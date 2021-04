Ascend présente un portefeuille élargi, une production locale et des ressources techniques lors du Chinaplas

En 2020 et au début de l'année 2021, Ascend a acquis une installation de compoundage à Suzhou, deux entreprises italiennes spécialisées dans la fabrication des résines PA66 et PA6 et dans la préparation de mélanges-maîtres, ainsi qu'une entreprise française spécialisée dans les composés ignifuges. L'entreprise a également lancé les polyamides à longue chaîne HiDura™ et sa gamme de plastiques, fibres et tissus antimicrobiens Acteev™.

Avec son portefeuille élargi et son empreinte manufacturière, Ascend vise à desservir pleinement les segments croissants de la mobilité électronique, des appareils électriques et électroniques, et des biens de consommation.

« Nous pensons que la majeure partie de la demande proviendra de la Chine et de l'Asie », a déclaré Kevin Wu, vice-président principal et directeur général d'Ascend en Asie. « Notre installation à Suzhou nous donnera la possibilité de mieux répondre à la croissance de nos clients, et le centre d'innovation sur place en pleine expansion nous permettra d'innover rapidement et de mettre à l'essai de nouveaux matériaux pour des applications clients précises. »

Les activités d'Ascend suivent un plan quinquennal visant à transformer l'entreprise en un fournisseur plus global, plus diversifié et plus fiable pour ses clients.

« Les investissements que nous avons effectués au cours de l'année dernière nous ont rapprochés de nos clients en Asie et en Europe. Nous avons pu accroître notre portefeuille de produits en résines PA66 et en polyamides spécialisés ainsi que nos ressources techniques pour travailler plus étroitement avec les clients », a déclaré Phil McDivitt, PDG d'Ascend.

À l'occasion du salon Chinaplas 2021 qui se tient du 13 au 16 avril au Centre de convention et d'exposition mondial de Shenzhen, l'entreprise présente, au kiosque 17L40, son portefeuille élargi, comprenant une nouvelle gamme de polyamides ignifuges Starflam® certifiés UL carte jaune, un Vydyne® XHT à haute température, des polyamides à longue chaîne HiDura ainsi que des vêtements et masques fabriqués avec la technologie Acteev.

Ascend Performance Materials fabrique des produits de haute performance servant à la fabrication d'articles de première nécessité quotidiens et de nouvelles technologies. Notre objectif est d'améliorer la qualité de vie, et de favoriser un lendemain meilleur grâce à l'innovation. L'entreprise établie à Houston, au Texas, et qui a des bureaux régionaux à Shanghai, à Bruxelles et à Détroit, est un fournisseur de solutions matérielles entièrement intégrées qui compte neuf installations de fabrication à l'échelle mondiale aux États-Unis, en Europe et en Chine. Notre main-d'œuvre mondiale de 2 600 employés fabrique les plastiques, les tissus, les fibres et les produits chimiques utilisés dans la conception de véhicules plus sécuritaires, d'énergies plus propres, de dispositifs médicaux plus efficaces, d'appareils plus intelligents, et de vêtements et de biens de consommation plus durables. Nous sommes déterminés à veiller à la sécurité, à la pérennité et à la réussite de nos clients et de nos collectivités.

