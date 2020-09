As eliminatórias on-line do Dream Championship 2020 do "Captain Tsubasa: Dream Team" começam hoje

Panorama das eliminatórias on-line

Começando hoje, realizaremos a etapa 1 das eliminatórias on-line em jogo. Os jogadores que ganharem três partidas na etapa 1 da eliminatórias on-line prosseguirão para a etapa 2 das eliminatórias on-line que será realizada na semana seguinte.

Os jogadores que chegarem às 3 primeiras posições no ranking mundial da etapa 2 de eliminatórias on-line, que será realizada na próxima semana, irão para a final marcada para o sábado, 12 de dezembro.

Os 8 melhores jogadores das 4 regiões da etapa 2 das eliminatórias on-line (excluindo os 3 primeiros jogadores do ranking mundial que avançarão para a final) poderão participar das eliminatórias finais regionais que serão realizadas sequencialmente a partir do sábado, 24 de outubro. Os jogadores que ficarem nos três primeiros lugares das eliminatórias fiinais de cada região avançarão para o campeonato final.

Datas

Etapa 1: de sexta-feira, 25 de setembro até sexta-feira, 2 de outubro

Etapa 2: de sexta-feira, 2 de outubro até sexta-feira, 9 de outubro

*Somente os jogadores que ganharem 3 partidas na etapa 1 poderão entrar na etapa 2.

Como participar

Inscreva-se por meio da etapa 1 das eliminatórias on-line no jogo.

*Há condições para a participação, como ter 20 anos ou mais (em 1 de setembro de 2020). Para obter informações, consulte o aplicativo e o site oficial do Dream Championship 2020.

Site do campeonato Dream Championship 2020

https://www.tsubasa-dreamteam.com/dcs/pt/

Para obter mais detalhes, os jogadores são incentivados a ficar atentos ao site oficial do jogo, site do Dream Championship, e na mídia social oficial.

As campanhas no jogo Dream Championship 2020 começaram!

A partir de hoje, campanhas especiais serão realizadas nos jogos para comemorar o início do Dream Championship 2020.

Bônus de acesso ao Dream Championship 2020

Período do evento: de sexta-feira, 25 de setembro a sexta-feira, 9 de outubro (UTC+9)

Receba excelentes prêmios como bolas pretas SSR, bolas dos sonhos e muito mais.

Missões diárias do Dream Championship 2020

Período do evento: de sábado, 26 de setembro a sexta-feira, 9 de outubro (UTC+9)

Complete as missões e receba bolas dos sonhos, bolas pretas SSR e outros itens que ajudarão os jogadores a fortalecer seus times. Não perca esta oportunidade de ganhar recompensas incríveis.

Sobre o Captain Tsubasa

Criado por Yoichi Takahashi, o Captain Tsubasa é um mangá japonês centrado no futebol. Desde a sua estreia na histórica antologia de mangás Weekly Shonen Jump da editora Shueisha, em 1981, a série cresceu e se transformou em uma lenda que inspira e deleita incontáveis torcedores de futebol do mundo há décadas.

Mesmo após o fim da série inicial, a história continuou a evoluir com novos trabalhos que destacavam o crescimento e o desenvolvimento do personagem principal, Tsubasa Ozora. A popularidade da série continuou a aumentar, com o Captain Tsubasa Rising Sun aparecendo pela última vez na antologia de mangás da Shueisha, Grand Jump em 2019, e uma edição especial da série Captain Tsubasa Magazine em 2020.

A série vendeu mais de 70 milhões de unidades somente no Japão. A popularidade do Captain Tsubasa se expande para além das fronteiras, e suas histórias foram traduzidas e publicadas em 20 idiomas ao redor do mundo, encontrando fãs e ganhando os corações de apaixonados por futebol de todo o planeta.

Panorama do Captain Tsubasa: Dream Team

Título: Captain Tsubasa: Dream Team Sistemas operacionais compatíveis: Android™ 4.4+, iOS 9.0+

* Não disponíveis em alguns aparelhos. Gênero: Jogo de simulação de futebol com confronto direto Lançamento: 13 de junho de 2017 Preço: Gratuito para jogar (compras no aplicativo disponíveis) Regiões compatíveis: Global (Exclui o Japão e a China,

e a Coreia do Sul) Idiomas compatíveis: Inglês, francês, alemão, italiano, espanhol,

chinês tradicional, árabe, português do Brasil e tailandês Site oficial: https://www.tsubasa-dreamteam.com/dcs/pt/ Conta oficial do Twitter: https://twitter.com/tsubasaDT_ar Página oficial do Facebook: https://www.facebook.com/tsubasaDTpt Canal oficial do YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCTgOPO7kIQ35YzB7SBIQoWQ/ Canal oficial do Discord: https://discord.gg/tsubasadt Copyright: ©Yoichi Takahashi/SHUEISHA

©Yoichi Takahashi/SHUEISHA/TV TOKYO/ENOKIFILM

© KLabGames

