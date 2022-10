Les solutions de stockage d'énergie tous scénarios de CATL occupent le devant de la scène au salon All Energy Australia

MELBOURNE, Australie, 27 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), un leader mondial des technologies innovantes en matière de nouvelles énergies, présente ses solutions de stockage d'énergie tous scénarios de premier ordre à All Energy Australia, l'événement le plus important et le plus attendu dans le domaine des énergies propres en Australie, qui s'est tenu les 26 et 27 octobre à Melbourne, en Australie.

8E413F2A_56D6_450E_93A7_03A4EC200AF4 1__1 EnerC 4 5 UPS

Doté d'une longue durée de vie, d'un haut niveau d'intégration et d'un haut degré de sécurité, EnerOne, le système de batterie à refroidissement liquide extérieur phare de CATL, attire particulièrement l'attention sur son stand.

Équipé de cellules LFP de 280 Ah, EnerOne peut se vanter d'une durée de vie de 10 000 cycles. Grâce au système de refroidissement liquide intégré, la différence de température entre les cellules peut être contrôlée à 3 degrés Celsius près, ce qui représente une grande amélioration par rapport à la moyenne de l'industrie qui est de 5 à 8 degrés Celsius, ce qui contribue également à sa longue durée de vie.

Avec une surface au sol de seulement 1,69 mètre carré, sa structure compacte occupe 35 % d'espace en moins par rapport aux produits traditionnels de refroidissement par air, ce qui réduit encore les coûts de construction. Il est également compatible avec les onduleurs dont la tension de fonctionnement est comprise entre 600 et 1 500 volts.

1 500 volts. EnerOne a passé divers tests critiques au niveau des cellules, des modules et des racks. Il a obtenu le rapport de test UL9540A, et dans ce test, il n'y a pas eu d'incendie ni de propagation thermique supplémentaire sans l'aide d'un système d'extinction d'incendie.

En outre, EnerOne a obtenu un rapport d'examen de conformité aux normes australiennes par GHD, l'une des principales sociétés de services professionnels au monde. CATL est l'un des premiers fournisseurs de solutions de stockage d'énergie dont les produits ont obtenu ce rapport.

Des solutions de stockage d'énergie de premier ordre pour faciliter la transition énergétique de l'Australie

Le continent australien possède le rayonnement solaire par mètre carré le plus élevé de tous les continents. L'Australie dispose d'une énergie solaire abondante et de haute qualité, ce qui constitue l'un des avantages de l'Australie en matière de production d'énergie photovoltaïque. Alors que le monde se dirige vers la neutralité carbone, l'Australie accélère la transition vers une énergie propre en augmentant la proportion de production d'énergie renouvelable.

En tant que leader mondial des nouvelles technologies énergétiques innovantes, CATL s'est associé à des partenaires pour de nombreux projets de stockage d'énergie par batterie en Australie, notamment le premier grand système de stockage d'énergie par batterie connecté au réseau en Australie occidentale, le projet de stockage d'énergie par batterie de 250 MWh sur l'île de Torrens en Australie méridionale, et le plus grand projet de stockage d'énergie par batterie connecté au réseau actuellement financé par le secteur privé en Australie, qui est situé à Victoria. Parallèlement, CATL a fourni des systèmes de stockage d'énergie pour le système photovoltaïque à grande échelle installé sur le toit d'un hôpital en Nouvelle-Galles du Sud, permettant à l'hôpital de réaliser des économies grâce à un stockage efficace de l'énergie solaire et contribuant au développement durable.

Outre EnerOne, CATL présente également le système de batterie de refroidissement liquide en conteneur EnerC, le rack de batterie au lithium UPS, le module de batterie 48100 pour les stations de base et les produits pour le stockage d'énergie résidentiel, qui couvrent entièrement les scénarios de stockage d'énergie sur la production d'énergie, la transmission et la distribution d'énergie, et la consommation d'énergie, présentant sa planification stratégique globale et ses forces technologiques dans le domaine du stockage d'énergie.

En 2021, CATL s'est classée première dans la part de marché de la production mondiale de batteries de stockage d'énergie, soutenant plus de 100 projets à l'échelle utilitaire dans le monde. Au premier semestre 2022, le chiffre d'affaires des systèmes de stockage d'énergie de CATL a augmenté de 171 % par rapport à l'année précédente.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1930227/8E413F2A_56D6_450E_93A7_03A4EC200AF4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1930229/1__1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1930231/EnerC.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1930233/4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1930235/5.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1930237/UPS.jpg

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited