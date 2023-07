Artmarket.com: Laut den globalen Auktionsdaten von Artprice erholt sich der Kunstmarkt in China allmählich

PARIS, 12. Juli 2023 /PRNewswire/-- Im Jahr 2010 tauchte der chinesische Kunstmarkt plötzlich an der Spitze der internationalen Kunstszene auf, mit einem jährlichen Auktionsumsatz von mehr als $3 Milliarden. Seitdem hat sich der Kunstmarkt in China allmählich in Peking, Shanghai und Guangzhou, aber auch zunehmend in Hongkong strukturiert. Tatsächlich ist Hongkong seit der Covid-19-Gesundheitskrise zum wichtigsten Kunstmarkt-Hub in der gesamten asiatisch-pazifischen Region geworden. In diesem Jahr erlebt Hongkong jedoch zum ersten Mal seit zehn Jahren einen leichten Rückgang seiner Kunstmarktaktivitäten. In der Zwischenzeit kehrt das chinesische Festland langsam auf den Wachstumspfad zurück.

China’s Fine Art auction turnover Artist Zhang Xiaogang in his studio, with Wan Jie, CEO of the Artron Group (left), and thierry Ehrmann, President of Artmarket.com and Founder of Artprice (right)

Thierry Ehrmann, Präsident von Artmarket.com und Gründer von Artprice, sagte:„Wir haben seit über einem Jahrzehnt eine privilegierte Partnerschaft mit der chinesischen Gruppe Artron, und es ist diese langjährige Zusammenarbeit, die es uns ermöglicht, in unseren gemeinsamen Berichten die Stabilisierung des chinesischen Kunstmarkts zu identifizieren und zu analysieren, mit einer effektiven Neuorganisation seines Marktes".

Zwei Werke wurden für über $30 Millionen verkauft

Am 24. Februar 2023 erzielte Yongle Auction in Peking mit einer Tuschmalerei von Cui Ruzhuo,„Rafting In Wind And Rain (2019)", das beste Ergebnis für feine Kunst in China im ersten Halbjahr, mit einem Hammerpreis von $33.1 Millionen. Dies war auch das beste Ergebnis auf dem chinesischen Festland seit über fünf Jahren. Allerdings war es nur das 18. beste Ergebnis für eine Kunstauktion in der Geschichte des chinesischen Festlands und damit weit entfernt von den $140 Millionen, die im Jahr 2017 für die 12 Zeichnungen von Qi Baishis„Screens of Landscapes (1925)" erzielt wurden.

In Hongkong wurde am 5. April 2023 bei Sotheby's eine Tuschmalerei von Zhang Daqian,„Pink Lotuses on Gold Screen (1973)", die mit Gold akzentuiert wurde, für $32.1 Millionen erworben. Die Insel fördert und unterstützt weiterhin den Austausch zwischen Ost und West und erzielt dabei mehrere Millionen Dollar für Werke von Yoshitomo Nara und Yayoi Kusama sowie von Pablo Picasso und Jean-Michel Basquiat. Zu Beginn des Jahres verschmolzen Leinwände von Miro, Magritte, Zao-Wou-ki und Chagall natürlich mit Skulpturen von Jeff Koons und ultramodernen Werken von Matthew Wong, Nicolas Party und Avery Singer in den besten Katalogen von Hongkong.

Insgesamt verfügt Artprice über detaillierte Daten zu fast 16.000 Kunstwerken, die zwischen dem 1. Januar und dem 30. Juni 2023 auf Auktionen in ganz China verkauft wurden. Hongkong behält den höchsten durchschnittlichen Preis pro Kunstwerkverkauf auf der Welt bei (knapp unter $230,000), wobei 2.600 Werke einen Umsatz von $595 Millionen (inklusive Gebühren) generierten. Die Daten des chinesischen Festlands sind ebenfalls nennenswert, mit über 10.000 Verkäufen, die einen Durchschnittspreis von $78,000 erzielt haben.

+180 % Wachstum auf dem chinesischen Festland

Während der Kunstmarkt in fast allen westlichen Ländern eine starke Kontraktion erlebt, hat das chinesische Festland für das erste Halbjahr 2023 vergleichsweise positive Zahlen verzeichnet. Obwohl es noch weit von seinen außergewöhnlichen Leistungen vor zehn Jahren entfernt ist, hat der Kunstauktionsmarkt in China im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 fast dreimal so viel Umsatz generiert, was damals durch die Null-Covid-Politik des Landes beeinträchtigt wurde. Allerdings könnte der jüngste Aufschwung durch Verkäufe verstärkt worden sein, die einfach vom letzten Jahr verschoben wurden. Es bleibt abzuwarten, ob das zweite Halbjahr ebenso gute Zahlen vorweisen wird.

Die Leistungen der chinesischen Auktionshäuser China Guardian, Poly, Yongle, Rombon und Xilling sind aufgrund der Tatsache, dass westliche Auktionsbetreiber derzeit keine Verkäufe mehr auf dem chinesischen Festland durchführen, erneut von besonderer Bedeutung geworden. Ihre Verkäufe konzentrieren sich ausschließlich auf Hongkong und konsolidieren damit einen Umsatz, der in den letzten zwei Jahrzehnten stetig gewachsen ist.

Es besteht wenig Zweifel daran, dass der internationale Kunstmarkt darauf erpicht ist, Schlüsselwerke der Superstars der zeitgenössischen chinesischen Kunst wieder auf dem Markt zu sehen. Im ersten Halbjahr sahen wir mehrere Ergebnisse im siebenstelligen Bereich für Werke von Chen Yifei, Liu Ye und Zhou Chunya sowie bei Bonhams den Verkauf von Zeng FanzhisMask 2000 No. 3 (2000) für $3.1 Millionen in Hongkong. Dieses Ergebnis entspricht dem vor zehn Jahren für dieselbe Serie aufgezeichneten Ergebnis, aber die Werke dieser großen Namen der „neuen chinesischen Malerei" haben in den letzten drei Jahren überraschenderweise viel weniger Intensität auf dem Kunstmarkt gezeigt und ihre Meisterwerke waren überraschend unauffällig in Auktionssälen.

Bilder: [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/07/image1-china-s-fine-art-auction-turnover.png ]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/07/image2-Zhang-Xiaogang-Wan-Jie-thierry-Ehrmann.jpg ]

Copyright 1987–2023 Thierry Ehrmann www.artprice.com – www.artmarket.com

Bitte zögern Sie nicht, sich an unsere Abteilung für Ökonometrie zu wenden, wenn Sie Bedarf an Statistiken und personalisierten Studien haben: [email protected]

zu wenden, wenn an Statistiken und personalisierten Studien haben: Testen Sie unsere Dienstleistungen (kostenlose Demo): https://www.artprice.com/demo

(kostenlose Demo): https://www.artprice.com/demo Abonnieren Sie unsere Dienstleistungen: https://www.artprice.com/subscription

Informationen zu Artmarket:

Artmarket.comist an der Eurolist von Euronext Paris gelistet und wird von Euroclear unter der Kennnummer 7478 und von Bloomberg unter dem Tickersymbol PRC sowie von Reuters unter dem Tickersymbol ARTF geführt.

Entdecken Sie Artmarket und seine Abteilung Artprice in einem Video: www.artprice.com/video

Artmarket und seine Abteilung Artprice wurden 1997 von ihrem Geschäftsführer, Thierry Ehrmann, gegründet. Artmarket und seine Abteilung Artprice werden von der Groupe Serveur kontrolliert, die im Jahr 1987 gegründet wurde.

Sehen Sie sich eine zertifizierte Biografie unter „Who's who ©" an:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/04/2023_2_Biographie-thierry-Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket ist ein globaler Akteur auf dem Kunstmarkt mit seiner Abteilung Artprice und Weltmarktführer bei der Sammlung, Verwaltung und Nutzung von historischen und aktuellen Kunstmarktinformationen in Datenbanken mit über 30 Millionen Indizes und Auktionsergebnissen, die mehr als 817.000 Künstler abdecken.

Artprice by Artmarket, der Weltmarktführer für Informationen zum Kunstmarkt, hat sich zum Ziel gesetzt, durch seinen global standardisierten Marktplatz die weltweit führende Fine Art NFT-Plattform zu werden.

Artprice Images® bietet unbegrenzten Zugang zur größten Bilddatenbank des Kunstmarkts weltweit: nicht weniger als 180 Millionen digitale Bilder von Fotografien oder gravierten Reproduktionen von Kunstwerken aus der Zeit von 1700 bis heute, kommentiert von unseren Kunstgeschichtlern.

Artmarket mit seiner Abteilung Artprice sammelt kontinuierlich Daten von 7200 Auktionshäusern und produziert Schlüsselinformationen zum Kunstmarkt für die wichtigsten Presse- und Medienagenturen (7200 Publikationen). Die 7,2 Millionen Nutzer von Artmarket haben Zugang zu Anzeigen, die von anderen Mitgliedern veröffentlicht wurden. Dieses Netzwerk stellt heute den führenden globalen standardisierten Marktplatz® zum Kauf und Verkauf von Kunstwerken zu einem festen oder gebotenen Preis dar (Auktionen, die durch Absatz 2 und 3 des Artikels L 321.3 des französischen Handelsgesetzbuches reguliert werden).

Artmarket, mit seiner Abteilung Artprice, wurde zweimal mit dem staatlichen Label „Innovative Company" von der Public Investment Bank (BPI) ausgezeichnet, die das Unternehmen in seinem Projekt zur Konsolidierung seiner Position als globaler Akteur auf dem Kunstmarkt unterstützt hat.

Artprice by Artmarket hat im März 2023 den globalen Kunstmarktbericht„Der Kunstmarkt im Jahr 2022"veröffentlicht:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2022

Artprice veröffentlicht seinen Bericht über den Markt für hochmoderne Kunst 2022:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2022

Der Artprice 2022 Halbjahresbericht: der Kunstmarkt kehrt zu einem starken Wachstum im Westen zurück:

https://www.artprice.com/artprice-reports/global-art-market-in-h1-2022-by-artprice-com

Index der Pressemitteilungen, die Artmarket mit seiner Abteilung Artprice veröffentlicht hat:

https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Verfolgen Sie alle Kunstmarktnachrichten in Echtzeit mit Artmarket und seiner Abteilung Artprice auf Facebook und Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom (über 6,3 Millionen Follower)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Entdecken Sie die Alchemie und das Universum von Artmarket und seiner Abteilung Artprice unter https://www.artprice.com/video mit Sitz im berühmten Museum für zeitgenössische Kunst, „The Abode of Chaos" (laut The New York Times): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

L'Obs – The Museum of the Future: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (mehr als 4 Millionen Follower)

https://vimeo.com/124643720

Kontaktieren Sie Artmarket.com und seine Abteilung Artprice – Ansprechpartner: Thierry Ehrmann, [email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2152615/China_s_Fine_Art_auction_turnover.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2152616/Zhang_Xiaogang__Wan_Jie__thierry_Ehrmann.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg

SOURCE Artmarket.com