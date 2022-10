As soluções da CATL de armazenamento de energia para todos os cenários ficam no centro das atenções na All Energy Australia

MELBOURNE, Austrália, 27 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), líder global em tecnologias inovadoras de novas energias, apresentará suas soluções de primeira linha de armazenamento de energia para todos os cenários na All Energy Australia, o maior e mais esperado evento de energia limpa da Austrália, a ser realizado de 26 a 27 de outubro em Melbourne, na Austrália.

Com longa vida útil, alta integração e alto grau de segurança, o EnerOne, o principal sistema de baterias de resfriamento líquido externo da CATL, é particularmente atraente no seu estande.

Equipado com células LFP de 280 Ah, o EnerOne conta com uma vida útil de até dez mil ciclos e, suportado pelo sistema integrado de resfriamento líquido, a diferença de temperatura entre as células pode ser controlada em até 3 ℃, uma grande melhoria em relação à média de 5 a 8 ℃ do setor, o que também contribui para sua longa vida útil.

Com uma área de apenas 1,69 metro quadrado, sua estrutura compacta ocupa 35% menos espaço no solo em comparação com os produtos tradicionais de resfriamento a ar, reduzindo ainda mais os custos de construção. Ele também é compatível com inversores com tensões de operação que variam de 600 a 1.500 volts.

O EnerOne passou por vários testes críticos nos níveis da célula, módulo e rack. O produto recebeu o laudo de certificação UL9540A, e neste teste não ocorreu nenhum incêndio e nenhuma propagação térmica adicional mesmo sem a ajuda de um sistema de supressão de incêndio.

Além disso, o EnerOne concluiu o relatório de análise de conformidade de produtos com padrões australianos pela GHD, uma das principais empresas de serviços profissionais do mundo. A CATL se tornou uma das primeiras provedoras de soluções de armazenamento de energia cujos produtos concluíram o relatório.

Soluções de armazenamento de energia de primeira linha para facilitar a transição energética da Austrália

O continente australiano tem a maior radiação solar por metro quadrado entre todos os continentes. A Austrália tem uma potência solar abundante e de alta qualidade, que é uma das suas vantagens na geração de energia fotovoltaica. À medida que o mundo avança em direção à neutralidade de carbono, a Austrália está ampliando a transição para energias limpas, aumentando a proporção de geração de energia renovável.

Como líder global em tecnologias inovadoras de novas energias, a CATL uniu-se a parceiros em vários projetos de armazenamento de energia de bateria na Austrália, incluindo o primeiro grande sistema de armazenamento de energia de bateria conectado à rede na Austrália Ocidental, o projeto de armazenamento de energia de bateria de 250 MWh na ilha Torrens, no sul da Austrália, e o atualmente maior projeto privado de armazenamento de energia de bateria conectado à rede da Austrália, que está localizado em Victoria. Ao mesmo tempo, a CATL forneceu sistemas de armazenamento de energia para o sistema fotovoltaico de telhados em larga escala de um hospital em Nova Gales do Sul, economizando custos para o hospital por meio do armazenamento eficiente de energia solar e contribuindo para o desenvolvimento sustentável.

Além do EnerOne, a CATL também apresenta o sistema de bateria de refrigeração líquida conteinerizada EnerC, o rack de baterias de lítio UPS, o módulo de bateria 48100 para estações base e produtos para armazenamento de energia residencial, que abrangem totalmente cenários de armazenamento de energia na geração de energia, transmissão e distribuição e consumo de energia, apresentando seus planos estratégicos e pontos fortes tecnológicos completos no negócio de armazenamento de energia.

Em 2021, a CATL ficou em primeiro lugar em participação de mercado na produção global de baterias de armazenamento de energia, apoiando mais de 100 projetos em escala de serviços públicos no mundo todo. No primeiro semestre de 2022, o faturamento das vendas de sistemas de armazenamento de energia da CATL aumentou 171% em relação ao ano anterior.

FONTE Contemporary Amperex Technology Co., Limited

