Ascend irá expandir produção de materiais compostos para a América Latina

HOUSTON, 9 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Ascend Performance Materials anunciou planos para comprar uma instalação de compostos em San José Iturbide, no México, aumentando sua presença global e expandindo a capacidade de produção de materiais de engenharia de alto desempenho.

O acordo de compra inclui os ativos da DM Color Mexicana, uma joint venture entre a Dainichiseika e a Mitsubishi Corp. Espera-se que o negócio seja concluído no segundo trimestre de 2022.

"Continuamos investindo e ampliando nosso negócio de materiais de engenharia com foco na produção regional", disse Phil McDivitt, presidente e CEO da Ascend. "Esta aquisição estabelece nossa presença na América Latina e nos permite fabricar nossos materiais de classe mundial mais perto de nossos clientes globais."

A Ascend, uma fabricante totalmente integrada de materiais de engenharia duráveis, aumentou sua pegada de produção global com quatro aquisições nos últimos três anos.

"Continuamos comprometidos em apoiar o crescimento e a inovação de nossos clientes por meio de investimentos contínuos em nossa presença global de fabricação, o desenvolvimento de novos materiais e serviços técnicos e suporte aprimorados", disse Isaac Khalil, vice-presidente sênior de poliamidas da Ascend.

Os detalhes da transação não foram divulgados.

Sobre a Ascend Performance Materials

A Ascend Performance Materials fabrica materiais de alto desempenho para itens essenciais do dia a dia e novas tecnologias. Nosso foco é melhorar a qualidade de vida e inspirar um amanhã melhor por meio da inovação. Com sede em Houston, Texas, e escritórios regionais em Xangai, Bruxelas e Detroit, somos um fornecedor de soluções de materiais totalmente integradas com nove unidades de produção globais nos Estados Unidos, Europa e China. Nossa força de trabalho global de 2.600 pessoas fabrica materiais de engenharia, tecidos, fibras e produtos químicos utilizados para fazer veículos mais seguros, energia mais limpa, melhores dispositivos médicos, eletrodomésticos mais inteligentes e roupas e bens de consumo mais duradouros. Estamos comprometidos com a segurança, sustentabilidade, inclusão e diversidade, e com o sucesso de nossos clientes e comunidades.

