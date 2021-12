Ascend élargira sa production de compound en Amérique latine

HOUSTON, 9 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Ascend Performance Materials a annoncé son intention d'acheter une installation de compoundage à San Jose Iturbide, au Mexique, afin d'accroître sa présence mondiale et sa capacité de production de matériaux usinés haute performance.

L'accord d'achat comprend les actifs de DM Color Mexicana, une coentreprise entre Dainichiseika et Mitsubishi Corp. La transaction devrait être conclue au deuxième trimestre de 2022.

« Nous continuons d'investir dans nos activités de matériaux usinés et de les faire croître en mettant l'accent sur la production régionale, a déclaré Phil McDivitt, président et PDG d'Ascend. Cette acquisition établit notre présence en Amérique latine et nous permet de produire nos matériaux de classe mondiale plus près de nos clients internationaux. »

Ascend, un producteur entièrement intégré de matériaux usinés durables, a accru sa présence sur le plan de la production mondiale grâce à quatre acquisitions au cours des trois dernières années.

« Nous demeurons déterminés à soutenir la croissance et l'innovation de nos clients en continuant d'investir dans notre présence manufacturière mondiale, le développement de nouveaux matériaux et l'amélioration des services et du soutien techniques », a déclaré Isaac Khalil, vice-président senior d'Ascend pour les polyamides.

Les détails de la transaction n'ont pas été dévoilés.

À propos d'Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials fabrique des produits de haute performance servant à la fabrication d'articles de première nécessité quotidiens et de nouvelles technologies. Notre objectif premier est d'améliorer la qualité de vie et d'inspirer un avenir prometteur au moyen de l'innovation. L'entreprise établie à Houston, au Texas, et qui a des bureaux régionaux à Shanghai, à Bruxelles et à Détroit, est un fournisseur de solutions matérielles entièrement intégrées qui compte neuf installations de fabrication à l'échelle mondiale aux États-Unis, en Europe et en Chine. Notre main-d'œuvre mondiale de 2 600 employés fabrique les matériaux usinés, les tissus, les fibres et les produits chimiques utilisés dans la conception de véhicules plus sécuritaires, d'énergies plus propres, de dispositifs médicaux plus efficaces, d'appareils plus intelligents, et de vêtements et de biens de consommation plus durables. Nous sommes déterminés à veiller à la sécurité, à la pérennité, à l'inclusion et à la diversité, et à la réussite de nos clients et de nos collectivités.

