Artprice und Cision gehen Vertriebspartnerschaft ein

PARIS, 24. Dezember 2018 /PRNewswire/ -- Artprice, ein Unternehmen der Server® Group und seit 1985 Internetpionier in Europa, und Cision® freuen sich, eine Newswire-Vertriebspartnerschaft bekannt zu geben. Mit dieser Partnerschaft wird Cision zum offiziellen Nachrichten- und Content-Partner für einen weltweit führenden Anbieter von Kunstmarktinformationen.

In der strategischen Partnerschaft übernimmt Cision die Rolle des Distribution-Dienstleisters für Artprice Informationen über Kunstmarkttrends für die heute weltweit wichtigsten Medienagenturen mit rund 7.200 internationalen Pressepublikationen. Die Transaktion ist das direkte Ergebnis einer langjährigen, zwei Jahrzehnte bestehenden Beziehung zwischen Artprice und Cision, zwei führenden Unternehmen in ihren jeweiligen Geschäftsbereichen.

Artprice ist ein weltweit führender Anbieter von Kunstpreis- und Kunstindex-Datenbanken. Es verfügt über mehr als 30 Millionen Indizes und Auktionsergebnisse. Artprice Images® bietet uneingeschränkten Zugang zur größten Kunstmarkt-Ressource der Welt: einer Bibliothek mit 126 Millionen Bildern oder Drucken von Kunstwerken vom Jahr 1700 bis heute, zusammen mit Kommentaren der Kunsthistoriker von Artprice.

„Wir sind sehr stolz darauf, die besten globalen Nachrichten der Kunstmarktbranche zu liefern. Dazu gehören Informationen über Auktionsergebnisse, Indizes mit über 700.000 Künstler, Großveranstaltungen und Museumseröffnungen auf allen fünf Kontinenten," sagte Artprice Gründer und CEO Thierry Ehrmann. „Die Ergebnisse unseres Audits zeigen, dass der Newswire-Service von Cision Branchenstandards im Bereich der Berichterstattung übertrifft; damit kann Artprice einen Markt mit rund 90 Millionen Käufern und Sammlern erreichen. Mit seiner zuverlässigen und schnellen Nachrichtenverteilung bietet es für sein Publikum eine umfassende Informationsquelle. Im Jahr 2019 gründen Artprice und Cision daher eine weltweit agierende Kunstpresseagentur."

Cision hob sich durch einen außergewöhnlichen Kundenservice und einen in Bezug auf Verbreitung und Inhalt einzigartigen Newswire-Service im Wettbewerb um die Partnerschaft ab. Die globale Reichweite der Nachrichtenverbreitung war für Artprice von zentraler Bedeutung, mit einem besonderen Fokus auf Frankreich, Europa und China. In China arbeitet Artprice mit dem führenden chinesischen Kunstmarktunternehmen, seinem soliden institutionellen Partner Artron.net, zusammen, um seine Präsenz auf dem internationalen Kunstmarkt zu stärken. Die Partnerschaft baut die globale Reichweite und Bedeutung von Artprice weiter aus. Dazu nutzt es mit Museum Industry® aktiv sein globales Programm, um Museumseröffnungen nun auf allen fünf Kontinenten aktiv zu fördern.

„Die jüngsten technologischen Investitionen von Cision haben unsere Position als bevorzugter Partner für Nachrichtenverbreitung gestärkt", sagt Frédéric Dumas, VP of Sales, Cision, Frankreich. „Wir arbeiten mit den angesehensten Marken zusammen und erweitern jetzt, nach zwanzig Jahren Zusammenarbeit mit Artprice, unser beständiges Engagement, um ein relevantes Publikum für den Content von Artprice sicherzustellen."

Informationen zu Cision

Cision Ltd. (NYSE: CISN) ist ein führender Anbieter von Earned Media Software und Dienstleistungen für Experten aus den Bereichen Public Relations und Marketingkommunikation. Dank Software von Cision können Anwender wichtige Influencer identifizieren, strategische Inhalte schaffen und verbreiten sowie erkennbare Wirkungen messen. Cision beschäftigt in seinen Niederlassungen in 19 Ländern in den Regionen Amerika, EMEA- und APAC über 4.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen über die preisgekrönten Produkte und Dienstleistungen, einschließlich der Cision Communications Cloud®, finden Sie unter www.cision.com und indem Sie Cision auf Twitter @Cision folgen.

