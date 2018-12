Artprice i Cision nawiązują współpracę dystrybucyjną

PARYŻ, 22 grudnia 2018 r. /

PRNewswire/ -- Artprice, spółka Server® Group i pionier w internecie od 1985 r. w Europie oraz Cision® z przyjemnością ogłaszają nawiązanie współpracy w zakresie dystrybucji wiadomości. W ramach współpracy Cision stanie się oficjalnym dystrybutorem newsów i treści na rzecz międzynarodowego lidera pod względem informacji na temat rynków sztuki.

Współpraca strategiczna zakłada, że Cision stanie się dostawcą usług dystrybucji informacji Artprice w zakresie trendów na rynku sztuki na potrzeby największych na świecie agencji medialnych, w tym około 7200 międzynarodowych publikacji prasowych. Umowa jest wynikiem długotrwałych relacji przez minione dwie dekady między Artprice a Cision, dwoma liderami na swoich odpowiednich rynkach.

Artprice jest globalnym liderem w zakresie banków danych na temat cen i indeksów sztuki. Firma ma w swojej bazie ponad 30 milionów indeksów i wyników aukcji. Usługa Artprice Images® daje nieograniczony dostęp do największego na świecie zasobu rynku sztuki: biblioteki obejmującej 126 milionów obrazów lub druków dzieł sztuki od roku 1700 do dziś opatrzonych komentarzami historyków sztuki Artprice.

– Jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy najlepszym na świecie źródłem informacji powiązanych z rynkiem sztuki, w tym wyników aukcji, indeksów ponad 700 000 artystów, największych wydarzeń i otwarć muzeów na pięciu kontynentach – skomentował założyciel i główny dyrektor wykonawczy Artprice Thierry Ehrmann. – Usługa dystrybucji newsów Cision przekracza standardy branżowe pod względem zasięgu wiadomości, co wywnioskowaliśmy z naszego audytu. Dzięki temu Artprice będzie w stanie dotrzeć do rynku docelowego obejmującego około 90 milionów nabywców i kolekcjonerów poprzez wiarygodną i szybką dystrybucję docierającą do najodleglejszych czytelników. W 2019 r. Artprice i Cision tworzą agencję prasową sztuki na skalę międzynarodową.

Firma Cision wyróżniła się na tle konkurencji pod względem współpracy ze względu na wyjątkowy poziom obsługi klienta i zapewnianie usług dystrybucji wiadomości niedoścignionych pod względem zasięgu i treści. Dystrybucja międzynarodowa była kluczowa dla Artprice, ale liczyło się także skupienie na Francji, Europie i Chinach, gdzie firma współpracuje z chińskim liderem na rynku sztuki Artron.net, w celu skonsolidowania globalnego zasięgu firmy. Współpraca zwiększy wpływy Artprice na całym świecie wraz z wdrożeniem na pięciu kontynentach rozwiązania Museum Industry®, globalnego programu wspierającego popularyzację otwarć muzeów.

– Najnowsze inwestycje technologiczne Cision wzmocniły naszą pozycję preferowanego partnera w zakresie dystrybucji wiadomości – skomentował Frédéric Dumas, wiceprezes sprzedaży w Cision we Francji. – Pracujemy z najbardziej szanowanymi markami, a już od dwudziestu lat współpracujemy na całym świecie z Artprice. Pogłębiamy nasze zaangażowanie w zapewnianie odpowiedniej publiczności dla treści Artprice – dodał wiceprezes.

O Cision

Firma Cision Ltd. (NYSE: CISN) jest wiodącym, międzynarodowym dostawcą oprogramowania tzw. earned media i usług na potrzeby specjalistów PR i komunikacji marketingowej. Oprogramowanie firmy Cision umożliwia użytkownikom identyfikację najważniejszych osobistości wpływowych, tworzenie i dystrybucję treści o znaczeniu strategicznym oraz pomiar zasięgu komunikacji. Firma Cision zatrudnia ponad 4000 pracowników w 19 biurach w obu Amerykach oraz na obszarach EMEA i APAC. Więcej informacji na temat nagradzanych produktów i usług firmy, włączywszy platformę Cision Communications Cloud™, można znaleźć na stronie www.cision.com lub obserwując firmę Cision w serwisie Twitter pod nazwą @Cision.

Kontakty z mediami:

USA

Laura Roman

Cision

cisionpr@cision.com

Europa

Frédéric Dumas

Cision

cisionpr@cision.com

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/801858/Cision_and_Artprice_Partnership_Press_Release_Image.jpg

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/467136/cision_logo.jpg

Related Links

http://www.cision.com



SOURCE Cision