Artmarket.com: resultados ineludibles en 2022, según Artprice

PARIS, 16 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- "Puede dar la impresión de que en 2022 el mercado del arte batió una vez más todos los récords, pero en realidad, el volumen total de transacciones y la facturación de las subastas de arte a escala mundial se estabilizaron", afirmaThierry Ehrmann, CEO de Artmarket.com y fundador de Artprice.

Annual evolution of Fine Art auction turnover in France Annual evolution of Fine Art auction turnover in Germany

Artprice.com y Artron.net están trabajando actualmente en la elaboración del informe más completo sobre el mercado del arte en 2022, basado en los resultados de las subastas de arte de todo el mundo. Este informe se publicará en línea en inglés, francés y mandarín y estará disponible de forma gratuita a principios de marzo de 2023 y justo antes de la TEFAF de Maastricht.

Como anticipo a la publicación del informe, Artprice ha elaborado una lista de los 25 resultados más espectaculares del año 2022:

OBRAS

- El segundo cuadro más caro de la historia de las subastas (tras el Salvator Mundi de Leonardo da Vinci), de Andy Warhol.

www.artprice.com/artist/30269/andy-warhol/painting/26798865/shot-sage-blue-marilyn

- Las dos fotografías más caras de todos los tiempos: de Man Ray y Edward Steichen

www.artprice.com/artist/18662/man-ray/photography/26769159/le-violon-d-ingres

www.artprice.com/artist/27387/edward-steichen/photography/28444332/the-flatiron

- El segundo grabado más caro jamás vendido (después de Piscine De Medianoche de David Hockney) de Pablo Picasso.

www.artprice.com/artist/22796/pablo-picasso/print-multiple/26211054/le-repas-frugal

- La segunda videoinstalación más cara (después de No, No, New Museum de Bruce Nauman) de David Hockney

https://www.artprice.com/artist/13619/david-hockney/audiovisual-multimedia/26228118/woldgate-woods-winter-2010

- Los tres tapices más caros jamás vendidos: tres obras de Alighiero Boetti

www.artprice.com/artist/10720/alighiero-boetti/tapestry/28497771/mappa

www.artprice.com/artist/10720/alighiero-boetti/tapestry/28455951/tutto

www.artprice.com/artist/10720/alighiero-boetti/tapestry/28291431/mappa

PAÍSES Y CASAS DE SUBASTAS

- Un año récord para las subastas en EE.UU.: más de 7.000 millones de dólares en ventas de obras de arte

- Un año récord para los cuadros subastados: más de 10.000 millones de dólares en todo el mundo

- Récord total para una colección de arte (la de Paul G. Allen) con cinco resultados por encima de los 100 millones de dólares

- Récord mundial anual para una casa de subastas: 5.800 millones de dólares en obras de arte para Christie's

- Año récord en euros (pero no en dólares) para las subastas de obras de arte en Francia y Alemania.

- Precio récord de una obra de arte subastada en Alemania, firmada por Max Beckmann

www.artprice.com/artist/1856/max-beckmann/painting/28615467/selbstbildnis-gelb-rosa

- Precio récord de una obra de arte en subasta en Japón, firmada por Andy Warhol

www.artprice.com/artist/30269/andy-warhol/painting/26407506/silver-liz-ferus-type

- Precio récord de una obra de arte en subasta en Holanda, firmada por Willem Gerard Hofker

www.artprice.com/artist/55157/willem-gerard-hofker/painting/26904882/balische-zusjes-op-t-tempelfeest-balinese-sisters-at-the-temple-feast

- Precio récord de una obra de arte en una subasta en Italia, firmada por Giorgio Morandi

www.artprice.com/artist/20336/giorgio-morandi/painting/28684836/natura-morta

RÉCORDS POR NACIONALIDAD

- Precio récord histórico en subasta para una artistaa alemana: Lucian Freud

www.artprice.com/artist/10385/lucian-freud/painting/28444425/large-interior-w11-after-watteau

- para un artista austriaco: Gustav Klimt

www.artprice.com/artist/15495/gustav-klimt/painting/28444374/birch-forest

- para un artista belga: René Magritte

www.artprice.com/artist/18384/rene-magritte/painting/26219058/l-empire-des-lumieres

- para un artista americano: Andy Warhol

www.artprice.com/artist/30269/andy-warhol/painting/26798865/shot-sage-blue-marilyn

- para un artista francés: Georges Seurat (si consideramos que Pablo Picasso era español)

www.artprice.com/artist/26469/georges-seurat/painting/28444347/les-poseuses-ensemble-petite-version

- para un artista indio: Vasudeo S. Gaitonde

www.artprice.com/artist/124653/vasudeo-s-gaitonde/painting/26076759/untitled

- para un artista luxemburgués: Edward Steichen

www.artprice.com/artist/27387/edward-steichen/photography/28444332/the-flatiron

- para una artista nigeriana: Njideka Akunyili Crosby

www.artprice.com/artist/672624/njideka-akunyili-crosby/painting/28454853/the-beautyful-ones

- para un artista holandés: Vincent Van Gogh

www.artprice.com/artist/11598/vincent-gogh-van/painting/28444389/verger-avec-cypres

- para un artista sudanés: Ibrahim El Salahi

www.artprice.com/artist/501791/ibrahim-el-salahi/drawing-watercolor/28115019/the-tree

PERIODOS ARTÍSTICOS

- Récord para una pintora menor de 30 años: Anna Weyant

www.artprice.com/artist/995175/anna-weyant/painting/26879988/falling-woman

