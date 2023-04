As datas da XXVII Edição do International Fair Play Menarini Awards

FLORENÇA, Itália, 13 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Os preparativos já estão em andamento para o International Fair Play Menarini Awards. Este ano, o evento que homenageia atletas que demonstram valores como ética, lealdade e respeito tanto no esporte quanto na vida, está na sua XXVII edição e receberá lendas esportivas internacionais ao longo do evento de três dias em Florença e Fiesole.

Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi and Ennio Troiano (Members of the Board of the Fair Play Menarini Foundation) with Casey Stoner (Fair Play Menarini Ambassador) Federica Pellegrini and Ian Thorpe, Fair Play Menarini Ambassadors

"É uma honra para nosso município receber um evento de prestígio como o International Fair Play Menarini Awards", declarou Anna Ravoni, prefeita de Fiesole. "Será uma oportunidade extraordinária de receber ícones do esporte que se destacaram por seu fair play. Estamos orgulhosos de poder compartilhar nosso compromisso com os mais altos princípios do "fair play" com nossa comunidade".

Na segunda-feira, 3 de Julho, o programa desta edição será aberto com "Stories of Champions". O Fair Play Menarini talk show que trará lendas esportivas de renome internacional para o palco em Piazza della Signoria, em Florença, para contar histórias, reflexões e fatos menos conhecidos sobre suas vidas e carreiras nos bastidores.

"Estou especialmente satisfeito que um evento tão prestigioso seja organizado em Palazzo Vecchio, a casa dos Florentinos, e um símbolo da história e cultura da cidade de Florença", enfatizou o conselheiro de políticas esportivas e juvenis de Florença, Cosimo Guccione. "Esta iniciativa tem sido bem-sucedida há 26 anos e, desde sua primeira edição, os campeões que foram reconhecidos, além de serem modelos e exemplos positivos para as gerações jovens, também se tornaram embaixadores do Fair Play Menarini em todo o mundo e portadores dos valores mais notáveis do esporte, como compartilhamento, irmandade, solidariedade e respeito uns aos outros. Os jovens são bombardeados por milhares de mensagens, precisam de exemplos positivos, e este evento organizado pela Menarini construiu, ao longo do tempo, um legado comum para todos nós".

Em Florença, na terça-feira, 4 de julho, um jantar de gala será realizado para dar as boas-vindas aos grandes nomes do esporte, onde eles poderão aproveitar a vista maravilhosa da Piazzale Michelangelo.

Na quarta-feira, 5 de julho, o mágico Teatro Romano de Fiesole Fair Play Menarini Awards será o cenário para a grande final do e de onde a cerimônia de premiação será transmitida no Sportitalia.

"Agradecemos ao município de Florença e ao município da Fiesole por continuarem a nos apoiar e por compartilhar os valores do fair play que desejamos transmitir, especialmente às gerações mais jovens, por meio dos exemplos estabelecidos pelos campeões premiados", comentou Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi e Ennio Troiano,, membros do Conselho da Fair Play Menarini Foundation.

Os nomes dos vencedores do prêmio de 2023 serão revelados na segunda-feira, 19 de junho durante uma conferência de imprensa dedicada que será realizada em Roma no CONI Hall of Honour, na presença do presidente do Comitê Olímpico Nacional Italiano, Giovanni Malagò.

Para mais informações, acesse www.premiofairplay.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2053409/Fair_Play_Menarini_Foundation.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2053410/Fair_Play_Menarini_Ambassadors.jpg

Logotipo – https://mma.prnewswire.com/media/2053421/XXVII_Edition_Logo.jpg

FONTE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite