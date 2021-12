Der weltweite Absatz von GWM Pickup übersteigt 2 Millionen Einheiten

Der Pickup ist der erste von GWM hergestellte Fahrzeugtyp, und laut offiziellen Statistiken verzeichnet der GWM Pickup seit vielen Jahren ein schnelles Verkaufswachstum. Der weltweite Absatz lag 2019 bei 148.830 Einheiten, 7,85 % mehr als im Vorjahr. Im Jahr 2020 stiegen diese Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um 51,2 % auf 225.000 Einheiten. Insbesondere der GWM POER, der Wingle 5 und der Wingle 7 wurden zu den drei meistverkauften Einzelmodellen auf dem weltweiten Pickup-Markt. In diesem Jahr hat GWM Pickup in nur drei Quartalen 187.000 Einheiten verkauft, und insbesondere GWM POER hat in 16 aufeinander folgenden Monaten mehr als 10.000 Einheiten verkauft.