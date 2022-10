Artprice by Artmarket gratuliert Mimosa Echard, Gewinnerin des Marcel-Duchamp-Preises 2022

PARIS, 21. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Vor dem Hintergrund der zunehmenden Attraktivität der französischen Hauptstadt für den internationalen Kunstmarkt (zahlreiche große internationale Galerien haben Filialen eröffnet, Bonhams hat das Pariser Auktionshaus Cornette de Saint Cyr übernommen, die erste Ausgabe von Paris+ art by Art Basel steht kurz vor der Eröffnung …) gewinnt der Marcel-Duchamp-Preis immer mehr an Ansehen. Nach der engeren Auswahl von vier Künstlern – Giulia Andreani, Iván Argote, Philippe Decrauzat und Mimosa Echard – hat das Preiskomitee die Attraktivität Frankreichs für ausländische Künstler veranschaulicht, denn drei von ihnen sind ausländischer Herkunft und haben sich entschieden, in Frankreich zu arbeiten.

Marcel Duchamp Prize, 2022: Mimosa Echard © Hugues Lawson-Body Mimosa Echard. Centre Pompidou, 2022. Photo credit Bertrand Prevost

Mimosa Echard, die Gewinnerin nach langen und lebhaften Diskussionen

Die vier Nominierten für 2022 – deren Werke die Vielfalt der künstlerischen Praxis in einer dynamischen französischen Kunstszene widerspiegeln – wurden von einem jährlich neu zusammengesetzten Ausschuss von ADIAF-Sammlern ausgewählt. Anschließend hatten sie neun Monate Zeit, um einzelne Ausstellungen im Centre Pompidou zu organisieren, deren Wirkung für die endgültige Entscheidung der Jury (bestehend aus Kuratoren großer Museen und internationaler Sammler), deren Meinungen in der Welt der zeitgenössischen Kunst maßgebend sind, entscheidend war.

Artprice ist stolz darauf, diese Initiative der ADIAF zu unterstützen und gratuliert der Gewinnerin des Jahres 2022, Mimosa Echard, die den Preis nach „sehr lebhaften, langen und faszinierenden Diskussionen" erhalten hat, so Xavier Rey, Direktor des Pariser Nationalmuseums für moderne Kunst im Centre Pompidou und historischer Partner der ADIAF.

Marcel-Duchamp-Preis, 2022: Mimosa Echard © Hugues Lawson-Body

Mehr als nur ein Preis …

„Das Hauptmerkmal des Marcel-Duchamp-Preises ist, dass er ein Sammlerpreis ist, der der internationalen Förderung der französischen Szene gewidmet ist." Dieser Ehrgeiz wird von Claude Bonnin, dem Präsidenten der ADIAF, vorangetrieben und nimmt durch die Zusammenarbeit verschiedener wichtiger Akteure der Kunstwelt – Künstler, Sammler, Galeristen, Berichterstatter, Kuratoren, Museen usw. – konkrete Formen an, sowohl in Frankreich als auch im Ausland. Aber er ist mehr als nur ein Preis. Er ist auch „ein komplettes Unterstützungssystem für Künstler, mit dem ADIAF-Programm internationaler Ausstellungen und Residenzen für die Finalisten in Frankreich (in der Manufacture de Sèvres) und in den Vereinigten Staaten (mit einem Forschungsaufenthalt in der Villa Albertine)."

Die ADIAF trägt also dazu bei, die französische Szene in ihren innovativsten Aspekten hervorzuheben, ihre globale Reichweite und ihren Einfluss zu vergrößern und die Vitalität ihres Marktes zu fördern: „Deshalb sind wir bei Artmarket.com sehr stolz darauf, die ADIAF und den Marcel-Duchamp-Preis zu unterstützen." (Thierry Ehrmann, CEO von Artmarket.com und Gründer von Artprice)

Mimosa Echard. Centre Pompidou, 2022. Bildnachweis: Bertrand Prevost

Die vier Künstler, die 2022 nominiert wurden

Der Marcel-Duchamp-Preis wird jedes Jahr an einen der vier in die engere Wahl gezogenen (französischen oder in Frankreich ansässigen) Künstler verliehen. Bis heute wurden mehr als 90 Künstler und 23 Preisträger geehrt.

Mimosa Echard, Gewinnerin des Marcel-Duchamp-Preises 2022

Mimosa Echard wurde 1986 in Alès (Frankreich) geboren und lebt und arbeitet in Paris. Sie wird von der Galerie Chantal Crousel in Paris und der Galerie Martina Simeti in Mailand, Italien, vertreten.

Giulia Andreani

Giulia Andreani wurde 1985 in Venedig (Italien) geboren und lebt und arbeitet in Paris. Sie wird von der Galerie Max Hetzler (Berlin, Paris, London) vertreten.

Iván Argote

Iván Argote wurde 1983 in Bogotà (Kolumbien) geboren und lebt und arbeitet in Paris. Er wird von den folgenden Galerien vertreten: Perrotin (Paris, New York, Hongkong, Seoul, Tokio, Shanghai), Vermelho in Sao Paulo und Albarran Bourdais in Madrid.

Philippe Decrauzat

Philippe Decrauzat wurde 1974 in Lausanne (Schweiz) geboren und lebt und arbeitet in Paris. Er wird von den folgenden Galerien vertreten: Francesca Pia in Zürich (Schweiz); Mehdi Chouakri in Berlin; Nada Roesler in Sao Paulo.

Der Marcel-Duchamp-Preis

Es war Jacqueline Matisse-Monnier, Enkelin von Henri Matisse und Schwiegertochter von Marcel Duchamp, die die Idee für den Marcel-Duchamp-Preis hatte. Seit 22 Jahren ist dieser Preis ein Schlüsselereignis in der Welt der zeitgenössischen Kunst, das die französische Kunstszene fördert und ihr internationale Sichtbarkeit verleiht.

Der im Jahr 2000 von Gilles Fuchs, dem Gründer der ADIAF, ins Leben gerufene und von Anfang an in Zusammenarbeit mit dem Centre Pompidou organisierte Marcel-Duchamp-Preis wählt jedes Jahr einen Preisträger aus vier in die engere Wahl gezogenen (französischen oder in Frankreich ansässigen) Künstlern aus. Mit diesem „Sammlerpreis" (90.000 Euro, davon 35.000 Euro für den Gewinner) wurden bisher 23 Preisträger und mehr als 90 Künstler ausgezeichnet.

Der Marcel-Duchamp-Preis ist nicht nur eine prestigeträchtige Auszeichnung, sondern bietet den Künstlern auch ein umfassendes Fördersystem mit Ausstellungen (bisher mehr als 50, davon 20 international) und Residenzen in Frankreich (Manufacture de Sèvres) und in den Vereinigten Staaten (Villa Albertine).

Im Laufe der Jahre hat er sich als einer der wichtigsten Informationsvektoren für zeitgenössische Kunst in Frankreich etabliert. Als Botschafter der französischen Szene hat er einen Bekanntheitsgrad und ein Prestige erlangt, das ihn zu einem der wichtigsten Referenzpreise der Welt macht.

Die ADIAF

Die ADIAF (Association pour la diffusion internationale de l'art français) ist ein Zusammenschluss von 300 französischen Sammlern zeitgenössischer Kunst, die sich für die Förderung des künstlerischen Schaffens einsetzen. Mit der Unterstützung von Mäzenen, darunter Artprice, hebt die ADIAF die französische Szene hervor und trägt zu deren internationaler Förderung bei.

Gewinner des MARCEL-DUCHAMP-PREISES

Thomas Hirschhorn (2000), Dominique Gonzalez-Foerster (2002), Mathieu Mercier (2003), Carole Benzaken (2004), Claude Closky (2005), Philippe Mayaux (2006), Tatiana oublie (2007), Laurent Grasso (2008), Saâdane Afif (2009), Cyprien Gaillard (2010), Mircea Cantor (2011), Daniel Dewar & Grégory Gicquel (2012), Latifa Echakhch (2013), Julien Prévieux (2014), Melik Ohanian (2015), Kader Attia (2016), Joana Hadjthomas & Khalil Joreige (2017), Clément Cogitore (2018), Eric Baudelaire (2019), Kapwani Kiwanga (2020), Lili Reynaud Dewar (2021), Mimosa Echard (2022).

