG Xiaogang (1958-) (Art Contemporain) : 0,3% Edvard MUNCH (1863-1944) (Art Moderne) : 0,3% Rudolf STINGEL (1956-) (Art Contemporain) : 0,3% DONG Qichang (1555-1636). (Maîtres Anciens) : 0,3% Max ERNST (1891-1976) (Art Moderne) : 0,3% BALTHUS (1908-2001) (Art Moderne) : 0,3% Albert OEHLEN (1954-) (Art Contemporain) : 0,3% Barbara HEPWORTH (1903-1975) (Art Moderne) : 0,3% Ellsworth KELLY (1923-2015) (Art d'Après-Guerre) : 0,3%

Les informations et les études économétriques d'Artmarket.com constituent uniquement une analyse et des statistiques du Marché de l'Art et ne peuvent en aucun cas être considérées comme un conseil, une incitation ou une sollicitation pour investir dans le Marché de l'Art ou dans Artmarket.com, cotée sur Euronext Paris.

Images :

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/04/image1-artprice100-vs-sandp500-vs-stoxx-europe-50.png]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/04/image2-artprice100-composition-2023.jpg]

Copyright 1987-2024 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Le département d'économétrie d'Artprice répond à toutes vos questions relatives aux statistiques et analyses personnalisées : [email protected]

En savoir plus sur nos services avec l'artiste en démonstration gratuite : https://fr.artprice.com/demo

Nos services : https://fr.artprice.com/subscription

À propos d'Artmarket.com :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris. La dernière analyse TPI comptabilise plus de 18 000 actionnaires individuels hors actionnaires étrangers, sociétés, banques, FCP, OPCVM : Euroclear: 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Pour découvrir Artmarket.com avec son département Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées par Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's Who In France© : https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/02/2024_Biographie_thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket.com est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 837 800 Artistes.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, (le fonds original papier, manuscrits, codex, livres et catalogues de ventes aux enchères annotés) bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 7200 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artmarket.com met à la disposition de ses 7,2 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Il existe maintenant un futur pour le Marché de l'Art avec l'IA Intuitive Artmarket® d'Artprice

Artmarket, avec son département Artprice, a obtenu à deux reprises le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI), et développe son projet d'acteur global sur le Marché de l'Art.

Le Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2023 publié en mars 2024 par Artprice by Artmarket :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2023

Artprice by Artmarket publie son Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2023 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2023

Artprice by Artmarket.com remporte le 1er prix du Challenge Mobilité 2023 sous l'égide de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui récompense sa démarche écoresponsable

https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/page/resultats.html

Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice :

https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/fr/

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artmarket et son département Artprice

sur Facebook et Twitter :

https://fr-fr.facebook.com/artpricedotcom/ (plus de 6,5 millions d'abonnés)

https://twitter.com/artmarketdotcom

https://twitter.com/artpricedotcom

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artmarket et son département Artprice : https://fr.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos :

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

La Demeure du Chaos / Abode of Chaos

OEUVRE D'ART TOTALE & ARCHITECTURE SINGULIÈRE

Ouvrage bilingue confidentiel désormais public : https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

L'Obs - Le Musée du Futur : https://youtu.be/29LXBPJrs-o

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (plus de 4,1 millions d'abonnés)

Contact :Thierry Ehrmann, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2379439/Artprice.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2379438/Artprice_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2260897/Artmarket_logo.jpg