MUMBAI, India, 20 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), una empresa global de consultoría tecnológica y soluciones digitales, anunció hoy sus resultados del tercer trimestre del año fiscal 2022.

En dólares estadounidenses:

Ingresos por USD 553,0 millones ; crecimiento del 8,7 % intertrimestral y 29,3 % interanual

; crecimiento del Crecimiento de ingresos en moneda constante del 9,2 % intertrimestral y 30,1% interanual

En rupias indias:

Ingresos de INR 41.376 millones ; crecimiento del 9,8 % intertrimestral y del 31,2 % interanual

; crecimiento del Ingresos netos de INR 6.125 millones; crecimiento del 11,0 % intertrimestral y 18,0 % interanual

"Nos complace informar un crecimiento de ingresos del 9,2 % intertrimestral en moneda constante. Este es nuestro mejor crecimiento secuencial trimestral desde la salida a bolsa. Nuestro sostenido impulso en los ingresos nos prepara para lograr nuestro mayor crecimiento interanual como empresa que cotiza en bolsa. Seguimos manteniendo conversaciones increíbles con nuestros clientes en lo que respecta a sus procesos de transformación digital".

- Sanjay Jalona, director ejecutivo y director administrativo

Logros en acuerdos recientes

Fue seleccionada por una de las mayores clínicas veterinarias y cadena de clínicas veterinarias norteamericanas del mundo, un nuevo logotipo, para un acuerdo de servicios administrados que involucra ciberseguridad y modernización de la infraestructura de TI, incluida la migración a la nube para obtener eficiencias operacionales y transformar la gestión y el soporte de las clínicas.

Fue contratada por una corporación farmacéutica multinacional de la lista Global Fortune 500 a nivel mundial para modernizar y apoyar su plataforma de datos y así garantizar la velocidad y disponibilidad de los datos en tiempo real, la escalabilidad para la expansión futura y el costo optimizado.

Fue seleccionada por una empresa de la lista Global Fortune 500 y líder mundial en belleza y cosméticos para implementar su plan de transformación de recursos humanos. Con base en la tecnología Snowflake, el contrato tiene como objetivo aumentar las capacidades de analítica de recursos humanos de última generación, una ventanilla única para los datos, acceso en tiempo real y soluciones móviles fáciles de usar.

Fue contratada por una empresa de energía de la lista Global Fortune 500 para ofrecer "gestión de datos como servicio" para su plataforma subsuperficial a fin de garantizar operaciones eficientes y sin contratiempos en un entorno seguro basado en la nube.

Fue seleccionada por una empresa norteamericana de servicios públicos para la transformación en la nube de los sistemas de datos, infraestructura, seguridad y ERP a fin de construir una infraestructura de TI resiliente y escalable.

Un líder mundial en soluciones de semiconductores se asoció con LTI para implementar SAP S/4HANA en una de sus plantas de fabricación más grandes con el fin de optimizar el desempeño del negocio y mejorar su agilidad.

Una empresa de servicios financieros con sede en Norteamérica seleccionó a LTI para desarrollar las funciones necesarias de integración, apoyo y migración del sistema de mantenimiento de registros a la plataforma Unitrax. Esto garantizará que sus esfuerzos de distribución, apoyo y operaciones se agilicen en una sola plataforma y mejoren el tiempo de salida al mercado de los nuevos productos lanzados.

Fue contratada por un operador de seguros para establecer sistemas centrales y diseñar, desarrollar y apoyar una plataforma digital que permita la integración de aplicaciones con sistemas externos e internos.

Fue contratada por un banco global con sede en Europa para la transformación digital de su funcionalidad de procesamiento de pagos en 12 países a partir de sistemas heredados, lo cual garantiza la escalabilidad, la capacidad de procesar mayores volúmenes, la optimización y la estandarización.

LTI modernizó la plataforma ERP y estableció una plataforma de comercio electrónico centralizada y estandarizada para un fabricante global de equipos de control de flujo de misión crítica, y ahora fue seleccionada para gestionar aplicaciones con el fin de impulsar una mejor experiencia del cliente y el crecimiento de los ingresos.

Un gran banco en Namibia designó a LTI como socio en el marco de su proceso de transformación digital. LTI renovará la capa de integración con microservicios, lo que permitirá que el banco se convierta en un líder digital listo para la nube en sus geografías elegidas en África.

designó a LTI como socio en el marco de su proceso de transformación digital. LTI renovará la capa de integración con microservicios, lo que permitirá que el banco se convierta en un líder digital listo para la nube en sus geografías elegidas en África. Fue seleccionada para asociarse con uno de los bancos más grandes de Oriente Medio en el marco de su transformación de la gestión patrimonial utilizando Temenos Wealth Management Suite, que garantiza las mejores prácticas, mayor eficiencia, una deslocalización correcta y un modelo escalable para la expansión futura.

Premios y reconocimientos

ISG Provider Lens™: Negocios digitales — Socios de soluciones y servicios 2021

LTI se posicionó como líder en Servicios de consultoría empresarial digital en Estados Unidos

consultoría empresarial digital en Estados Unidos

LTI se posicionó como líder en Servicios de experiencia empresarial digital en Estados Unidos

experiencia empresarial digital en Estados Unidos LTI fue reconocida como líder en la Evaluación PEAK Matrix® de servicios de TI de Temenos 2022 de Everest Group

LTI se posicionó como un actor importante en la Evaluación de proveedores de servicios gestionados multinube 2021 de IDC MarketScape Worldwide

LTI ocupó el quinto lugar entre los 10 Principales servicios de energía 2021 de HFS

LTI se posicionó como líder en la Evaluación PEAK Matrix 2022 de servicios TI para plataformas de seguros de Everest Group

LTI fue reconocida en el Informe de Gartner "Lo que distingue a los proveedores de servicios exitosos en el mercado de los servicios de datos y analítica" (What Distinguishes Successful Service Providers in the Data and Analytics Services Market), por Twiggy Lo, del 28 de octubre de 2021

Fosfor Lumin, el producto de analítica aumentada impulsado por IA (anteriormente LTI Leni) fue reconocido en el Informe Forrester: "La Inteligencia de Negocios (BI) aumentada alberga nuevas promesas, pero aún es pronto" (Augmented BI Holds New Promises, But It's Still Early Days), noviembre de 2021

Gartner no avala proveedores, productos o servicios descritos en sus publicaciones de investigación, y recomienda a los usuarios de tecnología no seleccionar únicamente aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner rechaza todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular

Otros aspectos comerciales destacados

LTI se asoció con Securonix y Snowflake para fortalecer sus ofertas de ciberseguridad y evitar que los datos confidenciales se conviertan en crecientes amenazas a medida que las empresas migran a la nube.

LTI gana el premio al Socio de Mejor Desempeño en Red Hat India.

Acerca de LTI

LTI (NSE: LTI) es una empresa global de consultoría tecnológica y soluciones digitales que ayuda a más de 475 clientes a tener éxito en un mundo convergente. Con operaciones en 33 países, nos esforzamos al máximo por nuestros clientes y por acelerar su transformación digital. Fundada en 1997 como una filial de Larsen & Toubro Limited, nuestro legado único nos brinda la experiencia incomparable y real que se requiere para superar los retos más complejos de empresas de todas las industrias. Cada día, nuestro equipo conformado por más de 40.000 colaboradores de LTI logra que nuestros clientes mejoren la efectividad de sus operaciones comerciales y tecnológicas, y aporta valor a sus clientes, empleados y accionistas. Encuentre más información en http://www.Lntinfotech.com o síganos en @LTI_Global.

SOURCE LTI