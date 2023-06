Artmarket.com: Laut unseren Langzeitdaten hat Kunst aus dem Jahr 1964 mehr Auktionsumsatz erzielt als Kunst aus jedem anderen Jahr des 20. Jahrhunderts.

PARIS, 28. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die Ergebnisse der Mai-Auktion in New York zeigten, dass nach allen Rekorden, die von den Kollektionen Paul G. Allen, Anne H. Bass und Thomas Ammann aufgestellt wurden, das Jahr 2023 relativ nüchtern begann. In einem Interview mit der Journalistin Amy Shaw für die Art Newspaper auf der Art Basel sagte der Kunsthändler Dominique Lévy, er erkenne eine „klare Korrektur". Artprice nimmt dies zum Anlass, die Beschleunigung des Kunstmarktes seit Beginn des 21. Jahrhunderts anhand eines kurzen Blicks auf die Werke, die der Markt am meisten schätzt, zu analysieren.

Auction turnover (2000-2022) by year of creation in painting Top 15 auction prices for artworks produced in 1964

Auktionsumsatz (2000-2022) nach Entstehungsjahr in der Malerei

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2141769/year_of_creation_in_painting.jpg

„Die Analyse von Auktionsergebnissen ist eine faszinierende Methode zur Untersuchung der Entwicklung der Kunstgeschichte", erklärt Thierry Ehrmann, Präsident von Artmarket.com und Gründer von Artprice. „Unsere Datenbanken erfassen seit mehr als 30 Jahren objektive und umfassende Auktionsdaten aus der ganzen Welt. Sie sind daher ein hervorragendes Instrument, um die Vorlieben der Sammler zu studieren und herauszufinden, was unsere Zeitgenossen am meisten schätzen".

Der Triumph der Pop Art

1964 befanden sich Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg und Ed Ruscha auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Diese vier Künstler haben alle Auktionsrekorde für Werke erzielt, die in diesem Jahr mitten im Kalten Krieg und nur wenige Monate nach der Ermordung von Präsident J. F. Kennedy entstanden. Diese Rekorde, zu denen noch mehr als dreizehntausend weitere Auktionsergebnisse für Kunstwerke aus diesem Jahr hinzukommen, machen das Jahr 1964 zum umsatzstärksten Auktionsjahr im Zeitraum 2000 bis 2023 (zweiundzwanzig Jahre), alle Schaffensperioden zusammengenommen: 2,48 Milliarden Dollar.

Nachdem Andy Warhols Shot Sage Blue Marilyn (1964) am 9. Mai 2022 bei Christie's in New York mit 195 Millionen Dollar das zweitbeste Auktionsergebnis aller Zeiten erzielte, gilt es heute als repräsentativ für dieses Jahr (1964). Obwohl die beiden vorangegangenen Jahre aus der Sicht des Marktes ebenso wichtig für Warhol waren, bleibt das Jahr 1964 in der Kunstwelt auch aus einem anderen Grund in Erinnerung: Robert Rauschenberg gewann 1964 den internationalen Preis für Malerei auf der Biennale von Venedig. Tatsächlich setzte sich die Pop Art, gefördert von Leo Castelli (und vielleicht sogar unterstützt von der CIA), 1964 in der Kunstwelt durch und konsolidierte damit eine bedeutende Verlagerung der Kunst (und des Kunstmarktes) in den Westen ... eine Machtverschiebung von Paris nach New York auf der internationalen Bühne. Die Art und Weise, wie diese Verschiebung zustande kam, war Gegenstand intensiver Diskussionen.

Die Top-15-Auktionspreise für Kunstwerke, die 1964 erschaffen wurden

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2141770/artworks_produced_in_1964.jpg

Abstraktion, Pop Art und Expressionismus

Mitte der 1960er Jahre schufen mehrere bedeutende Künstler der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts immer noch wichtige Werke. Pablo Picasso, Alberto Giacometti und René Magritte waren immer noch aktiv. In Asien bewahrten Li Keran und Fu Baoshi die Kunst der traditionellen chinesischen Malerei, indem sie ihr einen ganz persönlichen Touch von Modernität verliehen, während in Europa Zao Wou-Ki und einige seiner Landsleute die Lyrische Abstraktion erkundeten. In England machte sich eine neue Generation einen Namen: David Hockney war 1964 27, Frank Auerbach 33 und Lucien Freud 42 Jahre alt. Sie befanden sich erst am Anfang ihrer Karriere, aber in diesem Jahr malte Francis Bacon im Alter von 55 Jahren einige seiner besten Porträts.

In den Vereinigten Staaten erforschten Mark Rothko, Barnett Newman, Willem De Kooning und Clyfford Still immer noch den Abstrakten Expressionismus, – Jackson Pollock war vor einigen Jahren verstorben – während sich eine neue künstlerische Revolution abzeichnete: Pop Art. Es war diese Bewegung, die Amerika wirklich in der internationalen Kunstszene und auf dem internationalen Kunstmarkt etablierte. Die Werke selbst waren oft brillant und markant, aber sie enthielten oft auch verdeckte oder weniger verdeckte Kritik am amerikanischen Traum. In Frankreich hatte Pierre Soulages bereits seine besten Bilder gemalt, aber in Deutschland begann sich eine neue expressionistische Szene zu formen, unter anderem mit Gerhard Richter und Sigmar Polke, Georg Baselitz und Anselm Kiefer. Ihr Werk entwickelte sich über viele Jahre hinweg und erreichte daher nicht die gleiche Konzentration des Marktwerts wie die amerikanische Pop-Art-Bewegung.

Der Erfolg dieser Bewegung war vor allem auf eine relativ geringe Anzahl von Werken zurückzuführen, auf die sich die Sammler besonders konzentrierten. Diese Serien wurden von den großen Namen der amerikanischen Pop Art erschaffen und im Allgemeinen einige Jahre lang bearbeitet und überarbeitet ... um 1964.

