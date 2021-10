Artprice by Artmarket publica su informe 2020/21 sobre el mercado del arte contemporáneo

De hecho, el periodo 2020/21 marca el mejor año de la historia de las subastas de arte contemporáneo, tanto en términos de lotes vendidos como en términos de facturación global, y este segmento se ha movido en un nuevo espacio frente al resto del mercado del arte.

Parte de este movimiento ha sido impulsado por la espectacular llegada de los NFT y los asombrosos precios obtenidos por obras de artistas muy jóvenes, que parecen haber transformado profundamente el panorama general del mercado del arte. Es muy probable que los NFT marquen una significativa aceleración de la lucha hegeliana por el poder que liberará a los artistas de su condición sumisa y los hará dueños de sus propios mercados... y reconfigure todo el mercado del arte mundial en el proceso.

En este periodo también se ha producido una tremenda apertura del mercado de arte oriental al arte occidental. Una tendencia que ha colocado a Hong Kong como el segundo centro de compra y venta de arte contemporáneo a nivel mundial después de Nueva York.

En los últimos 21 años, el mercado del arte contemporáneo ha registrado un aumento de volumen del 2.700% y el año pasado hubo una potente progresión del 117%. Ahora es un mercado mundial de pleno derecho con presencia en los cinco continentes.

"Como artista/escultor desde hace más de 35 años y creador del museo de arte contemporáneo Organe (apodado "Museo del Futuro" por L'Obs. https://youtu.be/29LXBPJrs-o) que gestiona la Abode of Chaos, creo que en 2021, en una sociedad que está destruyendo rápidamente todas las formas de singularidad, el arte contemporáneo sigue siendo el último gesto singular que afirma la presencia del ser humano. Y creo que esto explica la creciente pasión por el arte que ahora atrae a 120 millones de coleccionistas, profesionales y amantes del arte".

Tal como anunció en exclusiva la AFP el 4 de octubre de 2021 (junto con las cifras clave), el informe sobre el mercado del arte contemporáneo 2020/21 de Artprice ya está disponible online (5 de octubre de 2021) en su totalidad. Este informe constituye una herramienta fundamental de cara a las grandes ferias de arte de otoño (en particular, Frieze y Fiac) y ya se encuentra disponible de forma gratuita en la siguiente dirección:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2021

Índice de precios de todos los segmentos frente al índice de precios del segmento contemporáneo



Cifras clave

Este resultado distingue al arte contemporáneo de todos los demás periodos de creación.

102.000 obras contemporáneas vendidas en subasta en 12 meses generando un total de 2.700 millones de dólares,

un 117% más en comparación con el periodo 2019/20 (que se redujo un 34% frente a 2018/2019).

El arte contemporáneo representó el 23% de todo el mercado del arte en 2020/21, frente al 3% en 2000/01;

Esto supone 8 veces más lotes vendidos y 26 veces más valor que hace 20 años.

La oferta de obras de arte contemporáneo nunca ha estado tan diversificada y en sintonía con la demanda, ya que el 70% de las obras ofrecidas encontraron comprador.

Abarcó obras de 34.600 artistas, entre ellos 1.300 debutantes en subasta y generó 5.000 nuevos récords.

Las obras se vendieron en 770 casas de subastas de 59 países diferentes.

En términos de facturación, Christie's (32%), Sotheby's (26%) y Phillips (10%) representaron dos tercios del total mundial.

En cuanto a la ubicación, Nueva York y Hong Kong acapararon el 60% del total de la facturación mundial de arte contemporáneo.

La pintura fue la categoría líder, tanto en términos de valor (73%) como en lotes vendidos (42%).

Esta representó el 82% de los resultados de 7 dígitos, frente al 6% del dibujo y el 6% de la escultura.

Los NFT generaron nueve resultados de 7 dígitos, es decir, tres veces más que la fotografía en el mismo periodo.

Nuestro índice de precios del arte contemporáneo ha subido un 400% desde el año 2000.

La obra In This Case (1983) de Jean-Michel Basquiat fue valorada en 1 millón de dólares en 2002. En 2021 alcanza ¡93 millones de dólares!

China se convirtió en el primer centro mundial de arte contemporáneo, con un 40% de facturación global de este segmento.

No es de extrañar que Estados Unidos (32%) y Reino Unido (16%) ocupen el segundo y tercer lugar.

Hong Kong ha registrado un crecimiento excepcional de facturación del 277%, superando a Londres.

Pekín también ha registrado una facturación respetable en el segmento contemporáneo, con 305 millones de dólares (un 161% más).

París ocupa el 5º lugar con 55 millones de dólares, quedando aún más rezagada respecto a sus principales competidores mundiales.

La obra Everydays de Beeple, primer NFT vendido en una venta pública, representa por sí sola el 3% (69 millones de dólares) de la facturación total del segmento de arte contemporáneo.

Banksy ha entrado en el Top 5 de artistas más vendidos de todo el mercado del arte, por detrás de Picasso, Basquiat, Warhol y Monet.

Con sólo 34 años, la artista estadounidense Avery Singer ha visto cómo uno de sus cuadros superaba los 4 millones de dólares en una subasta.

FRIEZE versus FIAC:

Londres acogerá dentro de poco la feria de arte Frieze, y sus museos, galerías y casas de subastas demostrarán sin duda una vez más la fuerza de su mercado del arte, justo dos semanas antes de que París atraiga a la comunidad artística internacional hacia la FIAC.

Aunque la capital británica no tiene mucho que temer de la francesa (que sólo genera la mitad de la facturación en subastas de arte londinense), sí debe preocuparse por el auge de Hong Kong. La antigua colonia británica se ha convertido en un lugar muy atractivo, especialmente para el mercado de arte contemporáneo de alta gama. Sólo en el primer semestre de 2021, Hong Kong ha generado 962 millones de dólares, frente a los 1.200 millones de Reino Unido.

No obstante, Londres sigue siendo ineludible para el arte moderno (con la venta este año de un magnífico cuadro de Kandinsky) y sigue contribuyendo al extraordinario ascenso de Banksy en el mercado con un nuevo récord de 23,3 millones de dólares. En términos de facturación anual en subasta, el anónimo artista callejero de Bristol es ahora el artista vivo más popular del mundo en el mercado secundario.

Metodología

Este informe analiza el mercado del arte contemporáneo (artistas nacidos después de 1945) a partir de los resultados de las subastas públicas de obras de arte en todo el mundo entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021.

Se refiere únicamente a los resultados de pinturas, esculturas, instalaciones, dibujos, fotografías, grabados, vídeos y NFT, y excluye los objetos culturales anónimos y el mobiliario.

Todos los importes indicados en dólares estadounidenses ($) se refieren a los precios alcanzados, incluidas las primas del comprador, convertidos a dólares estadounidenses el día de la venta.

2021, una temporada excepcional

El segmento del arte contemporáneo (artistas nacidos después de 1945) ha registrado un rendimiento histórico en la facturación en subastas durante el primer semestre de 2021, con un aumento del 50 % respecto al primer semestre de 2019 (y cinco veces más que el total alcanzado en el primer semestre de 2020, afectado por los primeros días de la pandemia).

El origen de este rendimiento histórico (1.580 millones de dólares en el primer semestre de 2021) se encuentra en la rápida adaptación del mercado del arte contemporáneo durante el segundo semestre de 2020 en respuesta a la crisis sanitaria y que implica una transición exitosa a las ventas en línea y una orientación igualmente exitosa del mercado hacia una nueva y emergente población de compradores de este tipo de arte. El crecimiento resultante ha podido comprobarse especialmente en Estados Unidos (592 millones de dólares en el primer semestre de 2021) y Hong Kong (435 millones de dólares), pero también en Alemania (21,7 millones de dólares), países que han registrado una facturación sin precedentes en un primer semestre en este segmento.

El arte moderno (-8%) y el de posguerra (-4%) no han recuperado del todo los niveles de actividad anteriores a la crisis sanitaria, por lo que los resultados del arte contemporáneo resultan más evidentes. Hace veinte años, el arte contemporáneo sólo representaba el 3% de todo el mercado del arte. En el primer semestre de 2021, ha representado el 23%. Con un total de más de 300 millones de dólares en solo seis meses (el doble del total de Andy Warhol en el mismo semestre), Jean-Michel Basquiat generó por sí solo el 4,3% de la facturación en subastas de todo el mercado del arte (todos los periodos combinados).

Facturación semestral de las subastas de arte contemporáneo en todo el mundo

Asia... el mercado apunta hacia Oriente

Tras un 2020 extremadamente difícil, China, Hong Kong y Taiwán han registrado unos resultados excepcionales en el primer semestre de 2021), elevando su facturación total de ventas de arte contemporáneo para el periodo 2020/21 a 1.000 millones de dólares, es decir, el 40% de la facturación mundial del segmento.

El mercado asiático se está convirtiendo así en el principal centro del arte contemporáneo, no sólo para los artistas asiáticos sino también para un gran número de occidentales. Este nuevo fenómeno refleja un mercado cada vez más sólido y activo en Asia y en la cuenca del Pacífico.

Desglose geográfico de facturación en subastas de arte contemporáneo (2020/21)



Cuatro artistas que representan cuatro grandes tendencias:

Banksy (1971) - El arte urbano reconocido como una importante disciplina mundial

A sus 47 años, el artista urbano anónimo es una de las cinco firmas con más éxito del mundo en el mercado secundario, en todos los periodos creativos.

En el segmento específicamente contemporáneo, ocupa el segundo lugar por detrás de Basquiat, con un volumen total de facturación de 181 millones de dólares, lo que representa el 7% de los ingresos totales del segmento. Se trata de un récord absoluto para uno de los tres artistas más cotizados del mercado.

En los últimos cinco años, la facturación anual de Banksy ha crecido exponencialmente: 3 millones de dólares en 2016, 7 millones en 2017, 16 millones en 2018, 29 millones en 2019, 67 millones en 2020 y 123 millones para el primer semestre de 2021...

Amy Sherald ( 1973) - Woman Power

Uno de los resultados más potentes del periodo 2020/21 ha sido para una obra de Amy Sherald, la artista que pintó el retrato oficial de Michelle Obama en 2018 y que desde entonces está representada por Hauser & Wirth.

El 7 de diciembre de 2020 Phillips vendió su cuadro The Bathers (2015) por unos impresionantes 4,26 millones de dólares, 21 veces su estimación más alta. El lienzo representa a dos mujeres negras con trajes de baño de colores sobre un fondo azul. Seis meses después, Phillips obtuvo otro increíble resultado por su lienzo It Made Sense... Mostly In Her Mind (2011), de nuevo en Nueva York. Con un valor estimado de entre 500.000 y 700.000 dólares, la obra superó los 3,5 millones.

Estos dos resultados se distancian bastante del anterior récord en subasta del artista, de 350.000 dólares en 2019.

Beeple (1981) - La locura viral de los NFT

Totalmente desconocido en el mercado tradicional de subastas de arte el año pasado, Beeple es hoy uno de los tres artistas vivos más cotizados del mundo, en todos los medios combinados, después de David Hockney y Jeff Koons.

Con un virtual y colosal resultado por un token no fungible pagado en Ethers, Beeple atrajo la segunda mejor oferta de subasta de arte contemporáneo del periodo 2020/21. El primer NFT vendido en una subasta pública, Everydays: The first 5000 Days (2021), de Beeple, alcanzó la friolera de 69,3 millones de dólares frente a un precio de salida de 100 dólares... ¡y para un artista sin galería, exposiciones, ni ventas en subastas anteriores!

Pero contaba con varios millones de seguidores en Instagram y el apoyo de Christie's, una de las casas de subastas más antiguas y reputadas del planeta.

Amoako Boafo (1984) - El mercado del arte también vive su Black Lives Matter

Otro joven artista que ahora vende internacionalmente es Amoako Boafo. El 2 de diciembre de 2020 hizo un debut sensacional en una subasta en Hong Kong (Christie's) con un lienzo titulado Baba Diop que alcanzó un nuevo récord personal de 1,14 millones de dólares, diez veces su estimación baja.



Por eso no fue tan sorprendente que al día siguiente su dibujo Untitled (Two Hands) multiplicara por diez su estimación alta, también en Christie's Hong Kong.

