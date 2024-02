Kommende Nachrichten über Artprice by Artmarket.com im Jahr 2024

PARIS, 15. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Künstliche Intelligenz mit Gemini Pro, Chat GPT-5, Kunst-NFTs wie von Arte TV gesehen, Bitcoin (50 000 USD) und Ethereum, alle wachsen schnell und alle sind auf Artprice willkommen

Artprice ist dabei, seine eigene Intuitive Artmarket ® KI auf dem Kunstmarkt einzuführen.

proprietary AI tool (Intuitive Artmarket ®) "Ghost Ship" © NFT sculpture and algorithm by thierry Ehrmann - Courtesy of Organe Museum / Abode of Chaos / La Demeure du Chaos

Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat Artprice by Artmarket.com - mit seiner langjährigen Erfahrung als Pionier des Internets seit 1987 unter seiner Muttergesellschaft Groupe Serveur - Tausende von immer leistungsfähigeren und nützlicheren eigenen Algorithmen entwickelt, die zur Grundlage unserer eigenen künstlichen Intelligenz geworden sind, unter strikter Einhaltung aller verschiedenen gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere derjenigen zum Schutz personenbezogener Daten und der Rechte an geistigem Eigentum.

Die drei Eckpfeiler der KI sind Daten, Rechenleistung und Algorithmen. Je größer das Volumen und je höher die Qualität der Daten (standardisierte Big Data), desto "intelligenter" werden die Modelle, die mit ihnen trainiert werden. Dieser Prozess entspricht genau der Kern-DNA des Betriebsmodells von Artprice by Artmarket, das sowohl die Informatik der Programmierung als auch die Informatik der Induktion, die KI definiert, beherrscht.

Unsere Fortschritte im Bereich der KI wurden durch die gezielte Übernahme (zunächst durch die Groupe Serveur, dann durch Artprice) innovativer Unternehmen wie Xylologic (1999), einem Schweizer Unternehmen mit renommierten Wissenschaftlern (vom CERN, der WHO usw.), das seiner Zeit weit voraus war und die Entstehung und Entwicklung der KI bereits vorwegnahm, erheblich beschleunigt (siehe unser Referenzdokument).

Artprice by Artmarket hat - ein seltenes Ereignis für ein Unternehmen, das an einem geregelten Markt notiert ist - zweimal hintereinander das staatliche Gütesiegel "Innovatives Unternehmen" erhalten, das von der französischen Bank für öffentliche Investitionen (BPI) verliehen wird und strengen Bedingungen unterliegt.

Laut Thierry Ehrmann, Gründer von Artprice und Geschäftsführer von Artmarket.com: „Mit seiner proprietären KI – „Intuitive Artmarket ®" getauft - wird Artprice by Artmarket 2024 in der Lage sein, jeden seiner 7,2 Millionen Kunden und Mitglieder blitzschnell auf maßgeschneiderte Kunstentdeckungsreisen mitzunehmen..."

„...In der gemütlichen Welt der großen globalen professionellen Datenbankverlage ist es für die langfristige Entwicklung unserer Branche von entscheidender Bedeutung, dass wir proprietäre KI in unsere Kerngeschäfte integrieren. Deshalb hat sich Artprice by Armarket seit 1999 einen erheblichen Vorsprung in diesem Bereich erarbeitet und das Jahr 2024 zum Schlüsseljahr für seinen Intuitive Artmarket ® gemacht. In wirtschaftlicher Hinsicht wird dieses Instrument anspruchsvollere Abonnementoptionen und damit mehr wiederkehrenden Umsatz (ARR) generieren."

„Auf beiden Seiten des Atlantiks sind Investoren auf der Suche nach ernsthaften Investitionsmöglichkeiten im Bereich der KI."

„Unsere Algorithmen und Milliarden von proprietären Protokollen zusammen mit unseren Texten und Dutzenden Millionen von Kunstwerken aus den Artprice-Datenbanken ermöglichen es uns, alle Begriffe zu identifizieren, die die Universen der Künstler, ihre Inspiration, die von ihnen verwendeten Medien, ihre Themen, ihre Formen und Volumina usw. qualifizieren, und dann eine Syntonie zu schaffen, indem wir die Welten der 833.000 Künstler, die wir mit ihren Biografien und zertifizierten Daten verfolgen, weit über die klassischen akademischen visuellen Kriterien hinaus über die neuronalen Netze unserer Intuitive Artmarket ® KI erschließen."

Intuitive Artmarket ® wird insbesondere die Werte von Kunstwerken auf der Grundlage einer Artprice-spezifischen Analyse vergangener Verkäufe berechnen; es wird aber auch in der Lage sein, zukünftige Schwankungen zu antizipieren, auch für völlig einzigartige Werke. Sie wird es auch ermöglichen, hochkomplexe transversale künstlerische Tendenzen zu erkennen, die sich der akademischen, institutionellen und universitären Welt weitgehend entziehen.

Unsere Intuitive Artmarket® KI wird im Rahmen von Artprice by Artmarket zahlreiche Anwendungen haben, die alle einen hohen Mehrwert bieten und zahlreiche kostenpflichtige Services beinhalten.

Von den vielen neuen Service-Projekten für Artmarket-Kunden im Jahr 2024 planen wir, Intuitive Artmarket® mit unserem Standardized Marketplace® zu verbinden, der 2005 ins Leben gerufen wurde und über 77.000 Kunstwerke zu einem festen oder ausbaufähigen Preis anbietet. Wir planen außerdem, unseren Intuitive Artmarket® mit allen Datenbanken von Artprice by Artmarket zu verknüpfen.

Intuitive Artmarket® wird Artmarket-Kunden - ob Kunstliebhaber, Kunstmarktprofis oder Museumskuratoren - ständig dabei unterstützen, ihre Sammlungen aufzubauen und/oder zu verwalten.

Mit der Analyse von Milliarden von Logs, 125 Millionen geclippten und tokenisierten Bildern von Kunstwerken und mehr als zehn Millionen Auktionsergebnissen (Einbettung von Wörtern) wird Intuitive Artmarket® in der Lage sein, äußerst relevante Lösungen für Kunden anzubieten, die eine Kunstsammlung anlegen oder verwalten wollen.

Um die Sammlung aufzubauen, wird Intuitive Artmarket® Vorschläge für zu erwerbende Werke unterbreiten, die auf den vom Kunden angegebenen Kriterien beruhen, wie z. B. dem zur Verfügung stehenden Zeitbudget, der/den künstlerischen Bewegung(en), für die sich der Kunde interessiert, dem/den bevorzugten Medium(Medien), dem/den bevorzugten Künstler(n) oder ähnlichen Künstler(n), den bevorzugten Dimensionen der Werke, dem/den bevorzugten Erwerbsort(en) (in voller Übereinstimmung mit den verschiedenen gesetzlichen Rahmenbedingungen zum Schutz persönlicher Daten). Außerdem kann sie aus der Verhaltensanalyse der Suchanfragen des Kunden bestimmte Präferenzen erkennen, die weder dem Kunden noch einem beauftragten Sachverständigen bekannt sein könnten. Es versteht sich von selbst, dass diese Analyse über Intuitive Artmarket® mit dem Einverständnis des Kunden im Rahmen seines kostenpflichtigen Abonnements durchgeführt wird (gemäß den Bedingungen, die in den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen aufgeführt sind, die seinem Abonnement beigefügt sind).

Was das Sammlungsmanagement betrifft, aktualisiert Intuitive Artmarket® den Wert der Sammlung in Echtzeit, indem es nicht nur die letzten Auktionsergebnisse berücksichtigt, sondern auch Trends mit erwarteten Ergebnissen prognostiziert, die auf einer gründlichen Datenanalyse basieren.

Intuitive Artmarket® benachrichtigt den Sammler und/oder den Kunstmarktprofi über Verkaufs- und/oder Ankaufsmöglichkeiten, je nachdem, welche Ziele der Sammler oder der Kunstmarktprofi im Laufe der Zeit festgelegt hat. Diese können von dem Wunsch, den finanziellen Wert eines Portfolios zu erhöhen, bis hin zu dem Wunsch, den künstlerischen Wert einer Sammlung zu erhöhen, reichen; alles wird über eine intuitive Konfiguration möglich sein.

Zeitgenössische Künstler können dieses Instrument auch nutzen, um ihre Werke auf unserem Standardized Marketplace® mit höherer Wahrscheinlichkeit zum Kauf anzubieten, insbesondere Künstler, die NFTs produzieren. Unter Berücksichtigung aller zugrundeliegenden Parameter und Daten ist Artprice die einzige Plattform auf dem Weltmarkt, die in der Lage ist, die Zertifizierung von Primärausgaben von Kunst-NFTs in einem Umfeld von Kryptowährungen neben den großen internationalen Währungen effektiv zu bewältigen.

Mit Intuitive Artmarket® war es noch nie so einfach und intuitiv, die parallelen Welten der 'Online-Kunst' und der 'Auktionshaus-Kunst' zu entdecken (wir sind direkt mit 7.200 Auktionsbetreibern in der ganzen Welt verbunden).

In der heutigen, außerordentlich geschäftigen Welt zählt jede Minute, und Intuitive Artmarket® wird es den Nutzern ermöglichen, den Standardized Marketplace® zu erkunden und den globalen Kunstmarkt mit unendlich besseren Ergebnissen und viel schneller zu überwachen. Weniger Zeitaufwand bedeutet auch weniger Energieaufwand, was ganz im Sinne des umweltbewussten Ansatzes von Artmarket.com ist.

Künstliche Intelligenz hat einer Flut von Konflikten um geistiges Eigentum Tür und Tor geöffnet, wie z. B. der Rechtsstreit um Stability AI, den Erfinder einer KI, die synthetische Fotos generiert und nun von Getty Images beschuldigt wird, Millionen von Bildern aus den Datenbanken von Getty Images entwendet zu haben.

ChatGPT ist regelmäßig Gegenstand von Schlagzeilen in den Fachmedien wie „Verletzt ChatGPT Urheberrechte?"... worauf die überwiegende Mehrheit der Anwälte antwortet, dass es nicht mehr und nicht weniger ist als eine regelrechte Urheberrechtsplünderung - und daher eine massive Urheberrechtsverletzungsmaschine - was OpenAI seinerseits zu einem regelrechten Fälscher macht.

Und dann ist da noch die historische Initiative der Authors Guild, des größten Berufsverbands amerikanischer Schriftsteller, die laut der Zeitschrift Rolling Stone am 20. September 2023 vor einem New Yorker Supreme Court eine Sammelklage gegen das Unternehmen Open AI (Schöpfer von ChatGPT) einreichte und ihm vorwarf, sein großes Sprachmodell (LLM) mit ihren urheberrechtlich geschützten Werken zu „füttern" oder zu „trainieren". Die Präsidentin der Authors Guild, Maya Shanbhag Lang, sagte: „Das ist erst der Anfang... Wir erheben diese Klage nicht leichtfertig. Wir sind hier, um zu kämpfen."

Im Gegensatz dazu basiert die KI von Artmarket (Intuitive Artmarket ®) ausschließlich auf den umfangreichen eigenen Inhalten, die durch das Gesetz zum Schutz des geistigen Eigentums geschützt sind, wodurch wir diese Hindernisse und potenziellen Verbote überwinden können. Mit anderen Worten, unser Intuitive Artmarket ® muss nicht anderswo nach Daten oder nach Antworten auf sehr spezifische Suchanfragen von Kunstmarktamateuren oder -profis suchen.

Diese Tatsache untermauert und generiert ein konstantes Wachstum unseres Umsatzes und garantiert die Nachhaltigkeit unseres Modells, was wiederum ein beträchtliches Aufwärtspotenzial und Sicherheit für die Aktionäre von Artprice by Artmarket.com bedeutet. In den letzten zwei Jahrzehnten hat Artprice Hunderte von Millionen menschlicher Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Kunstmarkt erfasst, beobachtet und veranlasst. Dieser Markt ist natürlich unendlich komplex, zum einen wegen der Heterogenität und Einzigartigkeit der Kunst, zum anderen wegen des abstrakten Begriffs der Schönheit an der Grenze des menschlichen Gefühls.

Das algorithmische Lernen, das unsere KI angetrieben hat, hat es Artprice ermöglicht, KI-Modelle zu entwickeln, die einzigartig für die spezifische Welt des Kunstmarktes sind und die die stärkste umsatzgenerierende Kraft von Artprice by Artmarket darstellen.

Seit über 20 Jahren hat Artprice by Artmarket sein „Ausrichtungsproblem" allmählich stabilisiert, ein Schlüsselthema für die erfolgreiche Entstehung und den Aufbau seiner KI (Intuitive Artmarket®). Für die Artprice-Gruppe bedeutet das so genannte „Ausrichtungsproblem" die Gesamtheit der wissenschaftlichen und ethischen Fragen, die durch das Verhältnis ihres künstlichen Intelligenzsystems (und der daraus resultierenden Ergebnisse) zu den Werten, Erwartungen und menschlichen Empfindlichkeiten aufgeworfen werden, die für die Artprice by Artmarket-Gruppe, ihre Kunden und die immateriellen und jahrhundertealten Regeln des Kunstmarktes spezifisch sind.

Die KI von Artmarket (Intuitive Artmarket ®) wird von „Prompt-Ingenieuren" betreut, einem neuen Beruf, der die Programmierung und das Management der proprietären KI umfasst.

Die Möglichkeiten, die eine gut gemanagte KI bietet, sind also immens, was ihre Beliebtheit erklärt: Microsoft ® Bing Chat hat inzwischen mehr als 100 Millionen aktive Nutzer pro Tag und verpflichtet sich zu einer verantwortungsvollen KI, die das Urheberrecht und die damit verbundenen Rechte respektiert.

Microsoft hat bereits mit der Einführung von Bing Chat for Business und Microsoft Copilot im kostenpflichtigen Abo-Modus begonnen.

Microsofts Copilot® funktioniert mit dem GPT-4 Turbo, dem neuen DALL-E 3-Modell, und ist jetzt Microsofts Hauptdienst, der das Herzstück der 365 Business Premium- und Business Standard-Lizenzen darstellt. Microsoft hat eindeutig bewiesen, dass sein KI-Copilot® den Verkauf von "365"-Abonnements in seiner Cloud sehr stark beschleunigt und damit die Tragfähigkeit dieses KI-Wirtschaftsmodells für Artprice und seinen Intuitiven Kunstmarkt® bestätigt.

Anhand von Tausenden von Beta-Test-Suchanfragen zum Kunstmarkt und zu Künstlern hat Artprice by Artmarket.com beobachtet, dass Bing IA GPT-4 regelmäßig die URLs von Artprice und Artmarket.com als Quellenangabe zitierte. Microsoft® Bing arbeitet mit OpenAI zusammen, um ein Erlebnis zu bieten, das eine verantwortungsvolle Nutzung fördert. Ebenso ist Chat GPT-4 Pro im kostenpflichtigen Modus auf Apple iOS und Android verfügbar.

Eines der bekanntesten neuronalen Netze ist der Google-Suchalgorithmus, den Artprice seit 1999 täglich untersucht und analysiert. Seit Anfang 2023 verfolgt die amerikanische Tochtergesellschaft Artprice Inc. die Entwicklung von Google Bard, insbesondere seit der Veröffentlichung des Gemini Pro AI mit seiner Schnittstelle Ultra 1.0 am 8. Februar 2024, einem direkten Konkurrenten von GPT-4. Gemini ist ein Prototyp eines Chatbots (ein experimenteller KI-Dienst), der von Google auf der Grundlage seines LaMDA-Sprachmodells entwickelt wurde. Auch hier haben die Artprice-Ingenieure die kunstmarktspezifischen Suchanfragen bei Google Bard und Gemini gemessen und ein hohes Volumen an Antworten im Verhältnis zu den Links zu den Artprice-Datenbanken festgestellt.

Eines der Hauptanliegen der G7 ist die rasche Verabschiedung von Vorschriften zur KI.

Europa und insbesondere Frankreich wollen den europäischen Kontinent zu einem der weltweit führenden Länder im Bereich der künstlichen Intelligenz machen, und es ist interessant festzustellen, dass die ersten Texte zur Regulierung der künstlichen Intelligenz derzeit in Gesetzesform gebracht werden.

„Der Rat der Europäischen Union billigt einen Text zur Regelung der künstlichen Intelligenz".

Am Freitag, den 2. Februar 2024, haben die Vertreter der EU-Mitgliedstaaten neue Rechtsvorschriften zur künstlichen Intelligenz verabschiedet. Nach der Verabschiedung durch das Europäische Parlament wird dieser Rechtsakt eine weltweite Premiere darstellen. Artprice by Artmarket hat sich über seine Anwälte und Berater an den Debatten beteiligt, die zu dieser Gesetzgebung beigetragen haben. Diese neue Gesetzgebung sieht besondere Auflagen vor, insbesondere in Bezug auf personenbezogene Daten sowie den Schutz des Urheberrechts und eine sorgfältige Quellenangabe.

Die erste Fassung des Textes, die 2021 erstellt wurde, musste aufgrund der Entwicklung der künstlichen Intelligenz in den letzten Jahren vollständig überarbeitet werden.

Das europäische Projekt zur Regulierung der künstlichen Intelligenz (KI) hat am Freitag, 2. Februar 2024, einen neuen Meilenstein erreicht. "Heute haben die 27 Mitgliedstaaten einstimmig die im Dezember geschlossene politische Einigung gebilligt und damit das von den Verhandlungsführern gefundene Gleichgewicht zwischen Innovation und Sicherheit anerkannt", erklärte der für den Binnenmarkt zuständige EU-Kommissar Thierry Breton am X. Die Verhandlungsführer des Europäischen Parlaments und des Rates, die als Mitgesetzgeber fungieren, hatten am 8. Dezember 2023 eine grundsätzliche Einigung erzielt.

Die als „KI-Gesetz" bezeichnete Verordnung zielt darauf ab, sowohl die Nutzung als auch die Entwicklung künstlicher Intelligenz zu regeln. Es ist der erste Rechtsrahmen dieser Art in der Welt. Laut einer Pressemitteilung des Europäischen Parlaments vom Dezember 2023 zielt der Text darauf ab, „sicherzustellen, dass die Grundrechte, die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und die ökologische Nachhaltigkeit vor risikoreicher KI geschützt werden, während gleichzeitig die Innovation gefördert und Europa zu einem Vorreiter in diesem Bereich gemacht wird".

Bestimmte Verwendungszwecke dieser neuen Technologien werden verboten, z. B. die soziale Bewertung und die Verhaltensmanipulation. Die risikoreichsten Praktiken müssen verschärfte Anforderungen erfüllen, wie z. B. eine Verpflichtung zur Transparenz oder die Einführung einer menschlichen Kontrolle der Software.

Diese verschiedenen Bestimmungen und Änderungen sind sehr positiv für Artprice by Artmarket.

Nach Ansicht der besten angelsächsischen Finanzanalysten, die Europa in dieser Frage einen Schritt voraus sind, ist das einzige wirtschaftlich tragfähige Modell - d. h. eines, das die Wirtschaftseinheit (unabhängig von ihrer Größe) nicht ständigen Gerichtsverfahren aussetzt - eine KI, die auf einem genau definierten Wirtschaftssegment basiert.

Das Wirtschaftssegment muss Informationen, die eine absolut entscheidende Rolle spielen, volles geistiges Eigentum der Gesamtheit von Big Data (einschließlich Data Mining), des Urheberrechts und der verwandten Rechte auf alle Algorithmen, Datenbanken, mit maschinellem Lernen (Deep Learning) und neuronalen Netzen bestätigt haben.

Kurz gesagt, die KI, die sich mit sehr großem wirtschaftlichem Gewinn und ohne großes industrielles oder rechtliches Risiko durchsetzen wird, sind die Wirtschaftssubjekte, die in einem bestimmten Marktsegment, in dem teure Informationen mit hohem Mehrwert eine entscheidende Rolle spielen, alle verschiedenen Stufen der proprietären KI als geistiges Eigentum besitzen. Und genau das ist der Fall bei der von Artprice entwickelten Intuitive Artmarket ® KI von Artmarket.com

Unsere Intuitive Artmarket ® KI wurde in voller Anerkennung dieser Realität entwickelt.

Der folgende Absatz wurde größtenteils von unserem Intuitive Artmarket ® KI-System generiert

Laut Thierry Ehrmann, einem Pionier des Internets und der Datenbanken seit 1987 mit seiner Groupe Serveur, der Muttergesellschaft von Artprice (Who's Who In France Biographie: https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/02/2024_Biographie_thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf), und Gründer von Artprice & Geschäftsführer von Artmarket, ist das Leitprinzip der Gruppe für ihre KI sehr einfach: „Es kann keine künstliche Intelligenz ohne menschliche Intelligenz geben."

Die Zertifizierung von NFT-Primärausgaben durch Artprice

Veröffentlichung der ARTE-Dokumentation in 5 Sprachen: „NFT, Chaos in der Kunstwelt"

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-024624/nft-chaos-dans-le-monde-de-l-art/

In diesem Dokumentarfilm liefert Thierry Ehrmann, bildender Künstler, NFT-Künstler und Gründer und Geschäftsführer von Artprice.com, seine Analyse, begleitet von anderen Künstlern, Experten und internationalen Akteuren in der Welt der Kunst-NFTs.

Jeder Versuch, die Bedeutung der NFTs in der Kunstgeschichte zu verstehen, erfordert eine Würdigung der digitalen und kulturellen Revolution, die sie darstellen, und eine Art Vorhersage ihrer kurz- und mittelfristigen Rolle und Wirkung.

Artprice by Artmarket.com kann bestätigen, dass sich das Phänomen Kunst-NFT in der ersten Hälfte des Jahres 2024 auf allen Kontinenten zu einem dauerhaften Segment des Kunstmarktes entwickelt, mit einer neuen Gesetzgebung, die derzeit in den USA viel günstiger ist. Unterdessen arbeiten die europäischen Gesetzgeber an einem Rechtsrahmen, der verhindern soll, dass Kryptowährungen zur Geldwäsche verwendet werden, und der Verbrauchern, Anlegern und Betreibern Vertrauen geben soll.

Dieser Rahmen war Gegenstand von Studien, Konferenzen und Vorschlägen an wichtige französische und europäische Regierungsstellen durch das Art & Law Institute, an dem Artprice by Artmarket seit 1997 als historisches Mitglied stark beteiligt ist.

Thierry Ehrmann: „Artprice by Artmarket.com hat in seinen verschiedenen Jahresberichten über den Kunstmarkt und den regulierten Informationen, die es als börsennotiertes Unternehmen veröffentlicht, in Bezug auf NFTs immer gesagt, dass es unmöglich ist, diesen neuen Markt ohne ein echtes Verständnis von Blockchain, Kryptowährungen und ihren kulturellen Ursprüngen bei den Cypherpunks (Zeit der PGP-artigen Datenverschlüsselung Anfang der 1990er Jahre) zu begreifen."

OpenSea, die führende NFT-Plattform, hat selbst erklärt, dass 80 % der primären Probleme von Art NFTs wahrscheinlich die Rechte an geistigem Eigentum Dritter betreffen. Angesichts dieser Beobachtung kündigte Opensea an, dass es über Lösungen nachdenkt, um diesem Problem zu begegnen und damit Verkäufer und Käufer zu schützen. Dies kann nur zur Zertifizierung des Marktes für Primäremissionen durch Artprice führen.

Unter Berücksichtigung aller zugrundeliegenden Parameter und erforderlichen Daten ist Artprice by Artmarket die einzige Organisation auf dem globalen Kunstmarkt, die in der Lage ist, wirklich auf die Zertifizierung von Primärausgaben von Kunst-NFTs in einem Umfeld von Kryptowährungen und großen internationalen Währungen zu reagieren.

Diese Fähigkeit, die Primärausgaben von Kunst-NFTs zu zertifizieren, basiert auf der Tatsache, dass Artprice by Artmarket seit mehr als 27 Jahren der Weltmarktführer für Kunstmarktinformationen ist und die weltweit anerkannten Datenbanken erstellt und besitzt. Darüber hinaus verfügt es über die weltweit größte dokumentarische Sammlung von Kunstmarktnotizen, Manuskripten, Kodizes und kommentierten Verkaufskatalogen von 1700 bis heute, die als Garantie für die Authentizität und historische Richtigkeit seiner Datenbanken dienen.

Genauer gesagt, können wir nicht zulassen, dass das Angebot eines Kunstwerks oder eines Kunst-NFT online gestellt wird, ohne dass die Identität des Künstlers und des professionellen Verkäufers durch ein sehr strenges und drakonisches Kontrollverfahren bestätigt wurde. Im Zusammenhang mit dem Verkauf von NFTs ist dies umso wichtiger, als auf dieser Ebene eine gewisse Nachlässigkeit herrscht, die an anderen Standorten zu zahlreichen Problemen geführt hat.

Der Mehrwert von Artprice by Artmarket liegt ganz einfach in der Kenntnis der Künstler, sei es durch ihre früheren Auktionsergebnisse oder durch ihren aufkommenden Bekanntheitsgrad. Darüber hinaus wird Käufern und Verkäufern ein Artprice-Intranet-Nachrichtensystem zur Verfügung gestellt, damit sie sich vertraulich und einvernehmlich über ihre Transaktion einigen können.

Mit seinem Metaverse - dem ultimativen und unvermeidlichen Ergebnis der NFT-Revolution - will Artprice by Artmarket die erfolgreichste und wettbewerbsfähigste Kunst-NFT-Plattform sein.

Das Metaverse wird das exponentielle und kontinuierliche Wachstum des Kunstmarktes durch NFTs garantieren. Neben dem Metaverse gibt es die Blockchain und ihre intelligenten Verträge, die eine faire Vergütung für Künstler ermöglichen, mit Urheberrechtsorganisationen wie der ADAGP (in Frankreich), der Artprice seit langem angehört, um Künstler zu unterstützen.

Vor drei Jahren erkannte Artprice, dass Ethereum die Referenz-Blockchain für Smart Contracts auf dem Kunst-NFT-Markt werden würde. Christie's 3.0 basiert seit 2022 ebenfalls auf der Ethereum Blockchain.

Laut einer von Artprice durchgeführten Studie von Artmarket:

„Alle Vermarkter des Kunstmarktes, insbesondere die meisten Auktionshäuser weltweit, verfügen heute über eine NFT-Abteilung für Katalog- und Online-Verkäufe während des ganzen Jahres. Ebenso beginnen alle großen Strukturen der Museums- und Kunstgaleriebranche, ihre eigenen NFTs zu veröffentlichen. Die große Mehrheit der großen Akteure auf dem Kunstmarkt hat sich für die Ethereum-Blockchain entschieden, deren intelligenter Vertrag einen transparenten und manipulationssicheren Markt gewährleistet."

Die digitale Kunst, die in den 1980er Jahren entstand, ist endlich auf dem Vormarsch und spricht fast eine halbe Milliarde Kunstliebhaber an, und das zu Kosten, die jetzt sehr erschwinglich sind. Die Authentizität und Rückverfolgbarkeit des Kaufs oder Verkaufs von Kunst-NFTs wird nun durch Blockchain garantiert. Das Tizen OS von Samsung TV, das auf mehreren hundert Millionen Smart TVs installiert ist, bietet unter den automatisch installierten Apps zwischen Netflix und YouTube direkten Zugriff auf die Anwendung „NFT Art".

Es gibt bereits mehr als 54.000 von Artprice identifizierte Künstler, die ihre NFTs direkt für ihr Käuferpublikum produzieren, und dies ist erst der Anfang eines totalen Paradigmenwechsels.

Nach Ansicht vieler Soziologen, Kunsthistoriker und Analysten ist das Aufkommen der NFTs ein wichtiges Ereignis, das die Struktur des Kunstmarktes und seiner Akteure, wie sie seit 1950 bestand, endgültig verändert.

Artmarket.com: Nachdem der Artprice Standardized Marketplace® 2022 neben den traditionellen Währungen auch Kryptowährungen für Auktionsergebnisse berücksichtigt hat, werden nun auch Bitcoin und Ethereum für den Kauf und Verkauf von Kunstwerken integriert

Thierry Ehrmann, der Geschäftsführer von Artprice by Artmarket: „Wir haben geduldig auf den richtigen Moment gewartet, um diese wichtige Entwicklung in der Geschichte von zu lancieren. Artprice by Artmarket bietet die besten Voraussetzungen sowohl für den Kunstmarkt als auch für Kryptowährungen. Es ist nun an der Zeit, den Schritt zu wagen, unseren maßgeblichen Standardized Marketplace® einzurichten und ihn für die Welt der Kryptowährungen und NFTs zu öffnen, indem wir in das Web 3.0 eintreten, das ganz einfach die unmittelbare Zukunft des Internets ist. Dieser Schritt wäre nicht möglich gewesen ohne das Wissen und die Erfahrung von Artprice, das seit mehr als 25 Jahren weltweit führend in der Kunstmarktinformation ist."

„Der Standardized Marketplace® von Artprice bietet täglich mehr als 77.000 Kunstwerke aus aller Welt an. Diese Werke werden von 7,2 Millionen Kunden und Mitgliedern von Artprice gekauft und verkauft, wodurch ein jährliches Handelsvolumen von schätzungsweise mehreren hundert Millionen Euro entsteht. Diese Plattform ist ein Beweis für das in mehr als 18 Jahren aufgebaute Vertrauen zwischen Käufern und Verkäufern. Es war daher naheliegend, dass Artprice nach der Aufnahme von Kryptowährungen als Zahlungsmittel die Plattform auch mit einer neuen Kategorie/einem neuen Medium ausstattet, den Kunst-NFTs, als Zeichen ihres legitimen Eintritts in die Kunstgeschichte und die Geschichte des Kunstmarktes."

Die Entscheidung, die Preise von Kryptowährungen auf unserem Standardized Marketplace® anzugeben, wurde nach einer langen und sorgfältigen Beobachtung der zunehmenden Abfrage von Auktionsergebnissen in Bitcoin und Ethereum in allen Datenbanken von Artprice getroffen, seit diese im September 2022 in unser System integriert wurden.

Diese beiden wichtigsten Kryptowährungen (ETH und BTC) machen mehr als 92 % des Gesamtwerts der rund 23.000 derzeit existierenden Kryptowährungen (ohne Stablecoins) aus.

Durch die Analyse seiner Hunderte von Millionen von Verbindungsprotokollen hat Artprice in den letzten 17 Monaten einen regelmäßigen Anstieg der Abfragen der Bitcoin- und Ethereum-Preise in seinen Datenbanken beobachtet, die nun statistisch gesehen nahe an den Abfragen der großen internationalen Referenzwährungen wie dem Dollar, dem Euro, dem Pfund Sterling und dem Yen liegen.

Diese Entwicklung bei Artprice spiegelt den wachsenden Stellenwert von Kryptowährungen in der Mentalität und den Gewohnheiten von Kunstschaffenden sowie von Sammlern und Kunstliebhabern wider.

Das wichtigste Ereignis im Bereich der Kryptowährungen ist jedoch die Einführung von ETFs durch BlackRock (dem größten Vermögensverwalter der Welt) und Fidelity, die direkt in Bitcoin investieren (Bitcoin-Spot-ETFs) und von der SEC am 11. Januar 2024 genehmigt werden. Das ist eine echte Weihe für Bitcoin, der am 9. Februar 2024 bei rund 49.000 Dollar notierte, während Ethereum bei 2.500 Dollar lag (ETH-ETFs werden sehr bald erwartet).

BlackRock und Fidelity haben dank Bitcoin die beste ETF-Einführung seit 30 Jahren hingelegt. In ihrem ersten Handelsmonat sammelten die Fonds „IBIT" und „FBTC" 6,5 Milliarden Dollar ein, was mehr ist als jeder der 5.500 anderen Indexfonds, die vor ihnen aufgelegt wurden (laut Les Échos vom 10. Januar 2024: „Bitcoin ETF: die SEC öffnet die Türen der Wall Street weit für Bitcoin".

„Dies ist ein neuer Rekord für Bitcoin. Von den 5.535 ETFs, die in den letzten dreißig Jahren aufgelegt wurden, hat keiner einen so guten Start hingelegt wie der IBIT von BlackRock und der FBTC von Fidelity", so Bloomberg-Experte Eric Balchunas.

Dies ermöglicht Kleinanlegern und professionellen Investoren ein Engagement in der nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährung, ohne dass sie den Vermögenswert direkt halten müssen.

Durch Kryptowährungen wurden neue Sammler und Kunstliebhaber auf den Kunstmarkt gelockt, die oft jünger sind als ihre Vorgänger. Diese Kunstliebhaber und Sammler, die der Spekulation und dem Risiko nicht abgeneigt sind, sind fest mit ihrem Krypto-Universum des Web 3.0 verbunden.

Die nahe Zukunft von Artprice by Artmarket ist der Treffpunkt zwischen Web 3.0. (Metaverse und NFT) und die künstliche Intelligenz von Artprice, die Intuitive Artmarket ® KI.

Aus diesem Grund ist Artprice gerade dabei, das Metaverse seines Hauptsitzes im Herzen des berühmten L'Organe, Museum für zeitgenössische Kunst, das die Demeure du Chaos / Abode of Chaos (dixit The New York Times) verwaltet, fertigzustellen. Um das Metaverse dieses Gebäudes mit seiner einzigartigen Architektur (die in die Kategorie „Gesamtkunstwerk" fällt) von Thierry Ehrmann (der auch bildender Künstler ist) zu erstellen, haben die europäische Gruppe TT Géoomètres Experts mit ihrem 3D-Labor und die Groupe Serveur (die Muttergesellschaft von Artprice) die vollständige Digitalisierung der 6 300 Kunstwerke, die in den Gebäuden, Büros, Nebengebäuden und umliegenden Mauern integriert sind und eine Fläche von mehr als 7 555 m² bedecken, vollständig digitalisiert und damit einen digitalen Bestand von 12 Terrabyte geschaffen. Diese Arbeiten wurden von 2018 bis 2023 durchgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter:

https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

Alle erforderlichen Investitionen sind bereits vollständig von der Groupe Serveur übernommen worden.

Das Metaverse von Artprice, das in AR (Augmented Reality) und/oder VR (Virtual Reality) zugänglich ist und derzeit fertiggestellt wird, muss so konzipiert sein, dass die Menschen die starre IT mit Web 2.0 vergessen, die ein echtes Hindernis für die Kreativität darstellt. Sie soll es den Liebhabern des Krypto-Universums ermöglichen, ihre Erfahrungen in vollem Umfang auszuleben, insbesondere durch die allgemeine Veröffentlichung des Apple® Vision Pro, der räumliches Rechnen ermöglicht, in den USA am 2. Februar 2024. Inzwischen investieren alle amerikanischen Tech-Giganten massiv in AR/VR-Headsets und -Brillen.

Darüber hinaus hat das schwierige wirtschaftliche Umfeld den Übergang von Ethereum zu „The Merge" am 15. September 2022 für die vollständig dekarbonisierte Ethereum 2.0 Blockchain nicht aufgehalten (vor dem Hintergrund einer globalen Energiekrise). Nach Angaben des Gründers Vitalik Buterin konnte der Stromverbrauch der ETH-Blockchain dank „The Merge" um mehr als 99,95 % gesenkt werden, indem von „Proof of Work" (PoW) auf „Proof of Stake" (PoS) umgestellt wurde. Im Jahr 2024 wird es die neue Version „The Surge" (EIP-4844) geben, mit der auch die Transaktionskosten sinken werden (Quelle Ethereum Foundation).

Die nahe Zukunft rückt schnell näher und Artprice by Artmarket steht an der Spitze dieses Paradigmenwechsels.

Fotos:

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/02/image1_ai_intuitive_artmarket.jpg]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/02/image2-ghost-ship.jpg]

Copyright 1987-2024 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

