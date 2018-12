PARIS, 22 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Artprice, uma empresa do Server® Group e pioneira da Internet desde 1985 na Europa e a Cision® têm o prazer de anunciar uma parceria de distribuição de notícias on-line. A parceria torna a Cision a distribuidora oficial de notícias e conteúdo para uma líder mundial de informações sobre o mercado da arte.

A Artprice e a Cision firmam parceria de distribuição (PRNewsfoto/Cision)

A parceria estratégica indica a Cision como a provedora de serviços de distribuição das informações da Artprice sobre as tendências do mercado da arte para as principais agências de mídia mundiais da atualidade, incluindo aproximadamente 7.200 publicações na imprensa internacional. O acordo é um resultado direto de um relacionamento de longa data, que se estende por duas décadas, entre a Artprice e a Cision, duas fortes líderes em seus respectivos mercados.

A Artprice é uma líder global em preços de obras de arte e bancos de dados sobre os índices da arte. A empresa tem mais de 30 milhões de índices e resultados de leilões. A Artprice Images® concede acesso ilimitado ao maior recurso do mercado da arte do mundo: um acervo com 126 milhões de imagens ou gravuras de obras de arte desde o ano de 1700 até os dias de hoje, juntamente com comentários dos historiadores de arte da Artprice.

"Temos muito orgulho por fornecer as melhores notícias globais relacionadas com o setor do mercado da arte, tais como resultados dos leilões, índices que incluem mais de 700.000 artistas, principais eventos e abertura de exposições em museus em todos os cinco continentes", disse o fundador e CEO da Artprice, Thierry Ehrmann. "O serviço de notícias on-line da Cision excede o padrão do setor para a disseminação de notícias, conforme foi revelado por nossa auditoria; o serviço permite que a Artprice alcance seu mercado, representando aproximadamente 90 milhões de compradores e colecionadores através da distribuição confiável e rápida, alcançando as profundidades de seu público. Portanto, em 2019, a Artprice e a Cision criam uma agência de Notícias sobre a Arte em escala mundial".

A Cision se destacou entre os competidores para a parceria devido ao seu excepcional serviço de atendimento aos clientes e o fornecimento de um serviço de notícias on-line exclusivo, em termos de difusão e conteúdo. A distribuição global era fundamental para a Artprice com foco específico na França, Europa e China -- onde está associada com uma líder chinesa no Mercado da Arte, sua sólida parceira institucional Artron.net -- para solidificar sua presença no mercado internacional da arte. A parceria expandirá o alcance e o impacto global da Artprice na medida em que seu Museum Industry®, um programa global de apoio à expansão das aberturas de exposições em museus, está agora ativo nos cinco continentes.

"Os recentes investimentos tecnológicos da Cision fortaleceram nossa posição como parceira ideal para a distribuição de notícias", disse Frédéric Dumas, vice-presidente de vendas da Cision, na França. "Trabalhamos com as mais respeitadas marcas e, agora em nosso vigésimo ano servindo a Artprice em todo o mundo, estamos expandindo nosso firme compromisso em assegurar um público relevante para o conteúdo da Artprice".

Sobre a Cision

A Cision Ltd. (NYSE: CISN) é uma fornecedora líder global de software de mídia espontânea e serviços para profissionais de relações públicas e comunicações de marketing. O software da Cision permite que os usuários identifiquem os principais influenciadores, criem e distribuam conteúdo estratégico e avaliem o impacto significativo. A Cision conta com mais de 4.000 funcionários e tem escritórios em 19 países nas Américas, EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e APAC (Região Ásia-Pacífico). Para mais informações sobre seus produtos e serviços premiados, incluindo a Cision Communications Cloud®, visite o endereço www.cision.com e siga a Cision no Twitter @Cision.

Contatos com a mídia:

Estados Unidos

Laura Roman

Cision

cisionpr@cision.com

Europa

Frédéric Dumas

Cision

cisionpr@cision.com

Foto -https://mma.prnewswire.com/media/801879/Cision_and_Artprice_Partnership_Press_Release_Image.jpg

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/467136/cision_logo.jpg

FONTE Cision

Related Links

http://www.cision.com



SOURCE Cision