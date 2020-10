"El Arte Urbano es un arte realmente universal que se puede encontrar en cualquier parte, desde Río a Berlín, y cuyo lugar en el mercado del arte está cambiando rápidamente", observa Thierry Ehrmann, Presidente y Fundador de Artmarket.com y su departamento Artprice. "Es un mercado que ha tardado 15 años en consolidarse y por fin está alcanzando la madurez. Ahora constituye un segmento por derecho propio, con sus estrellas y sus obras maestras... pero también con numerosas ediciones, unas más importantes que otras... unas más asequibles que otras".

Obras "en circulación"

El Arte Urbano es por naturaleza una obra creada en un entorno urbano. Desde el momento en que a una obra de Arte Urbano se le saca de la calle para ser exhibida en una galería o intercambiada en una sala de subastas, pierde, necesariamente, gran parte de su esencia. Dicho esto, está claro que existe un mercado de Arte Urbano dinámico y de pleno derecho.

El desarrollo del mercado del Arte Urbano parece haber aprendido mucho de otros movimientos artísticos relativamente recientes (Land Art por ejemplo). Los artistas urbanos pueden seguir el rastro de sus intervenciones en el espacio público a través de fotografías; también pueden crear pequeñas obras, dibujos o serigrafías basadas en creaciones urbanas originales, o bien crear al margen de su trabajo al aire libre un segundo corpus de pinturas y esculturas originales. Todos estos "derivados" pasan de mano en mano y muchos terminan en las salas de subasta... formando actualmente un mercado genuinamente "profundo".

Los 4 pilares del mercado

Jean-Michel Basquiat dejó su marca en las calles de Nueva York a principios de los 80, pero ¿siguió siendo un artista urbano toda su (corta) vida? ¿Siguen siendo sus pinturas y sus dibujos, que valen millones de dólares, parte del Arte Urbano? En 2019, las obras de Jean-Michel Basquiat generaron 130 millones de dólares en el mercado secundario y las de Keith Haring sumaron 42 millones de dólares. Estos dos grandes artistas contemporáneos se asocian generalmente al Arte Urbano... sin estar catalogados como tales.

Una ambigüedad similar parece aplicarse al más reciente mega fenómeno Kaws (108 millones de dólares en 2019) que se ha ido alejando de forma gradual de su práctica inicial del Arte urbano a lo largo de su carrera. Sus pinturas y esculturas, puestas a la venta por las galerías de arte contemporáneo más importantes, han seducido a un amplio mercado internacional, particularmente en Asia.

Fluyendo un tanto irónicamente en contra de esta tendencia está, por supuesto, el artista anónimo Banksy (28 millones de dólares en 2019) que mantiene voluntariamente su presencia en los espacios urbanos de todo el mundo.

15 años para crear un mercado estructurado...

Nadie personifica mejor la rápida evolución del mercado del Arte Urbano que Banksy con su historial de subastas:

Sus primeras pinturas se vendieron en una subasta en 2005

Su facturación en subastas llegó a su punto máximo justo antes de la crisis de las hipotecas subprime

10 años de crecimiento de facturación más o menos regular entre 2010 y 2019

Resistencia excepcional a la crisis del coronavirus

Con Banksy, el movimiento del Arte Urbano ha encontrado su figura sin lugar a dudas, y tras su estela ha surgido todo un mercado con tres nombres que se han convertido en ineludibles: el artista francés Invader (4 millones de dólares en 2019), el artista inglés Stik (1 millón de dólares) y el artista americano Obey (1 millón de dólares), este último vendió en 2019, por sí solo, más de 700 lotes en subasta.

Otros cuantos artistas urbanos generan varias decenas de miles de dólares al año cada uno: Jonone, Mr Brainwash, Futura 2000, Vhils, JR, etc. Pero para la mayoría de artistas urbanos el mercado sigue siendo frágil. Esto es así incluso para artistas relativamente establecidos como Ernest Pignon-Ernest, cuya facturación suele ser de unos 50.000 dólares al año.

Sesiones especializadas

En febrero de 2008, Bonhams organizó la primera subasta dedicada al Arte Urbano en Londres. Poco después, Phillips también ofreció una sesión de Arte Urbano y Contemporáneo. Pero la crisis de las hipotecas subprime y su repercusión frenaron el desarrollo de estas sesiones y fueron abandonadas por Phillips en 2009 y por Bonhams en 2013.

Artcurial también comenzó sus ventas de Arte Urbano en 2008 ... y nunca las abandonó. La principal casa de subastas francesa, que organizó cuatro sesiones de Arte Urbano en 2019, ahora domina claramente este nicho de mercado. En 2019, las ventas dedicadas al Arte Urbano generaron 10 millones de dólares por 3.000 lotes repartidos por Europa y Estados Unidos: Digard y Cornette de Saint-Cyr en París, Tate Ward en Londres, Heritage en Dallas y Julien en Los Ángeles.

Un mercado apasionante

Christie's y Sotheby's prefieren ofrecer obras de Arte Urbano en sus catálogos, especialmente las de sus ventas más prestigiosas. En julio de 2020, Sotheby's vendió el tríptico de Banksy, Mediterranean Sea View (2017), por 2,9 millones de dólares en una venta extraordinaria llamada Rembrandt to Richter. Rodeado de tan respetadas firmas, el trabajo de Banksy estaba destinado a provocar una fuerte puja.

De hecho, la venta de cualquier obra de Banksy en una subasta física siempre despertará interés desde que su Girl with Balloon (2006) se autodestruyera en 2018. En febrero de 2020 en Artcurial, la fotografía Raising the steaks (2001), tomada por Steve Lazarides pero enmarcada por el propio Banksy, alcanzó los 84.500 dólares. No sería de extrañar que Banksy hubiera escondido otra sorpresa en la obra, que estaba debidamente acompañada por su PEST Control (certificado de autentificación emitido por el propio artista).

